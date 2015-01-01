  • PFLÜGER KG – Handelsagentur für ganzheitliche Lebensräume Düsseldorf, seit 1981.

    Wer den Weg zu uns findet, sucht nicht das Gewöhnliche.

    BildAls PFLÜGER KG aus Düsseldorf mit über vier Jahrzehnten Erfahrung zeigen wir Ihnen das Beste, was internationale Interior-Manufakturen zu bieten haben – und schaffen damit Lebensräume, die Stil, Handwerk und Architektur harmonisch vereinen.

    Kuratieren statt fertigen
    Wir verstehen uns als Kuratoren des guten Geschmacks: Wir fertigen nicht selbst – wir wählen aus. Aus handverlesenen Kollektionen und Manufakturen entsteht ein Portfolio, das Individualität, Qualität und zeitlose Ästhetik verbindet.

    Zu den von uns vertretenen Häusern gehören OT – Oliver Treutlein, M.I.D. Carpets, NOBILIS Fontan, Atelier Saint-Germain by NOBILIS sowie thesign by Chase Erwin. Die gezeigte Bandbreite geht weit über das hinaus, was im regulären Fachhandel zugänglich ist. Das ist Absicht.

    Unsere Kompetenzbereiche
    Maßgefertigte Teppiche & Teppichböden
    Hochwertige Stoffe, Vorhänge & Polsterlösungen
    Luxuriöse Möbel & Einrichtungskonzepte
    Stilvolle Tapeten & Wandverkleidungen

    Der Showroom
    Wer den Showroom der PFLÜGER KG betritt, hat meist schon eine Vorstellung – und sucht jemanden, der sie ernst nimmt. Was hier entstanden ist, lässt sich schwer in eine Kategorie fassen. Kein Verkaufsraum im üblichen Sinne, eher ein kuratorischer Ort – für Fachhändler, Architekten und Innenarchitekten ebenso wie für private Bauherren und Designer, die Qualität nicht erklären müssen, sondern voraussetzen. Seit über vier Jahrzehnten arbeitet PFLÜGER mit ausgewählten Manufakturen zusammen, deren gemeinsamer Nenner Handwerk, Haltung und eine gewisse Unnachgiebigkeit gegenüber dem Gewöhnlichen ist.

    Inspiration trifft Präzision
    Projekte werden vom ersten Gespräch bis zur Umsetzung begleitet: mit architektonischem Feingefühl, handwerklicher Präzision und der Erfahrung, die nur langjährige Praxis gibt. Ob Stoffe, Tapeten, Bodenbeläge oder Möbel – ob Refit, Neubau oder Smart-Home-Projekt: Im persönlichen Dialog entstehen Lebensräume, die Persönlichkeit ausdrücken, bis ins feinste Detail harmonisch abgestimmt.

    Wer als Fachhändler Kundinnen und Kunden nach Düsseldorf empfiehlt, kann dabei auf eine diskrete, partnerschaftliche Zusammenarbeit vertrauen – transparent in der Kommunikation, verlässlich in der Abwicklung.

    Unser Netzwerk
    Als Partner von BOND Unique Homes® und DESIGN SMART HOME erschließen wir ein Netzwerk von über 80 ausgewählten Spezialisten – für exklusiven Innenausbau, smarte Haustechnik und Projektmanagement auf höchstem Niveau. Ein Angebot, das weit über den Showroom hinausreicht und ganzheitliche Lebensräume – innen wie außen – konsequent zu Ende denkt.

    Besuche nach Terminvereinbarung
    Besuche sind nach vorheriger Vereinbarung möglich – per Telefon oder E-Mail.
    Die Diskretion beginnt bereits hier.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PFLÜGER KG Handelsagentur
    Herr Lars Pflüger
    Solenanderstraße 24
    40225 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 0211-334849
    web ..: http://www.pflueger-kg.de
    email : info@pflueger-kg.de

