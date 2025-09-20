Pulsar Helium: Bis zu 8 % Helium im Topaz-Projekt bestätigen Spitzenpotenzial

Erneut liefert das Helium-Projekt Topaz in Minnesota äußerst positive Daten für Pulsar Helium.

Mit bis zu 8 % Helium in den jüngsten Bohrtests hat Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR, TSXV: PLSR, OTCQB: PSRHF) einen neuen Maßstab gesetzt und das außergewöhnliche Potenzial seines Topaz-Projekts eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die außergewöhnlich hohen Konzentrationen in Minnesota übertreffen das für eine wirtschaftliche Produktion notwendige Minimum von 0,3 % um ein Vielfaches – und bestätigen das Projekt als eine der bedeutendsten Primärhelium-Entdeckungen Nordamerikas.

Die im Jahr 2025 bis auf 5.100 Fuß vertiefte Jetstream-1-Bohrung zeigte über längere Testzeiträume hinweg stabile Heliumkonzentrationen von 7 bis 8 Prozent. Ohne Einsatz von Kompression erreichte der Bohrlochtest dabei natürliche Fördermengen von bis zu 501.000 Kubikfuß Gas pro Tag. Unter Oberflächenkompression stieg die Rate sogar auf beeindruckende 1,3 Millionen Kubikfuß pro Tag. Bemerkenswert: Das Helium trat völlig trocken aus – frei von Wasser und nahezu ohne Kohlenwasserstoffe. Damit reduziert sich der künftige Aufbereitungsaufwand erheblich.

Jetzt mehr erfahren:

Pulsar Helium: Bis zu 8 % Helium im Topaz-Projekt bestätigen Spitzenpotenzial

