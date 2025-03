PROXIA hat die Nase vorn bei MES!

MES sind unverzichtbar in der Produktion. Doch welche Anbieter überzeugen? Das „Professional User Rating“ bestätigt: PROXIA gehört erneut zur Spitzengruppe.

In unserer rasanten Welt, in der Fortschritt und Technologie Hand in Hand gehen, sind Engineering Softwarelösungen wie MES (Manufacturing Execution Systems) längst unverzichtbar. Doch welche Anbieter setzen neue Maßstäbe, um Produktionsprozesse geschmeidig zu gestalten und den gesamten Produktlebenszyklus effizient zu managen? Das Forschungs- und Analystenhaus techconsult, ein Unternehmen der Heise Group, hat im Rahmen des „Professional User Rating: Engineering Solutions 2025“ die MES-Anbieter daraufhin untersucht, welche die hohen Erwartungen der Kunden am besten erfüllen.

Manufacturing Execution Systems (MES) verleiht Anwendern die Fähigkeit, in jeder Phase des Produktionsprozesses die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit einem beeindruckenden Funktionsumfang, der von Betriebs- und Maschinendatenerfassung sowie Feinplanung bis hin zum Qualitätsmanagement und Instandhaltungsplanung reicht, ist MES ein Muss für Unternehmen, die im harten Wettbewerb bestehen und ihre Zukunft sicher gestalten wollen.

PROXIA zum zweiten Mal in Folge im Spitzenfeld

Das System von PROXIA Software AG ist ein Paradebeispiel dafür, was Kunden von einem MES erwarten. Es besticht durch seine Benutzerfreundlichkeit und nahtlose Integration. Seine Stabilität und Zuverlässigkeit garantieren einen reibungslosen Betrieb – ein Gewinn für effiziente Nutzer und zufriedene Kunden. Die Stimmen der Anwender sind eindeutig: PROXIA MES steigert die Produktionsleistung, verbessert die Qualität, reduziert Ausschuss und bietet zusätzlich ein Plus an Sicherheit und Agilität. Ein umfassender Support und gezielte Beratung gewährleisten, dass Kunden das volle Potenzial der Software ausschöpfen können. Die Anwender haben entschieden: Das MES-System von PROXIA Software AG ist nun zum zweiten Mal in Folge auf einen Spitzenplatz gewählt worden.

Zur Studie: Professional User Rating Engineering Solutions 2025

Über 3.800 Anwendungsexperten haben beim „Professional User Rating: Engineering Solutions 2025“ (PUR-ES) u.a. die Leistungen von 30 MES-Anbietern unter die Lupe genommen. Die Kriterien in der Rubrik Anbieterbewertung reichen von Gesamtproduktportfolio, Service & Support bis hin zu Beratung und Informationsbereitstellung. In der Rubrik Lösungsbewertung geht es u.a. um Funktionsumfang, Leistungsfähigkeit, Lösungsnutzen und Benutzerfreundlichkeit.

Zu den Detailergebnissen:

Anbietervergleich: Manufacturing Execution System (MES) 2025 – Technology Research Hub

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PROXIA Software AG

Oliver A. Huber

Anzinger Str. 5

85560 Ebersberg

Deutschland

fon ..: 08092-2323-259

web ..: https://www.proxia.com

email : ohuber@proxia.com

Die PROXIA Software AG (www.proxia.com) mit Hauptsitz in Ebersberg entwickelt, implementiert und unterstützt Manufacturing Execution System (MES)-Software zur Verbesserung des Planungsprozesses, des Performance-Managements und der KPI-Verfolgung bei Kunden in den Bereichen Investitionsgüter, Werkzeuge, Automotive, Kunststoff und Chemie. Seit Ende 2022 ist PROXIA ein Unternehmbereich von Shoplogix innerhalb der Constellation Software Inc.

Pressekontakt:

die marketingarchitekten

Frau Barbara Maurer

Fasanenstr. 22

85591 Vaterstetten

fon ..: 08106-9292326

email : marketing@proxia.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nach 1000%igem Wachstum in den USA: OLIVEDA etabliert neues Vertriebskonzept in Europa Fünfte Mini-Spielzeit des Deutschen Theaters im rumänischen Hermannstadt