Podcast bei Sehverlust auf YouTube

Podcast „Retina View“ gibt Einblicke in die Netzhautforschung und spannende Interviews mit führenden Wissenschaftlern über die neuesten Entwicklungen im Kampf gegen Sehverlust.

Die Pro Retina – Stiftung zur Verhütung von Blindheit hat ihren einzigartigen Podcast „Retina View“ jetzt auch auf YouTube veröffentlicht. Dieses neue Format richtet sich speziell an Menschen, die von einem langsamen, fortschreitenden Sehverlust betroffen sind, der derzeit nicht therapierbar ist, sowie an ihre Angehörigen.

„Retina View“ bietet umfassende Einblicke in die Forschung zur Verhütung von Blindheit und ermöglicht es, direkt von den führenden Wissenschaftlern auf diesem Gebiet zu hören. Durch die Veröffentlichung auf YouTube wird es noch einfacher, Zugang zu diesen Informationen zu erhalten. Jede Folge von „Retina View“ bietet exklusive Interviews, in denen Expertinnen und Experten zu Wort kommen. Zudem erfahren Abonnenten mehr über die neuesten Entwicklungen und Forschungsprojekte, die darauf abzielen, Augenlicht zu retten, und erhalten Hintergrundinformationen über die Arbeit und Mission der Pro Retina – Stiftung zur Verhütung von Blindheit.

Neue Episoden von „Retina View“ werden jeden letzten Freitag im Monat veröffentlicht. Die erste Folge ist pünktlich zum World Retina Day erschienen, einem internationalen Aktionstag, der Netzhauterkrankungen wie Retinitis Pigmentosa (RP), altersbedingte Makuladegeneration (AMD) und andere seltene Netzhautdystrophien, wie Bardet-Biedl-Syndrom (BBS) oder Usher-Syndrom oder Morbus Best oder Morbus Stargardt und viele weitere in den Fokus rückt.

Die ehrenamtliche Podcast-Redaktion freut sich über Themenwünsche und Anregungen. Die Vorschläge können dazu beitragen, den Podcast noch informativer und relevanter zu gestalten. Die Pro Retina – Stiftung ist auf Spenden, Nachlässe und Schenkungen angewiesen, um die Forschung in der Augenheilkunde zu unterstützen. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung rund 4 Mio. Euro in die Grundlagenforschung investiert, um ein besseres Verständnis der Mechanismen in der Netzhaut zu erlangen.

Weitere Details zur Rettung von Augenlicht und regelmäßige Updates zur Netzhautforschung gibt es auf dem YouTube-Kanal

Die gemeinnützige Pro Retina – Stiftung zur Verhütung von Blindheit setzt sich für die Forschung und Prävention von Augenkrankheiten ein. Mit gezielten Maßnahmen und Programmen möchte die Stiftung einen Beitrag dazu leisten, das Augenlicht von Menschen zu erhalten und zu verbessern.

