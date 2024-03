Peak Ace bringt Praxiswissen in die Digital Marketing-Weiterbildung der Deutschen Hotelakademie ein

Für die digitale Zukunft des Marketings in der Hotellerie: Führungskräfte und Quereinsteiger erhalten im Rahmen der Zusammenarbeit Zugang zu praxisorientierten Workshops und fundiertem Fachwissen.

Die Peak Ace AG bringt als Partner des Lehrgangs Wissen aus den Bereichen SEO- und SEA-Maßnahmen sowie Content Marketing im Kontext der Search Generative Experience (SGE) ein. Thomas Hertkorn von der Peak Ace AG betont die wachsende Bedeutung von aktuellem Know-how: „Die Welt des Online-Marketings verändert sich stetig. Und besonders die zu erwartende Einführung der SGE von Google wird starke Auswirkungen auf SEO- und SEA-Marketing haben. Die neue Weiterbildung ‚Online Marketing Management‘ der DHA deckt in Kooperation mit Peak Ace die Schlüsselbereiche von SEO, SEA und Content-Marketing ab.“

Merle Losem, Geschäftsführerin der Deutschen Hotelakademie (DHA), freut sich über die Einbindung der Expertise von Peak Ace in den Lehrgang: „Unser Ziel ist es, den Teilnehmenden das erforderliche Wissen praxisnah und anschaulich zu vermitteln, damit diese erfolgreiche Online Marketing-Strategien entwickeln und umsetzen und somit echten Mehrwert für ihre Unternehmen schaffen können.“

Umfassende Webinare und Workshops vermitteln theoretisches und praktisches Wissen von Grundlagen bis zu vertieften Kenntnissen in Google Ads, SEO-Optimierung und kreativer Content-Erstellung.

„Die Teilnehmenden profitieren nicht nur von einem fundierten Mix aus theoretischem Unterricht und praxisnahen Workshops, sondern auch von der Expertise, die Peak Ace als international agierende Marketing-Agentur mitbringt. Diese Kombination bereitet die Hoteliers optimal auf die Herausforderungen der realen Online-Marketingwelt vor“, ergänzt Thomas Hertkorn von Peak Ace AG.



Die Teilnehmenden erwartet ein umfangreiches theoretisches und praktisches Curriculum:

Grundlagen im Suchmaschinen-Marketing: Begriffe, Bedeutung & Zusammenhänge.

Deep Dive SEA: Schlüsselbegriffe, Google Ads, Kostenüberblick, Werbeanzeigen, Keyword-Recherche durchführen, Budgetsteuerung, Auktionsverfahren.

Deep Dive SEO: Organische Sichtbarkeit, nachhaltige Optimierungen für verschiedene Suchmaschinen wie Google und Bing, Erfolgsmessung, Budgetierung, Keyword Recherche, KPIs verstehen.

Content-Marketing: zielgenaue Content-Erstellung, Storytelling, kreatives Blogging, Pressetexte, Social Media Marketing, Influencer Marketing, Budgetierung, Monitoring.



Ein weiterer Schwerpunkt der Ausbildung liegt auf den Auswirkungen der Search Generative Experience (SGE) von Google. Diese bahnbrechende Technologie wird den Umgang mit SEO und SEA maßgeblich beeinflussen. Sie liefert gezielte Antworten auf komplexe Fragen, basierend auf Fakten aus mehreren hochrankenden Google-Ergebnissen.



Die Online-Marketing-Management Weiterbildung startet erneut im April 2024. Interessierte finden alle Details zum Studienverlauf, Gebühren und zur Anmeldung auf der Website der Deutschen Hotelakademie (DHA).

Die im Jahr 2007 gegründete Peak Ace AG ist eine Agentur für Digital-Marketing mit Hauptsitz in Berlin. Mehr als 210 Mitarbeitende an den Standorten Berlin, Leipzig, Paris und Nantes realisieren Kampagnen in über 25 Sprachen auf muttersprachlichem Niveau.

Einzigartige digitale Erlebnisse zu schaffen – das ist die Mission von Peak Ace. Ob Paid Advertising (PPC), Organic Search (SEO), Content Marketing oder Services im Bereich Marketing Technology – langjährige Erfahrung gepaart mit umfangreicher fachlicher Expertise resultieren in maßgeschneiderten Lösungen für Kundinnen und Kunden der Agentur. In der sich ständig wandelnden Digitallandschaft ermöglichen es insbesondere die Services Digitalstrategie und KI-Lösungen, Cross-Channel-Kompetenzen voll auszuschöpfen und dabei maximale Effizienz zu erzielen.

Die Peak AG wurde mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem als „Best Global Large Integrated Search Agency“ und mit einem Award für die „Best Agency Culture“ geehrt, der für ein herausragendes Betriebsklima verliehen wird. Das Unternehmen zeichnet sich außerdem durch innovative Kampagnen aus, welche unter anderem als „Most Innovative Campaign“ und „Best Pan European Campaign“ betitelt und für den „Best Use of Search“ ausgezeichnet wurden – sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene.

Durch die enge Zusammenarbeit mit renommierten Marken wie Airbnb, TUI, a&o Hostels, Frosch Ferienhäuser und Luxair sowie aufgrund hochwertiger Leistungen hat sich Peak Ace an der Spitze der Marketingbranche etabliert.



