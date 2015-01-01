Parken am Frankfurter Flughafen: ParkeSicher.de warnt vor unseriösen Parkdiensten

Immer mehr Reisende buchen externe Parkplätze und Valet Services am Frankfurter Flughafen. ParkeSicher.de erklärt, woran man unseriöse Anbieter erkennt und worauf man achten sollte.

Frankfurt am Main. Wer vom Frankfurter Flughafen abfliegt, kennt das Problem:

Die offiziellen Parkplätze direkt am Terminal sind teuer, während externe Anbieter oft deutlich günstigere Preise versprechen. Genau hier warnt https://www.parkesicher.de ParkeSicher.de, eine Vergleichsplattform für Parkplätze an deutschen Flughäfen, vor einem wachsenden Problem in der Branche: Nicht jeder externe Parkdienst hält, was er verspricht.

Nach Beobachtungen der Plattform gibt es im Markt rund um den Frankfurter Flughafen immer wieder Anbieter, deren Geschäftspraxis für Kunden im Schadensfall zum Problem werden kann. Dazu zählen unter anderem Valet Services, die Fahrzeuge nicht auf einem abgesicherten Gelände abstellen, sondern auf öffentlichen Parkplätzen oder am Straßenrand, teilweise ohne Kameraüberwachung oder Zaun. Auch bei manchen Shuttle Parkplätzen fehlt ein eingezäuntes und beleuchtetes Gelände, was im Schadensfall die Beweislage erschwert. Hinzu kommt häufig eine fehlende schriftliche Übergabedokumentation, sodass im Streitfall weder der Zustand noch der Kilometerstand des Fahrzeugs nachweisbar sind.

ParkeSicher.de hat deshalb klare Kriterien entwickelt, nach denen Parkplatz und Valet Anbieter im Vergleich geprüft werden, etwa Versicherungsschutz, Sicherheit des Geländes und Kundenbewertungen aus unabhängigen Quellen. Reisende, die einen externen Parkplatz am Frankfurter Flughafen buchen möchten, sollten vor allem auf folgende Punkte achten: Befindet sich das Fahrzeug auf einem eingezäunten und videoüberwachten Gelände? Gibt es eine schriftliche oder digitale Übergabedokumentation? Welche Versicherungssumme deckt der Anbieter im Schadensfall tatsächlich ab? Und stammen die Bewertungen von unabhängigen, verifizierten Quellen?

Über die https://www.parkesicher.de/parken-frankfurt-flughafen

Vergleichsplattform für Parken am Frankfurter Flughafen können Reisende geprüfte Anbieter nach Preis, Entfernung zum Terminal und Sicherheitsstandard vergleichen und ihren Parkplatz mit kostenloser Stornierungsmöglichkeit online buchen.

Ziel von ParkeSicher.de ist es, mehr Transparenz in einen Markt zu bringen, der für viele Reisende bislang nur schwer einschätzbar ist.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Parken Solution VS GmbH

Herr Serhad Marasli

Auf der Roos 3

65795 Hattersheim am Main

Deutschland

fon ..: 015202846352

web ..: https://www.parkesicher.de

email : serhad.marasli@parke-n.de

ParkeSicher.de ist eine unabhängige Vergleichsplattform für Parkplätze an deutschen Flughäfen mit Sitz in Frankfurt am Main. Ziel der Plattform ist es, Reisenden einen transparenten und einfachen Vergleich geprüfter Parkplatzanbieter in Flughafennähe zu ermöglichen – nach Preis, Entfernung, Shuttle-Service und weiteren Kriterien.

Entstanden ist ParkeSicher.de aus der Beobachtung, dass die Parkplatzsuche am Flughafen für viele Reisende unübersichtlich, oft teuer und mit Unsicherheiten bei der Buchung verbunden ist. Die Plattform bringt geprüfte Anbieter und Reisende zusammen und sorgt für sichere Online-Buchung, faire Preise und verlässlichen Service von Außenparkplätzen über Parkhäuser bis hin zu Valet-Parking-Angeboten direkt am Terminal.

Hinter ParkeSicher.de steht ein kleines, spezialisiertes Team aus Frankfurt, das die Plattform kontinuierlich weiterentwickelt mit dem Anspruch, Parken am Flughafen für jeden Reisenden so stressfrei wie möglich zu machen.

Pressekontakt:

Parken Solution VS GmbH

Herr Serhad Marasli

Auf der Roos 3

65795 Hattersheim am Main

fon ..: +49 152 02846352

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