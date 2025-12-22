Premiere in Leipzig: Die WERBEMITTEL24.com GmbH veranstaltet den Leipziger Werbemittel Tag

Premiere am 12.03.2026 – Red Bull Arena: über 30 Aussteller, Trends & nachhaltige Bestseller, Networking, Abendveranstaltung „Haptische Werbung im digitalen Zeitalter – der Leipziger Werbemittel Tag.

Leipziger Werbemittel Tag 2026 bringt über 30 Aussteller in die Red Bull Arena

Leipzig, [22.12.2025] – Nach fast einem Vierteljahrhundert Unternehmensgeschichte setzt die WERBEMITTEL24.com GmbH einen weiteren Meilenstein: Am 12. März 2026 findet erstmals der Leipziger Werbemittel Tag in der Red Bull Arena statt. Die Premiere der Hausmesse erwartet mehr als 30 Aussteller und zahlreiche Fachbesucher aus der Werbebranche.

Von 10:00 bis 16:30 Uhr öffnet der Eventbereich Stadionblick seine Türen für eine Fachausstellung der besonderen Art. Gemeinsam mit ausgewählten, auch internationalen Partnern lädt WERBEMITTEL24.com Kunden und Interessierte ein, sich über aktuelle Trends, innovative Konzepte und nachhaltige Bestseller aus der Welt der Werbemittel und Werbegeschenke zu informieren. An zahlreichen Messe- und Infoständen sowie in Präsentationen können sich Besucher einen umfassenden Marktüberblick verschaffen.

Podiumsdiskussion am Abend: Haptik trifft Digital

Den Abschluss des Leipziger Werbemittel Tags bildet eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion. In Kooperation mit dem Marketing Club Leipzig und dem Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft widmet sich die Runde dem Thema „Haptische Werbung im Digitalen Zeitalter – Chancen und Herausforderungen“. Experten aus der Branche diskutieren über die Rolle klassischer Werbemittel in einer zunehmend digitalisierten Kommunikationswelt sowie sich verändernden Arbeitswelt.

Perfekte Rahmenbedingungen für Aussteller und Besucher

Die Red Bull Arena bietet als Veranstaltungsort nicht nur ein einzigartiges Ambiente, sondern auch eine erstklassige Infrastruktur. Besucher profitieren von kostenfreien Parkplätzen, ansprechendem Catering und der Unterstützung durch das erfahrene Team von WERBEMITTEL24.com. Die Veranstaltung schließt sich terminlich an die Termine der GWW – NEWSWEEK in Berlin und Dresden an.

„Wir freuen uns sehr, unseren Kunden und Partnern mit dem Leipziger Werbemittel Tag eine Plattform für persönlichen Austausch und Inspiration zu bieten“, erklärt das Organisationsteam von WERBEMITTEL24.com. „Die Kombination aus Fachmesse und Abendveranstaltung schafft ideale Bedingungen für Networking und Wissenstransfer.“

Die Bewerbung des Leipziger Werbemittel Tags erfolgt über die Kanäle von WERBEMITTEL24.com sowie über die Netzwerk- und Veranstaltungspartner. Detaillierte Informationen zu Ausstellern, regionalem Programm, Veranstaltungsablauf sowie Auf- und Abbau werden den Teilnehmern rechtzeitig vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Leipziger Werbemittel Tag 2026

Datum: 12. März 2026

Uhrzeit: 10:00 – 16:30 Uhr (Messe), Abendveranstaltung anschließend

Ort: Red Bull Arena Leipzig, Eventbereich Stadionblick

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Werbemittel24.com GmbH

Herr Thoralf Brendel

Witzgallstraße 2

04317 Leipzig

Deutschland

fon ..: +49 341 99 39 75 27

fax ..: +49 341 99 39 75 20

web ..: https://www.werbemittel24.com/

email : Thoralf.Brendel@werbemittel24.com

Werbemittel24.com – Ihr verlässlicher Partner für Werbeartikel

Seit 1999 steht Werbemittel24.com für Vertrauen und Zuverlässigkeit im B2B-Bereich. Als erfahrener Partner begleiten wir Industrie- und Handwerkskunden, Werbeagenturen, Behörden, Vereine und Institutionen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Marketingstrategien.

Unsere Stärken

Riesige Auswahl:

Über 135.000 Werbe- und Geschenkartikel aus deutscher, europäischer und weltweiter Produktion – alles für Ihre individuellen Anforderungen.

Rundum-Service aus einer Hand: Von kostenloser Beratung über kostenlose Designentwürfe bis hin zum 4-Tage-Express-Druck für 70.000 Artikel.

Wir bieten Muster-Service, Fernost-Import, Scouting und Direktversand an Ihre Kunden.

Expertise, die überzeugt: Professionelle Verkaufsberater mit fundierter Ausbildung unterstützen Sie kompetent bei der Verwirklichung Ihrer Kampagnenziele.

Verantwortung als Grundprinzip

Wir übernehmen Verantwortung – für unsere Produkte, unsere Geschäftspartner, unser Handeln sowie für Natur und Umwelt. Diese Werte prägen unser tägliches Engagement.

Werbemittel24.com – Qualität, Service und Verantwortung seit über zwei Jahrzehnten.

Pressekontakt:

Werbemittel24.com GmbH

Herr Thoralf Brendel

Witzgallstraße 2

04317 Leipzig

fon ..: +49 341 99 39 75 27

email : Thoralf.Brendel@werbemittel24.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Plura Gebäudereinigung Ulm setzt neue Qualitätsstandards in der Unterhaltsreinigung Investitionen in Perus Bergbau boomen: Dynamik im Explorationssektor steigt