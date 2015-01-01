PFLÜGER KG Handelsagentur, Düsseldorf | Unsere Partner.

Warum wir nur mit den Besten zusammenarbeiten – und was das für Ihre Räume bedeutet.

Ein Beitrag von Lars Pflüger, Geschäftsführer der PFLÜGER KG Düsseldorf.

Manche Entscheidungen treffen sich von selbst – weil der eigene Anspruch keine andere Wahl lässt. Die Wahl außergewöhnlicher Partner ist eine solche.

Wenn ich gefragt werde, was die PFLÜGER KG ausmacht, dann ist meine Antwort selten ein Produkt oder eine Dienstleistung. Es sind die Menschen und Marken, mit denen wir arbeiten. Denn am Ende entscheidet nicht allein das Material über die Qualität eines Raumes – sondern die Überzeugung, mit der es ausgewählt, verarbeitet und in einen Gesamtkontext gebracht wird.

Über vier Jahrzehnte haben wir ein Netzwerk aufgebaut, das auf einer einfachen Grundlage beruht: Wir arbeiten nur mit Partnern zusammen, denen wir vollständig vertrauen. Partnern, die ihren Anspruch nicht für Marketingzwecke formulieren, sondern täglich beweisen.

Heute möchte ich Ihnen diese Partner vorstellen – und erklären, warum jede dieser Beziehungen für uns mehr ist als eine Geschäftsverbindung.

OT Oliver Treutlein – Der Teppich als Lebenswerk.

Mein Vater Harald Pflüger kannte Oliver Treutlein persönlich. Diese Verbindung war von Anfang an mehr als geschäftlich – sie war die Begegnung zweier Menschen, die Handwerk als Berufung verstehen. Heute führe ich diese Partnerschaft fort, mit demselben Respekt vor dem, was bei OT entsteht: Teppiche, die von Hand gefertigt werden, nach Maß, nach Wunsch, mit einer Präzision, die man sieht und fühlt. Kein Teppich gleicht dem anderen. Das ist kein Marketingversprechen – das ist die Konsequenz echter Handarbeit.

M.I.D. Carpets – Niederländische Präzision seit 1932.

Auch diese Partnerschaft hat Wurzeln, die bis zu meinem Vater zurückreichen. Seit 1981 sind wir der exklusive Vertriebspartner von M.I.D. Carpets in Deutschland – und ich sage das nicht ohne Stolz. Denn M.I.D. ist kein gewöhnlicher Teppichhersteller. Die Manufaktur aus Deventer produziert ausschließlich auf Bestellung, ausschließlich aus 100 % Neuseeland-Wolle, in Webbreiten, die in der Branche ihresgleichen suchen. Wer einmal einen M.I.D.-Teppich unter den Füßen hatte, versteht, warum wir seit über 40 Jahren an dieser Partnerschaft festhalten.

NOBILIS Fontan – Wenn Paris in den Raum tritt.

2016 habe ich zum ersten Mal die Kollektionen von NOBILIS gesehen – und sofort gewusst: Das ist eine Welt, die zur PFLÜGER KG passt. Seit fast einem Jahrhundert prägt das Pariser Familienunternehmen den internationalen Interior-Stil – mit Stoffen, Tapeten, Teppichen und Möbeln, die nie laut sind, aber immer bemerkt werden. Französische Eleganz hat eine eigene Sprache. NOBILIS spricht sie fließend.

thesign® by Chase Erwin London – Design mit einer eigenen Stimme.

Als ich Patrick Stieger 2020 zum ersten Mal traf, war mir nach wenigen Minuten klar: Hier sitzt jemand, der Stoffe nicht verkauft, sondern lebt. thesign® ist keine Kollektion im üblichen Sinne – es ist ein gestalterisches Statement, das sich in jedem Meter Stoff wiederholt. Seit 2025 unter dem Dach von Chase Erwin London hat diese Kollektion eine neue Bühne bekommen – ohne ihre unverwechselbare Handschrift zu verlieren. Für uns als Vertriebspartner in Europa ist das eine Bereicherung, die wir täglich spüren.

BOND | Unique Homes® – Wenn Wohnen zur Gesamtkunst wird.

Boris Rupnik und Boris Grießhaber denken Immobilien anders. Nicht als Hüllen, sondern als Lebensräume – durchdacht bis ins letzte Detail, technisch präzise und gestalterisch konsequent. Die Kooperation mit BOND | Unique Homes® war für die PFLÜGER KG ein logischer Schritt: Denn wer exklusive Böden und Stoffe in außergewöhnliche Räume bringt, möchte wissen, dass diese Räume mit derselben Sorgfalt entstanden sind. Bei BOND ist das garantiert.

Robusta B.V. – Stärke, die man sieht.

Nicht jeder Raum ist ein Wohnzimmer. Messen, Hotels, Bankfoyers, Poolbereiche – Orte, die täglich von Hunderten oder Tausenden Menschen genutzt werden, stellen völlig andere Anforderungen an textile Bodenbeläge. Seit 2024 arbeiten wir mit Robusta B.V. aus Genemuiden zusammen – einem niederländischen Familienunternehmen, das seit 1960 hochwertige Bodenbeläge für genau diese Anforderungen entwickelt. Robust, ästhetisch und nachhaltig. Eine Partnerschaft, die noch jung ist – aber bereits zeigt, wie gut sie passt.

DESIGN.SMART.HOME – Das Netzwerk hinter dem Netzwerk.

Manchmal reicht ein einzelnes Gewerk nicht aus, um einen Raum wirklich zu vollenden. Licht, Technik, Handwerk, Design – all das muss zusammenspielen, wenn ein Zuhause entstehen soll, das wirklich stimmt. Im Netzwerk DESIGN.SMART.HOME Düsseldorf haben sich inhabergeführte Unternehmen aus dem Rheinland zusammengeschlossen, die genau das ermöglichen: ein abgestimmtes Gesamtkonzept aus einer Hand, mit einem zentralen Ansprechpartner und gemeinsamen Showrooms in Bonn, Köln, Düsseldorf und Essen. Als Teil dieses Netzwerks bringen wir die textile Kompetenz der PFLÜGER KG in ein Umfeld, das Wohnen ganzheitlich denkt. Und das ist genau der richtige Ort für uns.

Was all diese Partnerschaften verbindet.

Wenn ich auf diese sieben Beziehungen blicke, erkenne ich ein Muster: Keine davon ist zufällig entstanden. Jede beruht auf einer persönlichen Begegnung, auf einem gemeinsamen Verständnis davon, was gutes Design bedeutet – und auf dem Mut, keine Kompromisse einzugehen.

Das ist es, was die PFLÜGER KG ausmacht. Nicht ein einzelnes Produkt, nicht ein einzelner Partner. Sondern die Summe von Überzeugungen, die über Jahrzehnte gewachsen sind.

Wenn Sie einen Raum gestalten möchten, der wirklich zu Ihnen passt – sprechen Sie uns an. Wir bringen die richtigen Partner an einen Tisch.

Weitere Informationen über unsere Partner, Produkte und Dienstleistungen finden Sie auf www.pflueger-kg.de

Ihr Lars Pflüger PFLÜGER KG Düsseldorf

