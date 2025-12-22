-
Premiere in Leipzig: Die WERBEMITTEL24.com GmbH veranstaltet den Leipziger Werbemittel Tag
Premiere am 12.03.2026 – Red Bull Arena: über 30 Aussteller, Trends & nachhaltige Bestseller, Networking, Abendveranstaltung „Haptische Werbung im digitalen Zeitalter – der Leipziger Werbemittel Tag.
Leipziger Werbemittel Tag 2026 bringt über 30 Aussteller in die Red Bull Arena
Leipzig, [22.12.2025] – Nach fast einem Vierteljahrhundert Unternehmensgeschichte setzt die WERBEMITTEL24.com GmbH einen weiteren Meilenstein: Am 12. März 2026 findet erstmals der Leipziger Werbemittel Tag in der Red Bull Arena statt. Die Premiere der Hausmesse erwartet mehr als 30 Aussteller und zahlreiche Fachbesucher aus der Werbebranche.
Von 10:00 bis 16:30 Uhr öffnet der Eventbereich Stadionblick seine Türen für eine Fachausstellung der besonderen Art. Gemeinsam mit ausgewählten, auch internationalen Partnern lädt WERBEMITTEL24.com Kunden und Interessierte ein, sich über aktuelle Trends, innovative Konzepte und nachhaltige Bestseller aus der Welt der Werbemittel und Werbegeschenke zu informieren. An zahlreichen Messe- und Infoständen sowie in Präsentationen können sich Besucher einen umfassenden Marktüberblick verschaffen.
Podiumsdiskussion am Abend: Haptik trifft Digital
Den Abschluss des Leipziger Werbemittel Tags bildet eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion. In Kooperation mit dem Marketing Club Leipzig und dem Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft widmet sich die Runde dem Thema „Haptische Werbung im Digitalen Zeitalter – Chancen und Herausforderungen“. Experten aus der Branche diskutieren über die Rolle klassischer Werbemittel in einer zunehmend digitalisierten Kommunikationswelt sowie sich verändernden Arbeitswelt.
Perfekte Rahmenbedingungen für Aussteller und Besucher
Die Red Bull Arena bietet als Veranstaltungsort nicht nur ein einzigartiges Ambiente, sondern auch eine erstklassige Infrastruktur. Besucher profitieren von kostenfreien Parkplätzen, ansprechendem Catering und der Unterstützung durch das erfahrene Team von WERBEMITTEL24.com. Die Veranstaltung schließt sich terminlich an die Termine der GWW – NEWSWEEK in Berlin und Dresden an.
„Wir freuen uns sehr, unseren Kunden und Partnern mit dem Leipziger Werbemittel Tag eine Plattform für persönlichen Austausch und Inspiration zu bieten“, erklärt das Organisationsteam von WERBEMITTEL24.com. „Die Kombination aus Fachmesse und Abendveranstaltung schafft ideale Bedingungen für Networking und Wissenstransfer.“
Die Bewerbung des Leipziger Werbemittel Tags erfolgt über die Kanäle von WERBEMITTEL24.com sowie über die Netzwerk- und Veranstaltungspartner. Detaillierte Informationen zu Ausstellern, regionalem Programm, Veranstaltungsablauf sowie Auf- und Abbau werden den Teilnehmern rechtzeitig vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.
Leipziger Werbemittel Tag 2026
Datum: 12. März 2026
Uhrzeit: 10:00 – 16:30 Uhr (Messe), Abendveranstaltung anschließend
Ort: Red Bull Arena Leipzig, Eventbereich Stadionblick
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Werbemittel24.com GmbH
Herr Thoralf Brendel
Witzgallstraße 2
04317 Leipzig
Deutschland
fon ..: +49 341 99 39 75 27
fax ..: +49 341 99 39 75 20
web ..: https://www.werbemittel24.com/
email : Thoralf.Brendel@werbemittel24.com
Werbemittel24.com – Ihr verlässlicher Partner für Werbeartikel
Seit 1999 steht Werbemittel24.com für Vertrauen und Zuverlässigkeit im B2B-Bereich. Als erfahrener Partner begleiten wir Industrie- und Handwerkskunden, Werbeagenturen, Behörden, Vereine und Institutionen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Marketingstrategien.
Unsere Stärken
Riesige Auswahl:
Über 135.000 Werbe- und Geschenkartikel aus deutscher, europäischer und weltweiter Produktion – alles für Ihre individuellen Anforderungen.
Rundum-Service aus einer Hand: Von kostenloser Beratung über kostenlose Designentwürfe bis hin zum 4-Tage-Express-Druck für 70.000 Artikel.
Wir bieten Muster-Service, Fernost-Import, Scouting und Direktversand an Ihre Kunden.
Expertise, die überzeugt: Professionelle Verkaufsberater mit fundierter Ausbildung unterstützen Sie kompetent bei der Verwirklichung Ihrer Kampagnenziele.
Verantwortung als Grundprinzip
Wir übernehmen Verantwortung – für unsere Produkte, unsere Geschäftspartner, unser Handeln sowie für Natur und Umwelt. Diese Werte prägen unser tägliches Engagement.
Werbemittel24.com – Qualität, Service und Verantwortung seit über zwei Jahrzehnten.
Pressekontakt:
Werbemittel24.com GmbH
Herr Thoralf Brendel
Witzgallstraße 2
04317 Leipzig
fon ..: +49 341 99 39 75 27
email : Thoralf.Brendel@werbemittel24.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Plura Gebäudereinigung Ulm setzt neue Qualitätsstandards in der Unterhaltsreinigung Investitionen in Perus Bergbau boomen: Dynamik im Explorationssektor steigt
Premiere in Leipzig: Die WERBEMITTEL24.com GmbH veranstaltet den Leipziger Werbemittel Tag
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Silvester-Hack: Diese 4 „Champagner-Dupes“ kosten ein Drittel – und schmecken genauso gut
- Horizonia begleitet Menschen in Berlin mit individuellem Jobcoaching und AVGS Coaching
- Gutes Ende eines bösen Gold-Betrugs kurz vor Weihnachten
- Fit und selbstständig bleiben: Wie strukturierte Bewegung das Gehirn im Alter und Reha schützt
- PC Zauberer aus Kelkheim: Persönliche Gaming-PC-Beratung und kompletter Zusammenbau
- Experten für E-Mobilität und Fahrzeugpflege
- State of the Art in der Raumakustik: Wenn Kunst, Design und Wirksamkeit verschmelzen
- Perfekt kalibriert. Sicher unterwegs. Ihre Experten für Fahrassistenzsysteme in Aachen
- Neue Farbe, neuer Glanz – Lackierungen vom Profi in Aachen
- Der Lack ist ab? Lackiererei Rotärmel verhilft in Aachen zu neuem Glanz
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.