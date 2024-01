Peter Schmidt Group entwickelt neuen Look für Bauer

Seit Oktober 2023 präsentiert sich „Der Große Bauer“ im neuen Design – ab 2024 erweitert die Privatmolkerei Bauer ihr Sortiment zudem um eine pflanzliche Linie mit dem Namen „ZUM GLÜCK!“.

Die Privatmolkerei Bauer mit Sitz in Wasserburg am Inn ist einer der größten Joghurtproduzenten Deutschlands und exportiert in mehr als zwanzig Märkte in- und außerhalb Europas. Ihr bekanntestes Produkt ist „Der Große Bauer“, ein Joghurt mit unterschiedlichsten Zutaten von Früchten bis Schokosplit, klassisch, mit Müsli oder Split oder auch mit mehr Frucht. All diese Sorten stehen seit Oktober 2023 im neuen Look im Kühlregal. Ab 2024 erweitert das Unternehmen sein Sortiment zudem um eine neue pflanzliche Alternative: Für die Produkte der Marke „ZUM GLÜCK!“ nutzt Bauer ein innovatives Upcycling-Produkt aus Marillenkernen als Milchersatz.

„Das Besondere an Bauer ,ZUM GLÜCK!‘ ist der Mix aus großartigem Geschmackserlebnis und besonderen Nachhaltigkeitsaspekten, den uns Verbraucherinnen und Verbraucher in Studien bestätigt haben. Die neuen Drinks, Joghurtalternativen und pflanzlichen Puddings lösen ein Kategoriedefizit positiv auf“, erläutert Frank Mayerhofer, Director Marketing & Innovation.

Traditionsreiche Designmerkmale zielgerichtet weiterentwickeln

Die Master-Designs der Produktlinien „Der Große Bauer“ und „ZUM GLÜCK“ wurden von der Peter Schmidt Group entwickelt: Die Kreativen rund um Executive Creative Director Inga Wolter lösten das Logo der Marke Bauer aus dem umschließenden dunkelblauen Kreis und gaben dem Auftritt dadurch neue Leichtigkeit. Das Fraktur-B des Schriftzugs wird im Stil eines Wasserzeichens subtil aufgegriffen: Dies vermittelt nicht nur Wertigkeit und die lange Tradition des Familienunternehmens, sondern unterstützt auch die Assoziation mit cremigem Geschmack.

Für Inga Wolter geht Bauer damit zur richtigen Zeit den richtigen Schritt: „Traditionsmarken müssen sich weiterentwickeln, um sich selbst treu bleiben zu können. Bauer hat erkannt, dass die Werte, für die das Unternehmen mit seinen Produkten seit Jahrzehnten steht, von jüngeren Zielgruppen anders decodiert werden. Sowohl der Klassiker ,Der Große Bauer‘ als auch die neue Marke ,ZUM GLÜCK!‘ spiegeln ein modernes Verständnis von Natürlichkeit, Ehrlichkeit und Unverfälschtheit wider.“

Im wachsenden Marktsegment der Milchersatzprodukten heben sich die Produkte von „ZUM GLÜCK!“ ab: Ihre Farbgebung und der bewusst unperfekte, auf Orange gesetzte Schriftzug fallen auf. Verspielte Illustrationen und eine lockere, aufgeschlossene Tonalität bringen genau die Ungezwungenheit auf die Packung, die sich die Zielgruppe auch für den Alltag wünscht: Ein Stück Lebensfreude, das sich mit gutem Gewissen genießen lässt.



Erfolgreiche Markteinführung durch Teamwork über Agenturgrenzen

Für die Markteinführung von „Der Große Bauer“ entschied sich die Privatmolkerei Bauer auch für die Zusammenarbeit mit M.I.L.K. aus Frankfurt: Die auf Packaging Design im Food-Segment spezialisierte Agentur transformiere das Master-Design der Peter Schmidt Group auf die einzelnen Sorten, die der aktuellen „Mehrwertstrategie“ der Marke folgen. Hier bündeln sich attraktive Varianten wie Müsli, Splits, Saison, Exoten, mehr Frucht. Die begleitende Kommunikationskampagne „So lecker wie immer. So schön wie nie,“ mit Umsetzungen in Out-of-home, Radio, Radio-P.O.S., P.O.S. und Social Media entwickelte BBDO Düsseldorf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Peter Schmidt Group

Herr Guido Schröpel

Westhafenplatz 8

60327 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 850993-36

web ..: http://www.peter-schmidt-group.de

email : guido.schroepel@peter-schmidt-group.de

Die Peter Schmidt Group ist eine der erfolgreichsten Marken- und Designagenturen Europas und Teil der BBDO Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Sie verbindet sinnstiftende Ideen mit der Faszination für Design und erschafft so Lösungen, die sofort funktionieren und Freude bereiten. Die Peter Schmidt Group ist Lead-Agentur für das Corporate Design von Mercedes-Benz. Zu ihren Kunden zählen zudem Unternehmen wie Nivea, Henkel, Linde, Deutsche Bank und E.ON.

Pressekontakt:

Peter Schmidt Group

Herr Guido Schröpel

Westhafenplatz 8

60327 Frankfurt

fon ..: 069 850993-36

email : guido.schroepel@peter-schmidt-group.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Solarien: Gesundheitsrisiken systematisch verschleiert Aktionärs-Update: GSP Resource Corp. veröffentlicht Rückblick auf 2023 und Ausblick auf 2024