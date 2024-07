Partnervermittlung „Dein Glücksfall“ veröffentlicht Studie zum idealen Altersunterschied zwischen Mann & Frau

Brannenburg, 02.07.2024 – Untersuchungen der renommierten Partnervermittlung „Dein Glücksfall“ geben neue Einblicke in die wichtige Rolle, die der Altersunterschied für die langfristige Stabilität von Beziehungen spielt. Ausgewertet wurden Erfahrungen und Beobachtungen im täglichen Geschäft der Agentur, die sich auf die Vermittlung von ukrainischen Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert hat.

Altersunterschied in Beziehungen

Am Anfang jeder Liebe scheint alles rosig und voller Harmonie. Jedoch besteht die Gefahr, dass ein deutlicher Altersunterschied zwischen den Partnern auf lange Sicht zum Problem werden kann. Von Reibungspunkten wie unterschiedlichen Lebenserfahrungen und Einstellungen bis hin zur Diskrepanz im körperlichen Alterungsprozess können zahlreiche Probleme auftreten.

Bestätigt wird dies durch zahlreiche Paare aus den eigenen Reihen der Agentur, die mit einem größeren Altersunterschied von 10-15 Jahren zueinander gefunden haben und trotzdem in glücklichen Beziehungen leben.

„Alles unter zehn Jahren ist in Ordnung“

Das bedeutet nicht, dass eine Beziehung mit großem Altersunterschied automatisch zum Scheitern verurteilt ist. Schließlich gibt es glückliche Paare, die das widerlegen. „In Beziehungen mit einer starken intellektuellen Basis kann das funktionieren“

Trennungsrisiko steigt mit Altersdifferenz

In knapp drei Viertel der Partnerschaften (73 Prozent) war der Mann älter als seine Partnerin. Bei 17 Prozent war die Frau älter. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind Beziehungen mit einem großen Altersunterschied eher selten, denn nur sechs Prozent leben mit einem Partner zusammen, der mehr als zehn Jahre älter ist.

Ausbruchgedanken in neuer Lebensphase

„Wenn beide Partner ein gewisses Alter erreichen, spüren sie plötzlich, dass ihre Lebensentwürfe plötzlich nicht mehr zueinander passen.“

Ukrainische Frauen und ihre Vorlieben

Besonders interessant bleibt die Tatsache, dass westeuropäische Frauen meist darauf bedacht sind, Partner zu haben, die in etwa in ihrem Alter liegen, während osteuropäischen Frauen es weniger ausmacht, wenn der Partner 10-15 Jahre älter ist. Ihre Prioritäten liegen mehr auf erstrebenswerten Beziehungswerten wie Vertrauen, Respekt und gegenseitiges Verständnis. Dies spiegelt sich in der Vielzahl an erfolgreichen Beziehungen wider, die die Partnervermittlung „Dein Glücksfall“ in den letzten Jahren vermittelt hat. Dieser kulturelle Unterschied ist ein Phänomen, das die Verantwortlichen der Agentur aufgreifen und in ihrer Arbeit berücksichtigen.

Die Unterschiede in den Beziehungsvorstellungen west- und osteuropäischer Frauen sind evident und damit ein wichtiger Faktor bei der gezielten Partnervermittlung, die die Agentur betreibt. Abschließend unterstreicht Tetiana Bernatek die Aussage der Untersuchung: „Alles unter zehn Jahren Altersunterschied ist in Ordnung, doch mit jedem zusätzlichen Jahr steigt das Trennungsrisiko“. Es gilt daher, diesen Aspekt sowohl bei der Vermittlungsarbeit als auch im Umgang mit Kunden stets zu berücksichtigen.

