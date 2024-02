Portofino aktualisiert Informationen zu Lithiumprojekten in Argentinien; stellt auf PDAC aus

Vancouver, B.C., Kanada, 28. Februar 2024 / IRW-Press / – PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) möchte seine Aktionäre und Investoren über die aktuellen Unternehmensaktivitäten hinsichtlich seiner zwei bohrbereiten Lithium-Sole-Projekte in Argentinien informieren.

Projekt Yergo, Provinz Catamarca

Das Management hat sich auf die Sicherung der Finanzierung konzentriert, um ein Bohrprogramm auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Yergo in Catamarca zu starten. Bereits fortgeschrittene Verhandlungen gehen gut voran, und es herrscht Interesse seitens einiger institutioneller Gruppen sowohl an Direktinvestitionen in das Unternehmen als auch nicht-verwässernden Möglichkeiten hinsichtlich der Projektfinanzierung in Form von Partnerschaften. Einzelheiten werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Außerdem schreitet die Lithiumerschließung in der Region im Norden Argentiniens voran, und wichtige Projekte machen Fortschritte und es werden weiterhin erhebliche Investitionen angekündigt. Das Unternehmen freut sich auch über die laufenden Fortschritte auf seinem Projekt Tres Quebradas (3Q), das im Besitz der Zijin Mining Group Co., Ltd. (Zijin) ist und 9 km vom Projekt Yergo entfernt liegt. Die Phase 1 des Projekts 3Q sollte bis Ende 2023 mit einer Produktionskapazität von 20.000 Tonnen Lithiumkarbonat in Batteriequalität pro Jahr in Betrieb gehen (Quelle: Zijin, 27.02.24) (siehe Abbildung 1). Der Bau von Zijins Lithiumkarbonat-Verarbeitungsanlage Fiambalá macht ebenfalls erhebliche Fortschritte (siehe Abbildung 2).

Abbildung 1: Zijins Projekt 3Q

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73768/POR_280224_DEPRcom.001.png

Abbildung 2: Zijins Lithiumkarbonat-Verarbeitungsanlage Fiambalá

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73768/POR_280224_DEPRcom.002.png

Projekt Arizaro, Provinz Salta

Nach der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Januar 2024, in der die Durchführung einer rechtsverbindlichen Partnerschaftsvereinbarung mit Lithium Chile Inc. (LITH) hinsichtlich eines 8.400 Hektar umfassenden Mineralkonzessionsgebiets angekündigt wurde, koordinieren die zwei Unternehmen ihre Bemühungen, eine umfangreiche endgültige Vereinbarung abzuschließen (die endgültige Vereinbarung).

Die erste Partnerschaftsvereinbarung behält ihre Gültigkeit, da sie kein Ablaufdatum hat, aber beide Parteien arbeiten am kurzzeitigen Abschluss einer endgültigen Vereinbarung, die Einzelheiten zu Explorationsaktivitäten, Budget und Zeitplänen enthalten wird. Portofino hat Interessensbekundungen an einer Finanzierung seitens mehrerer Institutionen erhalten, sofern die endgültige Vereinbarung abgeschlossen wird. Einzelheiten erfolgen, sobald diese abgeschlossen ist. Vorbehaltlich des Abschlusses möchte Portofino sein Recht ausüben, eine 50-prozentige Nettokapitalbeteiligung am Projekt Arizaro zu erhalten.

Teilnahme an der PDAC

Portofino stellt auf der Prospectors and Developers International Convention (PDAC), die vom 3. bis 6. März 2024 in Toronto (Kanada) stattfindet, aus (Stand #2447). Das Unternehmen möchte alle Investoren und Aktionäre einladen, unser Team an unserem Stand zu besuchen.

Die PDAC ist die weltweit wichtigste Messe zum Thema Mineralexploration und -abbau. Weitere Informationen über die PDAC finden Sie unter: PDAC 2024 Convention

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein in Vancouver (Kanada) ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat eine Vereinbarung mit Lithium Chile Inc. zur Erkundung und Erschließung des Lithiumprojekts Arizaro in Salta, Argentinien, abgeschlossen und hält zusätzlich weiterhin eine Beteiligung von 100 % an dem (bohrbereiten) Lithiumprojekt Yergo in Catamarca. Die beiden Projekte befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten.

Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100-%-Beteiligung an drei Pegmatit-Lithiumprojekten und mehreren Goldprojekten im Nordwesten von Ontario (Kanada) zu erwerben.

Für das Board

David G. Tafel

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel CEO, Direktor 604-683-1991

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Im Allgemeinen können solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder können Aussagen enthalten, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, fortgesetzt werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: die zukünftigen Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: dem Wachstum und der Entwicklung des Unternehmens wie derzeit erwartet. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Portofino Resources Inc.

David Tafel

Suite 520 – 470 Granville Street

V6C 1V5 Vancouver, BC

Kanada

email : davidt@cdnstock.com

Pressekontakt:

Portofino Resources Inc.

David Tafel

Suite 520 – 470 Granville Street

V6C 1V5 Vancouver, BC

email : davidt@cdnstock.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vorreiter in der Energiewende: Gasnetz Hamburg sucht Dienstleister für Bau des Wasserstoff-Industrie-Netzes District beantragt weitere Minerallizenzen für über in Alaunschiefer lagernden Energiemetallzielen in Schweden