Meckel: Seit 30 Jahren der Mallorca-Umzugsprofi

Der Umzugsprofi für Mallorca – spezialisiert sich schon seit über 30 Jahren, auf die Transportstrecke Deutschland – Mallorca. Bzw. Umzüge, Transporte und Beiladungen zwischen Deutschland und Mallorca.

Eine durchweg effektiv gestaltete Planung und das richtige Zeitmanagement sind bei einem Umzug zwischen Deutschland und Mallorca von fundamentaler Bedeutung, wenn es um die Bewältigung eines derart komplexen Vorhabens geht. Abgesehen vom neuen Wohnort in einer Wohnung oder einem Haus mit Meerblick werden verschiedenste Fragestellungen rund um das Projekt durch fremde Gesetze, einem komplizierten Regelwerk und anderen wichtigen ortsabhängigen Vorschriften beherrscht.

MECKEL – Der Branchenprimus

Mit diesen Herausforderungen befasst sich das Unternehmen MECKEL seit mehr als 30 Jahren und gilt mittlerweile als Branchenprimus, wenn es um Umzüge zwischen den beiden Ländern geht. Im Laufe der Jahre hat sich der Umzugsspezialist durch ein individuell gestaltetes Service-Portfolio sowie stetig wachsende Erfahrungswerte etabliert und sich einen renommierten Namen erarbeitet. Das MECKEL-Team begleitet seine Kunden von der ersten Minute an mit sowohl fach- als auch sachgerechten Lösungen in den Bereichen Planung und Umsetzung.

Umzüge innerhalb Mallorcas

Gleiche Leistungen stehen bei Bedarf für den Umzug innerhalb der spanischen Insel allen Interessierten zur Verfügung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein den Bezug einer kleinen Wohnung handelt oder ob der Umzug in ein großes Anwesen erfolgt. Auf Basis einer soliden Planung in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Kunden lässt sich der Ortswechsel in das neue Domizil durch MECKEL innerhalb eines Tages organisieren.

Im Rahmen der Vorbereitungsphase werden etwaige Gegebenheiten, wie zum Beispiel entlegene Anwesen mit engen Straßen, städtische Gebiete oder die Dichte des Verkehrs berücksichtigt und zeitlich einkalkuliert. Auf dieser Basis verpacken die Mitarbeiter der Firma MECKEL beispielsweise wertvolle Kunstgegenstände oder empfindliches Porzellan vollkommen sicher.

Einlagerung von Umzugsgütern

Wenn Ihre neue Wohnimmobilie aufgrund von Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten nicht fristgerecht bezugsfertig ist, übernimmt MECKEL in Ihrem Auftrag die Ein- bzw. Zwischenlagerung Ihrer Möbelstücke sowie wertvoller Gegenstände unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Hierfür verwendet das Unternehmen unter anderem Möbelspezialcontainer, welcher das Eindringen von Flüssigkeit oder Staub voll umfassend verhindern. Die zu diesem Zweck vorgesehenen Lagerplätze für Ihr Hab und Gut sind Eigentum des Familienunternehmens und daher vor Kündigungen durch dritte Parteien zu 100 Prozent geschützt.

Ein attraktives Rund-um-Sorglospaket

Umzüge zwischen Deutschland und Mallorca sowie auf der Insel selbst unterliegen eine Vielzahl unterschiedlichster Herausforderungen, welche kaum aus eigener Kraft zu bewerkstelligen sind. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, das eigene Vorhaben vertrauensvoll in die professionellen Hände eines spezialisierten Unternehmens abgeben zu können und von dessen Expertise zu profitieren. MECKEL ist mit einem Erfahrungsschatz von mehr als 30 Jahren in Sachen Umzugs- und Terminorganisation sowie beim Lagerungs- und Verpackungsservice die richtige Adresse für Sie, wenn Sie sich räumlich mit einem hohen Maß an Unterstützung verändern möchten. Im Rahmen ausführlicher Beratungsgespräche erhalten Sie alle Informationen transparent und kompakt, um zielsicher in Ihrem neuen Zuhause Fuß fassen zu können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MECKEL

Herr Moritz Meckel

Dorfstr. 25

23738 Beschendorf

Deutschland

fon ..: 030 80907200

web ..: https://www.dermeckel.eu/

email : info@meckel.es

MECKEL – Der Umzugsprofi für Mallorca – hat sich, nun seit über 30 Jahren, auf die Transportstrecke bzw. Nische Deutschland – Mallorca spezialisiert. Das heißt, er kann Umzüge, Transporte und Beiladungen zwischen Deutschland und Mallorca ausführen. Hierfür hat sich das Unternehmen nicht nur jahrzehntelange Erfahrung angeeignet, sondern auch einen gut ausgebauten Fuhrpark mit Spezialfahrzeugen und allen nötigen Umzugshilfsmitteln, die dem neuesten Stand der Transporttechnik entsprechen. Zudem bietet MECKEL auch Möbellagerung an und stellt, bei Bedarf, professionelles Verpackungsmaterial zur Verfügung.

Pressekontakt:

MECKEL

Herr Moritz Meckel

Dorfstr. 25

23738 Beschendorf

fon ..: 030 80907200

web ..: https://www.dermeckel.eu/

email : info@meckel.es

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

skywalk allgäu lädt zum Fasching mit närrisch-buntem Rahmenprogramm ein