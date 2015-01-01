Pflegereform 2026: Was die geplanten Änderungen für den Alltag pflegebedürftiger Menschen bedeuten könnten

Die geplante Pflegereform könnte den Alltag von Pflegebedürftigen, Angehörigen und Anbietern nachhaltig verändern. Ein Blick auf die bisher bekannten Reformpläne und ihre möglichen Auswirkungen.

Juli 2026 – Die geplante Pflegereform sorgt derzeit für große Unruhe in der ambulanten Pflege. Während viele Pflegebedürftige und Angehörige die Diskussion kaum noch wahrnehmen, verfolgen Anbieter von Unterstützungsleistungen im Alltag, Betreuungsdiensten und Pflegeberatungen die Entwicklung mit großer Sorge.

Nach dem derzeit bekannten Referentenentwurf sollen zentrale Leistungen der Pflegeversicherung grundlegend neu strukturiert werden. Diskutiert werden unter anderem neue Budgetmodelle, Änderungen beim heutigen Entlastungsbetrag, eine Neuregelung der Verhinderungspflege sowie neue Abgrenzungen zwischen ambulanten Pflegediensten, Betreuungsdiensten und Angeboten zur Unterstützung im Alltag. Viele Details – insbesondere zur Finanzierung und zu den zukünftigen Abrechnungsmöglichkeiten – sind bislang noch offen.

Für viele klingt dies zunächst nach einer rein gesetzlichen Änderung. In der Praxis geht es jedoch um weit mehr.

Der Entlastungsbetrag ermöglicht heute Millionen Pflegebedürftigen wichtige Unterstützung im Alltag – beispielsweise Hilfe im Haushalt, Begleitungen zu Arztterminen, Einkäufe oder Betreuungsangebote. Gleichzeitig entlastet er pflegende Angehörige und trägt dazu bei, dass viele Menschen möglichst lange selbstbestimmt in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung leben können.

Aus Sicht vieler Leistungserbringer führt die aktuelle Situation bereits jetzt zu erheblicher Planungsunsicherheit. Solange unklar bleibt, wie die gesetzlichen Rahmenbedingungen künftig aussehen werden, lassen sich Investitionen, Personalplanung und der Ausbau bestehender Angebote nur schwer verlässlich planen.

„Reformen in der Pflege sind notwendig. Der demografische Wandel macht Veränderungen unumgänglich. Gleichzeitig dürfen Reformen nicht dazu führen, dass bewährte Versorgungsstrukturen geschwächt oder Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zusätzlich verunsichert werden. Pflege braucht Planungssicherheit, praxistaugliche Lösungen und einen engen Dialog mit den Menschen, die täglich in der Versorgung tätig sind.“, erklärt Luis Kuhn, examinierte Pflegefachkraft, Pflegeberater und Inhaber von LuiCare – Ihr Pflegeprofi.

Da das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, können sich die Inhalte des Referentenentwurfs weiterhin ändern. Umso wichtiger ist es aus Sicht vieler Anbieter, dass die Erfahrungen aus der Praxis in den weiteren politischen Entscheidungsprozess einfließen. Eine zukunftsfähige Pflegereform sollte die Versorgung stärken, Bürokratie abbauen und gleichzeitig den Bedürfnissen von Pflegebedürftigen, Angehörigen und Leistungserbringern gerecht werden.

Über LuiCare

LuiCare – Ihr Pflegeprofi unterstützt Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mit Angeboten zur Unterstützung im Alltag sowie individueller Pflegeberatung. Ziel des Unternehmens ist es, Menschen dabei zu unterstützen, möglichst lange selbstbestimmt in ihrer häuslichen Umgebung leben zu können.

Pressekontakt

Luis Kuhn

LuiCare – Ihr Pflegeprofi

www.luicare-kompass.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LuiCare – Ihr Pflegeprofi

Herr Luis Kuhn

Bahnhofstraße 19

64401 Groß -Bieberau

Deutschland

fon ..: 061625090006

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email : luicare@web.de

LuiCare – Ihr Pflegeprofi ist ein anerkannter Anbieter von Unterstützungsleistungen im Alltag sowie eine anerkannte Beratungsstelle für Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI mit Sitz im Odenwald.

Gegründet von Luis Kuhn, examinierter Pflegefachkraft und Pflegeberater, begleitet LuiCare pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen mit fachlicher Kompetenz, persönlicher Beratung und individueller Unterstützung im Alltag.

Zum Leistungsspektrum gehören anerkannte Entlastungsleistungen für Pflegebedürftige, verpflichtende Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI sowie individuelle Beratung zu Leistungen der Pflegeversicherung und zur Organisation der häuslichen Versorgung.

Darüber hinaus informiert LuiCare regelmäßig über aktuelle Entwicklungen im Pflegewesen und veröffentlicht Fachbeiträge zu pflegepolitischen Themen. Ziel ist es, Pflege verständlich zu erklären, Orientierung zu geben und eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige Versorgung nachhaltig zu stärken.

Weitere Informationen unter www.luicare-kompass.de.

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