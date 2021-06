PM: Homeday wird Exklusiv-Partner von Hertha BSC

Homeday wird in der Saison 2021/22 wie geplant Exklusiv-Partner von Hertha BSC / Engagement folgt auf Rolle als Hauptsponsor der Berliner

Der bundesweite Immobilienmakler Homeday wird auch in der Saison 2021/22 an der Seite von Hertha BSC stehen. Das Engagement als Exklusiv-Partner folgt wie geplant auf die bisherige Rolle von Homeday als Hauptsponsor der Berliner.

„Es hat richtig viel Spaß gemacht, Hauptsponsor von Hertha BSC zu sein. Es war eine sehr intensive Zeit, auch neben dem Platz. Gemeinsam haben wir tolle Aktionen ins Leben gerufen und viel erreicht. Umso mehr freuen wir uns, auch in Zukunft Partner von Hertha BSC zu sein“, sagt Dmitri Uvarovski, Co-Founder und CMO von Homeday.

„Homeday und Hertha BSC passen vom ersten Tag an sehr gut zusammen. Beide stehen für die Zukunft von Berlin. Es freut uns sehr, dass wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit wie geplant langfristig fortführen. Unser Austausch war von Anfang an sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich. Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir viele weitere Inhalte erfolgreich gemeinsam umsetzen werden“, kommentiert Carsten Schmidt, CEO von Hertha BSC.

Nach der Weihnachtspause und bis zum Ende der Saison 2020/21 war Homeday Hauptsponsor von Hertha BSC. Die Zusammenarbeit erstreckte sich wie geplant über 22 Spiele. Ein Schwerpunkt lag auf dem sozialen Engagement gerade vor dem Hintergrund der Pandemie. Dazu gehörte die #GemeinsamHertha#FürBerlin-Kampagne, durch die insgesamt 135.000 Euro für fünf soziale Initiativen in Berlin zusammengekommen sind. Darüber hinaus hat Homeday mit seiner #Heimsupport-Kampagne fünf Berliner Einrichtungen, die Hertha BSC nahe stehen und die durch die Corona-Krise stark betroffen waren, öffentliche Aufmerksamkeit verschafft und mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro unterstützt.

Über Homeday

Als Immobilienmakler der nächsten Generation ist Homeday (www.homeday.de) bundesweit aktiv und macht durch den Einsatz von moderner Technologie den Immobilienverkauf deutlich einfacher, transparenter und günstiger. Denn bei Homeday kostet ein kompletter Maklerservice inklusive individueller Betreuung durch einen Homeday-Makler vor Ort nur 1,95 Prozent Provision – jeweils für Verkäufer und Käufer. Das schätzen auch die Kunden: Homeday ist in Deutschland der Makler mit den meisten 5-Sterne-Bewertungen bei Google und Trustpilot.

Seit Gründung 2015 hat Homeday über drei Milliarden Euro Immobilienvolumen vermittelt und dabei seinen Kundinnen und Kunden über 45 Millionen Euro Provision gespart – gegenüber der marktüblichen Provision. Das Unternehmen wächst dynamisch und beschäftigt heute mehr als 250 Menschen an den Standorten Berlin und Köln sowie 220 selbständige Homeday-Maklerinnen und Makler in ganz Deutschland. Homeday wird geleitet von Steffen Wicker (CEO), Friederike Hesse (COO) und Dmitri Uvarovski (CMO).

Über SPORTFIVE

SPORTFIVE nutzt die einzigartige emotionale Kraft des Sports um bahnbrechende Partnerschaften im Sport zu schaffen. Durch verantwortungsvolle Vermarktung, full-service-Lösungen und die Schöpfung langfristiger Werte für alle Sport-Interessensvertreter verbindet SPORTFIVE Marken, Rechtehalter, Medienplattformen und Fans strategisch und auf kreative Weise auf der Grundlage eines globalen Netzwerks sowie mit jahrzehntelanger Erfahrung und richtungsweisendem Innovationsgeist. Als Marktführer mit Fokus auf Kundenorientierung und hoher Datenintelligenz, führt SPORTFIVE das Sportbusiness durch innovative digitale Lösungen in die Zukunft und setzt sich dabei immer zum Ziel, der Partner auf Augenhöhe mit den fortschrittlichsten Lösungen zu sein. SPORTFIVE ist eine global agierende internationale Sportbusiness- und Marketingagentur mit einem Netzwerk aus über 1.200 lokalen Experten in 15 Ländern auf der ganzen Welt, die Fußball, Golf, eSport, Motorsport, Handball, Tennis, American Football und viele andere Sportarten zu ihren Tätigkeitsbereichen zählt. Nähere Informationen finden Sie auf der Website von SPORTFIVE, im Content Hub und in den sozialen Profilen.

Über Hertha BSC

Hertha BSC kann auf eine über 125-jährige abwechslungsreiche Geschichte zurückblicken und ist damit einer der ältesten Vereine der Bundesliga. Der größte Verein Berlins zählt aktuell rund 38.000 Mitglieder. Zu Beginn der 1930er Jahre wurde Hertha BSC zweimal in Folge Deutscher Meister. Dreimal erreichten die Berliner das DFB-Pokal-Finale. Im Jahre 1979 standen die Blau-Weißen im Halbfinale des UEFA-Pokals, 2000 zog der Hauptstadtclub in die Zwischenrunde der Champions League ein. Das Olympiastadion Berlin – die Spielstätte der Blau-Weißen – ist seit 1963 der Austragungsort der Heimspiele und fasst 74.629 Zuschauer. Seit der Jubiläumssaison 2017 bestreitet Hertha BSC seine Spiele unter dem Motto ‚Die Zukunft gehört Berlin‘ – dies ist ein Versprechen, das wohl jeder Berliner unterschreiben würde. Heute ist Hertha BSC der Club der Hauptstadt, der Fans aus Ost und West vereint.

