Plattenhardt + Wirth: Kühlraumbau und Industriebau seit 1965

Seit 1965 sind wir auf Kühlraumbau spezialisiert und gehören heute zu den führenden Unternehmen in diesem Bereich in Europa. Unsere Erfahrung ermöglicht eine gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Die in der DACH-Region ansässige Plattenhardt + Wirth GmbH darf 2023 das Prüfsiegel „Gesicherte Nachhaltigkeit“ des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit und Ökonomie tragen.

Klimaschutz, Energie-Einsparungen und ein verantwortlicher Umgang mit Ressourcen sind Themen, die auch für Bauunternehmen immer wichtiger werden. Die auf Industrie- und Kühlraumbau spezialisierte Plattenhardt + Wirth GmbH hat sich ihnen ohnehin seit Jahren verschrieben. Jetzt hat sie auch den Zertifizierungsprozess des Deutschen Instituts für Nachhaltigkeit und Ökonomie für das Jahr 2023 erfolgreich abgeschlossen. Das in der DACH-Region ansässige Haus darf deshalb das Prüfsiegel „Gesicherte Nachhaltigkeit“ tragen. Die Geschäftsführer Klaus und Martin Wirth kommentieren, sie freuten sich nicht nur über das positive Ergebnis der Auditierung, sondern auch besonders darüber, alle Zielmarken übertroffen zu haben.

Für die Zertifizierung ist grundsätzlich eine Nachhaltigkeitsleistung „von mindestens 80 Prozent im Gesamtprozess“ erforderlich. Für ein Unternehmen wie Plattenhardt + Wirth ist dies nicht einfach. Es ist seit 1965 in den Branchen Kühlen, Logistik, Lager, Hygiene, Produktion und gasdichten Umgebungen als Bauanbieter tätig. Es sind Wirtschaftsbereiche, die traditionell einen hohen CO2-Ausstoß haben. Ein Beispiel, wie es dennoch gelang, ist das Vertrauen auf neue Technologien im Paneelbau. Hier setzt die Plattenhardt + Wirth GmbH auf 100 Prozent Biomasse. PU-Schaum wird beispielsweise durch biologische Abfallstoffe erzeugt, wodurch erhebliche CO2-Einsparungen erreicht werden. Das Unternehmen betreibt zudem eine eigene E-Tankstelle und unterstützt auf diese Weise Elektromobilität.

Das Zertifikat für die Plattenhardt + Wirth GmbH spiegelt nicht nur blanke Zahlen wider

Die Geschäftsführer der in Deutschland und Österreich an zwölf Standorten ansässigen Firma legen großen Wert darauf, dass das Prüfsiegel nicht nur einen Erfolg bei den blanken Zahlen widerspiegelt und auf diese Weise eine ökologische Nachhaltigkeit beweist. Zugleich zeigt es auch ein Verständnis für die Notwendigkeit ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Dies bedeutet: Wirtschaftliches Handeln muss so ausgerichtet sein, dass sie fortwährend eine tragfähige Basis für Wohlstand bietet. Dabei stellt es sicher, dass die Mitglieder der Gesellschaft langfristig einen positiven Nutzen durch die entsprechenden Aktivitäten haben. „Nachhaltigkeit ist also gelebte Verantwortung und deshalb ein fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur“, erklären die Wirths.

Service und Wartung gehören ebenfalls zu den angebotenen Dienstleistungen des Hauses

In den Segmenten, in denen die Plattenhardt + Wirth GmbH tätig ist, kann sich Nachhaltigkeit allerdings nicht nur auf den eigentlichen Bau beschränken. Die fachgerechte Wartung von Kühlräumen ist beispielsweise ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Gleiches gilt für angemessene Reparaturen. Derartige Dienstleistungen zählen deshalb ihrerseits zu den Service-Angeboten des Unternehmens. Gearbeitet wird stets „auf dem neuesten Stand der Technik“, versprechen die Geschäftsführer. Schon seit der Gründung durch die Schwager Paul Wirth und Kurt Plattenhardt gehörten Erfindergeist, Fleiß, Mut, Kundenorientierung sowie die Bereitschaft, neue Wege zu beschreiten, zur DNA des Unternehmens. Daran habe sich bis heute nichts geändert. „Die uns antreibende Kraft ist es, unseren Kunden stetigen Wachstum und dauerhaften Erfolg zu bescheren. Nachhaltigkeit ist einer der Schlüssel dazu“, schließen Martin und Klaus Wirth.

Unser Angebot umfasst schlüsselfertige Lebensmittelbetriebe, Kühlräume und Tiefkühlräume, gasdichte Lagerräume (CA-Lager/ULO-Lager), NA-Lager, Hygiene- und Reinräume, Hochregallager, Lagerbau, Logistikhallen, Industrie- und Gewerbebauten, GFK-Isolierungen sowie Bananenreifekammern und Fischzucht- und Verarbeitungsbetriebe.

