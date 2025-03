Partnerschaft von F24 und e*Message verbessert Redundanz in der Alarmierung durch Satelliten-Technologie

F24 und e*Message kooperieren für eine noch zuverlässigere Alarmierung in Krisen. Das Sicherheitsfunknetz bietet einen unabhängigen Kommunikationskanal und ergänzt die Lösungen von F24 optimal.

München / Berlin, 10.03.25 – Der SaaS-Lösungsanbieter F24 und der Berliner Kommunikationsnetzbetreiber e*Message arbeiten zukünftig zusammen und bündeln damit ihre Kompetenzen und jahrelangen Erfahrungen im Bereich des Krisen- und Alarmmanagements.

Seit Anfang 2025 bietet F24 ihren Kunden zusätzlich zu den bisher etablierten Kommunikationskanälen für die Alarmierung, Benachrichtigung und Information den Weg über das hochverfügbare e*Message-Sicherheitsfunknetz via Pager an.

Das deutschlandweit zur Verfügung stehende satellitengestützte Funkrufnetz der e*Message arbeitet unabhängig von terrestrischen Datenverbindungen, also von Fest- und Mobilfunknetzen, und sorgt so für höhere Verfügbarkeit und bessere Redundanz. Denn: GSM- und Festnetze sind anfällig für Störungen, beispielsweise durch Stromausfälle, technische Defekte oder Überlastungen. Außerdem priorisieren Mobilfunknetze in der Regel Notrufe, aber nicht zwingend Alarmierungsdienste. Ein eigenes Alarmierungsnetz, das nun dank der Kooperation für die Kunden von F24 nutzbar ist, bleibt davon unberührt und funktioniert auch dann, wenn öffentliche Kommunikationsinfrastrukturen ausfallen. Es bietet zudem bessere Netzabdeckung in Gebäuden, konkret beispielsweise in unterirdischen Räumen wie Kellerräumen oder Tiefgaragen, und entlegenen Gebieten. Damit gewährleistet es insbesondere in Krisen- und Sicherheitsszenarien eine zuverlässige Alarmierung und Benachrichtigung. Strenge Sicherheitsstandards, exklusive Frequenzen sowie zuverlässige und redundante Technik liefern die Basis hierfür.

Das Netz ist ein zusätzlicher Service für Deutschland, der für das F24-Produkt FACT24 ENS+ in allen Editionen optional buchbar ist.

Dirk Nopens, Geschäftsführer der e*Message: „Insbesondere in kritischen Situationen ist die Sicherstellung einer Kommunikation unter Umständen überlebensnotwendig. Wir sind stolz, dass der paneuropäisch führende Software-as-a-Service Anbieter für Resilienz unser Sicherheitsfunknetz innerhalb seiner Redundanzlösungen anbietet.“

Dr. Stefanie Hauer, Senior Vice President Commercial des Geschäftsbereichs Resilienz bei F24: „Seit 25 Jahren stehen wir bei F24 für sichere, zuverlässige Alarmierung und durch die Kooperation setzen wir in diesem Bereich einen Meilenstein. Mit der Integration des satellitengestützten Funkrufnetzes von e*Message erweitern wir unser Angebot gezielt um eine zusätzliche, unabhängige Infrastruktur – und stärken so die Resilienz unserer Kunden im Ernstfall.“

„Diese Partnerschaft unterstreicht unseren klaren Kurs: Wir investieren kontinuierlich in Innovationen, um Unternehmen und Organisationen mit hochverfügbaren Alarmierungs- und Kommunikationslösungen bestmöglich zu unterstützen“, ergänzt Jochen Bockfeld, Senior Vice President Software Engineering & Product Development des Geschäftsbereichs Resilienz bei F24.

Durch die Nutzung des Netzes wird sichergestellt, dass wichtige Mitarbeiter und Entscheider auch unter schwierigen Gegebenheiten zuverlässig erreicht werden können. Gleichzeitig wird die Resilienz erhöht, sodass Unternehmen und Organisationen auch in herausfordernden Zeiten gestärkt agieren können. Dadurch bleibt die Handlungsfähigkeit in Krisensituationen gewährleistet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

e*Message W.I.S. Deutschland GmbH

Frau Anke Lüders-Gollnick

Schönhauser Allee 10-11

10119 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 4171 1223

web ..: https://www.emessage.de/

email : a.lueders-gollnick@emessage.de

Über e*Message: www.emessage.de

Die e*Message W.I.S. Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin ist Betreiber eines deutschlandweit flächendeckenden satellitengestützten Spezialfunknetzes und stellt modernste Alarmmanagement-Lösungen bereit. Mit ihnen werden Einzelpersonen und Personengruppen (z. B. Bereitschaftsteams und Einsatzkräfte) zuverlässig, schnell sowie zielgenau alarmiert, informiert und koordiniert. Auch für die Prozessoptimierung in Unternehmen (u. a. Anlagensteuerung, M2M) stellt e*Message intelligente Anwendungen bereit. Im Dezember 1999 gegründet, wurden bereits im darauffolgenden Jahr die Funkrufaktivitäten der Deutschen Telekom übernommen und ständig weiterentwickelt.

Über F24: www.f24.com

F24 AG ist Europas führender Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Resilienz. Mehr als 5.500 Kunden weltweit vertrauen auf die digitalen Lösungen von F24, die Unternehmen und Organisationen in allen Bereichen der Resilienz unterstützen. Die Lösungen decken die Bereiche Business Messaging, Servicebenachrichtigungen, Massenalarmierung, Incident- und Krisenmanagement sowie Governance, Risiko und Compliance (GRC) ab. F24 unterstützt Kunden aus nahezu allen Branchen, von Energie, Gesundheitswesen, Industrie, Finanzwesen, IT, Tourismus und Luftfahrt bis hin zu einer Vielzahl von öffentlichen Organisationen. Durch die langjährige Praxiserfahrung im internationalen Umfeld zählt F24 heute zu den Experten für die Stärkung der Resilienz mit Hilfe digitaler Lösungen.

Pressekontakt:

Aigner Marketing GmbH

Frau Birgit Aigner

Rumfordstraße 29

80469 München

fon ..: +49 89 543 44 065

email : birgit.aigner@aigner-marketing.de

