  • Weiterbildung am Wendepunkt: Warum Wissen allein nicht mehr reicht

    velpTEC positioniert sich als Gegenentwurf zu klassischen Bildungsmodellen – und plant den Ausbau seiner Hochschulaktivitäten in Deutschland

    BildHannover – Der Markt für berufliche Weiterbildung wächst seit Jahren dynamisch. Gleichzeitig mehren sich die Zweifel an der tatsächlichen Wirksamkeit vieler Angebote. Standardisierte Lernformate, starre Curricula und ein Fokus auf reine Wissensvermittlung greifen zunehmend zu kurz – insbesondere in einer Arbeitswelt, die von technologischen Umbrüchen, Fachkräftemangel und wachsender Komplexität geprägt ist.

    Das EdTech-Unternehmen velpTEC sieht den Weiterbildungsmarkt deshalb an einem Wendepunkt – und setzt bewusst auf einen anderen Ansatz: personalisierte, kompetenzorientierte Lernmodelle mit starkem Praxisbezug.

    Zwischen Wachstum und Wirkungsdefizit

    Ob Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder neue Arbeitsmodelle – die Anforderungen an Fachkräfte verändern sich rasant. Parallel wächst das Angebot an Weiterbildungen. Doch Quantität bedeutet nicht automatisch Qualität.

    „Viele Angebote im Markt vermitteln nach wie vor primär Wissen, statt echte Handlungskompetenz aufzubauen“, sagt Robin Marsch, Arbeitsmarktexperte von velpTEC. „Genau darin liegt aus unserer Sicht eines der zentralen Probleme: Es entsteht der Eindruck von Qualifizierung – ohne dass Menschen tatsächlich in die Lage versetzt werden, neue Anforderungen souverän zu bewältigen.“

    Hinzu kommt eine zunehmende Polarisierung im Markt: Während einige Anbieter an klassischen Lehrmethoden festhalten, setzen andere stark auf technologische Innovationen – jedoch häufig ohne fundierte didaktische Grundlage.

    „Innovation allein reicht nicht. Entscheidend ist, dass neue Lernformate auch nachweislich wirksam sind“, so Marsch weiter.

    Abkehr vom „One-size-fits-all“-Prinzip

    velpTEC versteht Weiterbildung nicht als standardisierten Prozess, sondern als individuelle Entwicklung. Statt starrer Lernpfade setzt das Unternehmen auf modulare Programme, personalisierte Inhalte und intensive 1:1 Betreuung.

    Ziel ist es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern konkrete Handlungskompetenz aufzubauen – also die Fähigkeit, Inhalte im beruflichen Alltag anzuwenden.

    Ein zentrales Element ist dabei die enge Verzahnung von didaktischer Expertise und praktischer Erfahrung aus der Wirtschaft. Lerninhalte werden in interdisziplinären Teams entwickelt und regelmäßig an reale Anforderungen angepasst.

    „Weiterbildung muss sich daran messen lassen, ob sie im Alltag funktioniert – nicht daran, wie viel Stoff vermittelt wurde“, sagt Marsch.

    KI als Chance – nicht als Störfaktor

    Besonders aufmerksam beobachtet velpTEC die Rolle neuer Technologien im Bildungsbereich. Während Künstliche Intelligenz in vielen Kontexten noch skeptisch betrachtet oder sogar eingeschränkt wird, sieht das Unternehmen darin vor allem eine Chance.

    „Die Frage ist nicht, ob wir KI in der Weiterbildung einsetzen, sondern wie“, erklärt Marsch. „Wer Lernende von diesen Technologien fernhält, bereitet sie nicht auf die Realität vor.“

    Stattdessen gehe es darum, den kompetenten und reflektierten Umgang mit neuen Tools aktiv in Lernprozesse zu integrieren.

    Vom Weiterbildungsanbieter zur Bildungsinstitution

    Parallel zur Weiterentwicklung seiner Lernmodelle treibt velpTEC auch den Ausbau seiner Bildungsstrukturen voran. Aktuell befindet sich das Unternehmen in der finalen Phase der Gründung einer Hochschule für angewandte Wissenschaften.

    Ziel ist es, innovative, kompetenzorientierte Bildungsansätze nicht nur in der Weiterbildung, sondern auch im akademischen Kontext zu verankern – und perspektivisch auf weitere Standorte in Deutschland auszuweiten.

    „Wir wollen Bildung ganzheitlich neu denken – von der akademischen Ausbildung bis zur beruflichen Weiterbildung“, so Marsch. „Unser Anspruch ist es, Strukturen zu schaffen, die Menschen wirklich auf die Anforderungen der Zukunft vorbereiten.“

    Unternehmensgeschichte: Bildung neu gedacht

    velpTEC ist aus dem Anspruch heraus entstanden, digitale Weiterbildung wirksamer, praxisnäher und wissenschaftlich fundierter zu gestalten. Das Gründungsteam bringt langjährige Erfahrung in der digitalen Bildung sowie im pädagogischen Umfeld mit.

    Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass zwischen dem Wissen darüber, wie Menschen effektiv lernen, und der tatsächlichen Umsetzung in der Praxis häufig eine erhebliche Lücke besteht.

    Mit seinem Ansatz positioniert sich velpTEC bewusst als Gegenentwurf zu klassischen Bildungsanbietern und reinen Online-Kursplattformen – und versteht sich als Impulsgeber für eine neue Generation von Weiterbildung.

    www.velptec.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Velptec
    Velptec GmbH
    Philipsbornstr 2
    30165 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 089 / 8967 4604 62
    web ..: https://www.velptec.de
    email : info@velptec.de

    velpTEC ist ein Anbieter für digitale Weiterbildung mit Fokus auf personalisierte, kompetenzorientierte Lernmodelle. Das Unternehmen kombiniert wissenschaftlich fundierte Didaktik mit praxisnahen Inhalten und individueller Betreuung. Ziel ist es, Menschen und Organisationen dabei zu unterstützen, sich in einer sich wandelnden Arbeitswelt zukunftsfähig aufzustellen.

    Pressekontakt:

    Rosenheim Rocks
    Sandra Eichner
    Besengassl 4b
    82346 Andechs

    fon ..: 01728184667
    email : se@rosenheim-rocks.de


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