PTFE-Folie: Vielfältige Varianten für die Elektroindustrie

PTFE ist ein Werkstoff, mit einer beeindruckten Eigenschaftskombination. Die PTFE-Folie ist thermisch sehr strapazierfähig und kann bei Temperaturen zwischen -200 bis +250 °C eingesetzt werden.

CNC-Frästeile aus PTFE

In unserer Zerspanungsabteilung produzieren wir CNC-Frästeile und CNC-Drehteile aus diesem Werkstoff.

Stanzteile aus PTFE-Folie

In unserer Stanzabteilung fertigen wir Flachdichtungen für den Einsatz in der Chemie, dem Fahrzeug- und Maschinenbau sowie in der Lebensmittelindustrie. Flachdichtungen werden als Flanschdichtung eingesetzt, für Dichtungen in Ventilen und Wellen sowie als Dachmanschette am Bau. Auch als Isolierteil, Nutisolation und Deckschieber wird PTFE-Folie im Elektromotorenbau eingesetzt.

Überblick PTFE-Folien:

PTFE-Folie, viriginal, in Vollbreite oder als Zuschnitt

Unser Lieferprogramm umfasst PTFE-Folien als Rollenware in Stärken von 0,05 – 2 mm Stärke. Die Standardbreite beträgt 1.200 mm, gerne bieten wir Ihnen jedoch auch entsprechende Bänder, Stanzteile, Zuschnitte und Sondergrößen an

PTFE-Folie, einseitig geätzt, zum Kleben vorbehandelt

Eine einseitige Ätzung der PTFE-Folie wird für die Verklebung des Materials benötigt.

PTFE-Folie Type SK, einseitig selbstklebend mit Silikonkleber ausgerüstet

(Montagehilfe)

PTFE-Folien liefern wir auch mit einer einseitigen Klebeschicht. Diese gibt es in den Stärken 0,13; 0,25 und 0,50 mm. Es handelt sich hierbei um Rollenware mit einer Standardbreite von 1.000 mm. Hieraus bieten wir gerne Bänder, Stanzteile, Zuschnitte und Sondergrößen nach Kundenwunsch an.

PTFE beschichtete Glasgewebefolien in Vollbreite auf Rolle, als Zuschnitt oder konfektioniert zu Transportbändern.

Die PTFE-Folien bestehen aus einem PTFE-beschichteten Gewebeband aus Glasfasern. Diese PTFE-Folien liefern wir in verschiedenen Stärken und Typen zwischen 0,08 und 0,25 mm. Ebenfalls sind Sondertypen der Folien erhältlich, beispielsweise in antistatischer oder selbstklebender Ausführung. Hieraus bieten wir gerne Bänder, Stanzteile, Zuschnitte und Sondergrößen nach Kundenwunsch an.

PTFE-Laminate

Wir fertigen Laminate aus PTFE und anderen Folien und Plattenmaterialien, die dann besondere Eigenschaftsprofile aufweisen.

Stanzteile aus PTFE-Folie

Im Bereich der Serienfertigung in der Herstellung von Stanzteilen aus PTFEfolie werden modernste Stanzautomaten, Rotationsstanzmaschinen, Excenterpressen sowie Handstanzen eingesetzt.

Schneiden von Bändern aus PTFE-Folie

Auch die Schneideabteilung ist mit modernsten Rollen-Schneidemaschinen der Marke Kampf und mit Klebebandschneidemaschinen der Firma CMC Cevenini ausgestattet. Das Schneiden von PTFE-folie stellt kein Problem dar.

Über Dr. Dietrich Müller GmbH:

Die Dr. Dietrich Müller GmbH mit Sitz in Ahlhorn (Niedersachsen) beweist sich seit langem als

erfolgreicher Dienstleister für das Produzierende Gewerbe. Der Schwerpunkt liegt auf der

Entwicklung und Umsetzung von individuellen maßgeschneiderten Lösungen für die

Herstellungsprozesse der jeweiligen Partner.

Die Dr. Dietrich Müller GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitern heute einer der weltweit größten

Zulieferer von Elektro-Isolierstoffen, Dichtungen und Wärmeleitprodukten.

Die Kunden kommen vornehmlich aus der Elektro- und Elektronikindustrie, aus der

Automobilproduktion sowie aus der Landtechnik und der Medizintechnik. Neben der

Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen realisiert die Dr. Dietrich Müller GmbH auch

Logistik- und Verpackungslösungen.

Das Unternehmen ist zertifiziert für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sowie bei UL als recognized repackager gelistet. Damit behalten alle UL-approbierten Materialien ihre Zulassung.

Lösungen für Motoren und Generatoren

Wir entwickeln, fertigen und liefern flexible und starre Elektro-Isolierstoffe für Motoren und Generatoren unter Verwendung von Materialien weltweit führenden Herstellern. Sämtliche Isolierteile können durch uns geliefert werden.

Lösungen für luft- und ölgekühlte Transformatoren

Das Isoliersystem ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von Öl-Transformatoren und Trockentransformatoren. Wir liefern einbaufertige Einzelteile und Kits.

Lösungen für Elektronikprodukte

Neben den Elektro-Isolierstoffen zur elektrischen Isolierung, entwickeln, fertigen und liefern wir Produkte und Systeme zur Kühlung von Elektronik, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie der Rüstung.

Lösungen für Maschinenbau und Fahrzeugbau

Verbundwerkstoffe finden eine immer weitere Verbreitung im Maschinenbau und im Fahrzeugbau. Wir unterstützen in der Entwicklung und Fertigung von einbaufertigen Teilen und Systemen.

Lösungen für Batterien und Akkus

Wir liefern Isolierfolien, Batterie-Separatorfolien und -papiere sowie wärmeleitfähige Materialien.

Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Universitäten

Mit der Vielzahl an Fertigungsverfahren und verfügbaren Materialien sind wir der richtige Partner für die Lösung Ihrer Herausforderung.

Im Jahr 2018 hat die Dr. Dietrich Müller GmbH die Markenrechte der Firma Lofo High Tech Film GmbH erworben. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Marken „Aryphan“, „Pokalon“, „Sonophan“ und „Tacphan“. Das bisher unter diesen Markennamen bekannte Produktspektrum wird durch die Dr. Dietrich Müller GmbH weiter angeboten und entsprechend fortentwickelt. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet.

Wir verarbeiten Materialien führender Hersteller: Polyimidfolie, Nomex, Mylar, Teonex, Norton TH, Ultem, Tecfilm, Rigidiso, Flexiso, Temac, Flexseal, GFK-Profile, Tufquin, Cequin, Thermavolt gehören zu den Produkten des Ahlhorner Unternehmens.

