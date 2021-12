Professionell gereinigte Gebäude – Büro, Praxis, Gastronomie, Öffentliche Einrichtungen und Einzelhandel

Spiegelnde Glasfront, ein perfekt gepflegter Eingangsbereich, blanke Flure und ein angenehmer Duft von Sauberkeit: Gebäude, die ihre Besucher und Besucherinnen so empfangen.

Gebäudereinigung umfasst alle Reinigungsarbeiten im gewerblichen Bereich

Im privaten Bereich fällt das Wort Gebäudereinigung selten, denn wer lässt schon Fenster, Böden und Fassaden von privaten Wohngebäuden professionell reinigen? Bei gewerblichen Objekten sieht das anders aus: Büroreinigung und Praxisreinigung erfordert genauso viel fachliche Expertise wie die Reinigung in Gastronomien, die Reinigung im Einzelhandel. Die Reinigung in Öffentlichen Einrichtungen sind ebenfalls anspruchsvoll. Gebäudereinigungen werden von Unternehmen übernommen.

Unter dem Begriff der Gebäudereinigung sind ganz verschiedene Formen der Reinigung zusammengefasst. Während die Fensterreinigung vielleicht für einen Supermarkt (der oft ohne Fenster auskommt) nicht so wichtig ist, spielt gerade in Hotel und Gastronomie die Fensterreinigung eine wichtige Rolle. Die Bodenreinigung ist überall da besonders wichtig, wo es viel Publikumsverkehr gibt. Behandlungsräume, Warteräume und Apotheken, Labore und ähnliche Räumlichkeiten sind in Sachen Bodenreinigung noch anspruchsvoller.

Die Fassadenreinigung dient nicht nur kosmetischen Zwecken und schmeichelt dem Reinlichkeits-Empfinden von Besuchern und Besucherinnen, sondern ist tatsächlich wichtig für den Werterhalt von Immobilien. An einer verschmutzten Fassade setzen sich leichter Mikroorganismen fest, die das Material auf Dauer zersetzen und damit dem Gebäudeschaden. Das Gleiche gilt für die sehr ausführliche Grundreinigung, die in allen Gebäuden von Zeit zu Zeit durchgeführt werden muss.

