ProCoReX Europe GmbH setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Computerschrott Recycling in Frankfurt

ProCoReX Europe GmbH revolutioniert das Computerschrott Recycling in Frankfurt mit zertifizierten Prozessen, höchster Datensicherheit und umfassendem Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Die ProCoReX Europe GmbH stärkt das nachhaltige Computerschrott Recycling in Frankfurt und setzt damit neue Standards für Datensicherheit, Umweltverantwortung und soziale Verantwortung. Als einer der führenden Anbieter in der Branche bietet ProCoReX maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen, Behörden und Organisationen, die Wert auf professionelle Entsorgung und zertifizierte Prozesse legen.

Mit dem stetig wachsenden Bedarf an zuverlässigem Computerschrott Recycling in Frankfurt rückt die sichere und nachhaltige Entsorgung von Altgeräten immer stärker in den Fokus. ProCoReX Europe GmbH begegnet dieser Herausforderung mit einem ganzheitlichen Ansatz, der sowohl die gesetzlichen Vorgaben als auch die individuellen Anforderungen der Kundschaft erfüllt. Dabei stehen die zertifizierte Datenträgervernichtung nach DIN Norm 66399 und die umweltgerechte Behandlung von Elektroschrott im Mittelpunkt.

„Wir garantieren Ihnen zertifizierte Sicherheit – von der Abholung bis zur Vernichtung Ihrer Datenträger und Geräte. Mit ProCoReX sind Ihre Daten und Geräte in besten Händen“, betont die Geschäftsführung. Das Unternehmen setzt auf transparente Prozesse, die lückenlos dokumentiert werden. So erhalten Kundinnen und Kunden jederzeit Einblick in den Ablauf und profitieren von höchster Professionalität.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Einhaltung der DIN Norm 66399, die als Standard für sichere Datenträgervernichtung gilt. ProCoReX erklärt: „Die DIN Norm 66399 definiert die Anforderungen für die Vernichtung sensibler Daten auf physischen Datenträgern wie Festplatten, SSDs und USB-Sticks. Unsere Prozesse sind darauf ausgelegt, maximale Sicherheit und Datenschutz zu gewährleisten.“ Die Datenträgervernichtung erfolgt ausschließlich mit zertifizierten Maschinen und nach strengsten Vorgaben, um jegliche Wiederherstellung von Informationen auszuschließen.

Darüber hinaus engagiert sich ProCoReX Europe GmbH aktiv für Umweltschutzmaßnahmen und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen setzt auf ressourcenschonende Verfahren, fördert die Wiederverwendung von Komponenten und unterstützt Aufforstungsprojekte sowie Spendenaktionen. „Ihre Daten. Unsere Verantwortung. Und unser Beitrag für eine bessere Umwelt“, lautet das Credo. Durch die fachgerechte Behandlung von Elektroschrott werden wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen und Schadstoffe sicher entsorgt – ein wichtiger Beitrag für den Schutz von Mensch und Natur.

Das Team von ProCoReX Europe GmbH besteht aus erfahrenen Fachkräften, die kontinuierlich geschult werden und sich den aktuellen Herausforderungen der IT-Entsorgung stellen. Die Mitarbeitenden stehen Kundinnen und Kunden beratend zur Seite und entwickeln individuelle Lösungen für das Computerschrott Recycling in Frankfurt. Von der Abholung über die sichere Lagerung bis hin zur finalen Vernichtung und dem Recycling – alle Schritte sind transparent, nachvollziehbar und zertifiziert.

Unternehmen, Behörden und Organisationen, die auf nachhaltige Entsorgung und höchste Datensicherheit setzen, finden in ProCoReX Europe GmbH einen verlässlichen Partner. Das Engagement für Umweltverantwortung und soziale Verantwortung ist integraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Mit innovativen Ansätzen und zertifizierten Prozessen gestaltet ProCoReX die Zukunft des Computerschrott Recycling in Frankfurt – verantwortungsvoll, transparent und professionell.

Weitere Informationen zum Computerschrott Recycling in Frankfurt und den Dienstleistungen der ProCoReX Europe GmbH erhalten Interessierte direkt beim Unternehmen. ProCoReX steht für kompromisslose Datensicherheit, zertifizierte Prozesse und nachhaltige IT-Entsorgung – für eine sichere und grüne Zukunft.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://computerschrott-recycling.de/frankfurt/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

