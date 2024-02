„Professionell Auftreten“: Neuer Podcast von TV-Moderatorin Silvia B. Pitz geht on Air

Um den begeisternden Auftritt auf der Bühne, im Meeting oder bei der Pressekonferenz geht es im Podcast der TV-Moderatorin und Speakerin Silvia B. Pitz. Starttermin ist am 7. Februar.

Ein überzeugendes, stilsicheres und ansprechendes Auftreten ist in vielen Situationen gefragt: Von der Rede bei der Firmenfeier über den Unternehmenspitch bis zum Vortrag vor Fachpublikum. TV-Moderatorin, Speakerin und Coach Silvia B. Pitz gibt in ihrem Podcast „Professionell Auftreten“ Tipps, wie begeisternde und mitreißende Auftritte in allen Lebenslagen gelingen.

Die TV-Moderatorin weiß: Mit einfachen Mitteln besser kommunizieren

„Viele Menschen verspüren Lampenfieber, wenn sie einen wichtigen Vortrag halten – egal, ob auf der Bühne oder im Unternehmen. Es ist normal, dass sie fürchten, etwas falsches zu sagen oder den roten Faden zu verlieren“, sagt Silvia B. Pitz, die regelmäßig Vorträge über das Thema „professionell Auftreten“ hält. „In meinem neuen Podcast verrate ich, wie es möglich ist mit einfachen Mitteln noch besser zu kommunizieren.“

Erste Folge des Podcasts „Professionell Auftreten“ erscheint am 7. Februar

„Professionell Auftreten“, so lautet auch der Titel des Podcast. Dieser startet am 7. Februar 2024 und alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Er enthält viele praktische Tipps, Beispiele und Übungen, welche die Hörerinnen und Hörer leicht umsetzen können. Die richtige Vorbereitung, überzeugende Präsentation und souveräne Reaktionen auf Fragen sind Themen des vielseitigen Podcast.

Der Podcast von Speakerin Silvia B. Pitz ist für Beginner und alte Hasen

„Rhetorisch überzeugendes Auftreten kann man lernen“, sagt Silvia B. Pitz. Es gebe so viele Menschen, die etwas zu sagen haben und noch nicht richtig gehört würden. Diese können vom Podcast profitieren. Denn mit regelmäßiger Übung sind sichere und einprägsame Auftritte möglich. Auch diejenigen, die bereits über ein souveränes Auftreten verfügen, erfahren im Podcast den einen oder anderen bühnenreifen Tipp.

Silvia B. Pitz bringt Bühnen- und Coachingerfahrung mit

Ihre Motivation: „Ich wünsche mir, dass die Menschen besser präsentieren.“ Hinter dem Podcast steht mit Silvia B. Pitz eine Frau, die mit ihren Auftritten begeistert und gleichzeitig, Themen anschaulich und kurzweilig vermitteln kann. Als TV-Moderatorin und Speakerin für namhafte Unternehmen kennt sie die typischen Stolperfallen aus der Praxis und weiß, wie man sie vermeiden kann. Außerdem beherrscht Sie sie Tricks des täglichen Auftritts vor der Kamera sowie auf der Bühne. Als Coach unterstützt sie seit 25 Jahren Unternehmerinnen und Unternehmer, Forschende und Führungskräfte beim stilvollen und professionellen Auftritt. Mit Erfolg, wie ihr das Feedback ihrer Kundinnen und Kunden immer wieder zeigt.

Weitere Informationen über Silvia B. Pitz gibt es online unter: www.pitz-coaching.de. Der Podcast „Professionell Auftreten“ kann hier abonniert werden: http://www.pitz-coaching.de/podcast-professionell-auftreten/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

silvia b. pitz coaching training beratung

Frau Silvia Pitz

Herdegenstr 4

85452 Moosinning

Deutschland

fon ..: 0172 961 51 62

web ..: https://www.pitz-coaching.de

email : info@pitz-coaching.de

Silvia B. Pitz ist Speakerin, Coach, Moderatorin und Trainerin für Führungskräfte in DAX Unternehmen und bei großen mittelständischen Unternehmen. Die Psychotherapeutin ist auch zertifizierter systemischer Coach (ECA/ICF). Seit 25 Jahren beschäftigt sie sich mit dem Thema professionell Auftreten. In der Praxis begeistert Silvia B. Pitz mit ihren Auftritten bei namhaften Unternehmen. Zudem hat sie drei erfolgreichen Kurse auf LinkedIn Learning veröffentlicht mit über 50.000 NutzerInnen. Am 7.Februar erscheint nun auch ihr Podcast.

Pressekontakt:

zahner bäumel communication

Frau Katharina Zahner

Oberauer Straße 10a

96231 Bad Staffelstein

fon ..: 09573-340596

email : presse@agentur-zb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Uranpreis – ein Senkrechtstarter Norman Keil Single Release von „Elvis“ am 09.02.2024