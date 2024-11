„Pfefferkuchenträume“ – Das neue Weihnachtslied von ANDRÉ PEICKERT!

Ein Lied über Lebkuchen

Mit dem neuen Weihnachtslied „Pfefferkuchenträume“, bringt uns Schlagersänger André Peickert den Zauber der Weihnachtszeit direkt in unser Herz! In diesem wunderschönen und bezaubernden Lied, aus der Feder von Michael Schuster und Ulli Schwinge, verbindet der Muldensteiner Sänger

die warmen, heimeligen Gefühle der Festtage mit der süßen Erinnerung an die weihnachtlichen Traditionen! Der Duft von frisch gebackenen Pfefferkuchen, dass Knistern des Feuers, die Liebe und das Zusammensein – all das wird in dieser Melodie lebendig!

„Pfefferkuchenträume“ ist das perfekte Lied für die besinnliche und ruhige Zeit des Jahres und lädt dazu ein, sich von der Magie der Liebe und Weihnacht verzaubern zu lassen! Eine emotionale Hommage an das Zusammensein und an die schönste Zeit des Jahres – voller Wärme und festlicher Stimmung!

Lassen Sie sich von André Peickert in eine Welt voller Liebe und Weihnachtszauber entführen und genießen Sie die Magie der „Pfefferkuchenträume“!

Die „Pfefferkuchenträume“ sind digital ab dem 25.11.2024 auf allen bekannten Download u. Streamingportalen, im MPN sowie über die Bemusterung von

AP-MUSIC „Musikproduktion & Management“ erhältlich!

Quelle: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Produktion /- Veröffentlichungsdaten:

Songtext: Michael Schuster / Komposition: Ulli Schwinge

Produktion: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Produziert von: Ulli Schwinge u. André Peickert im Auftrag von AP-Music [Musikproduktion & Management]

Promotiontext: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Coverfoto: AP-MUSIC, iStock

Covergestaltung: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Label: recordJET / Labelcode: 24625 /

GTIN-EAN-PUC: 4068992240091 / ISRC: DEZC62460889/ Genre: Pop/Schlager /

Länder: Worldwide / Veröffentlichungsdatum: 25.11.2024 (digital)

?+© 2024 – AP-MUSIC [Musikproduktion & Management]

Kontaktmöglichkeit für Interviewanfragen oder weitere Informationen unter:

Büro: AP-MUSIC [Musikproduktion & Management] c/o André Peickert / 06774 Muldestausee /

Mobil. 0177/9775241 / Mail. music.andre-peickert@web.de / Website: www.andre-peickert.com /

Kontakt auf der Facebookseite unter André Peickert – Sänger, Liedtexter u. Produzent

Quelle: Büro Andre Peickert

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Zentralbanken und Trump: Großbank sieht Goldpreis auf 3.000,- USD zusteuern! Künstliche Intelligenz und Teamwork: Chancen und Herausforderungen im Fokus