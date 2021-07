Prison: T.a.p.e.r. – Neuer rasanter Fall für Kommissarin Zora Beckers

„Prison: T.a.p.e.r.“ ist der Titel des neuen Kriminalromans von Pascal Ringstahl. Eine junge Ermittlerin gerät immer tiefer in den Sog der Ermittlungen und lernt eine neue Art des Terrors kennen.

Zora wird zu einem besonders brutalen Mordfall gerufen. Mehrere nicht identifizierbare Leichen werden auf einem Schrottplatz gefunden. Zudem halten schon seit Wochen brutale Banküberfälle die gesamte Stadt in Atem. Zunächst gibt es für Zora und ihre Kollegen keine brauchbaren Anhaltspunkte. Und dann wird die Kommissarin auch noch gemeinsam mit ihrem jungen Freund Tim in einen Banküberfall verwickelt und von den gnadenlosen Tätern verfolgt. Zoras Kollege Benno übernimmt die weiteren Entwicklungen, um den beiden zu helfen. Doch die Ereignisse überschlagen sich weiter und erreichen eine neue Dimension entgegen der Vorstellungskraft. So lernen alle Beteiligten auf schmerzhafte Weise eine neue Art des Terrors kennen.

Sein aktuelles Buch ist bereits die fünfte Veröffentlichung des Autors Pascal Ringstahl. Zu seinem Repertoire zählen ein Horror-Thriller, ein pädagogisch wertvoller Jugendroman sowie eine einmalige Liebesgeschichte. Der Autor stammt aus Köln und ist in seinem Hauptberuf im Großhandel tätig.

„Prison: T.a.p.e.r.“ von Pascal Ringstahl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-1712-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

