Qualifizierte Fahrer in kürzester Zeit gefunden – Starten Sie in eine erfolgreiche Zukunft

Die Lösung für Transportunternehmen

Hamburg im Januar 2024 – Sie sind ein Transportunternehmer und befinden sich auf der Suche nach qualifizierten LKW-Fahrern? Allerdings erhalten Sie anstelle von qualifizierten Bewerbungen nur unqualifizierte? Sind Sie die ständigen, mühsamen Bewerbungsprozesse und frustrierte Mitarbeiter satt? Außerdem fehlt Ihnen die Zeit für eine umfassende Suche? Als ehemaliger Transportunternehmer kennt Tobias Stancke diese Herausforderungen nur zu gut. Deshalb hat er ein System entwickelt, mit dem er in nur 48 Stunden die passenden Fahrer für Sie findet. Tobias Stancke, Geschäftsführer der Pesbe GmbH, unterstützt Transportunternehmen dabei, LKW-Fahrer zu finden, ohne dass Sie sich selbst intensiv am Rekrutierungsprozess beteiligen müssen. Weitere Informationen zum innovativen System der Pesbe GmbH finden Sie unter: https://lkw-fahrer-finden.de

Als ehemaliger Transportunternehmer mit 28 Jahren Erfahrung in der Branche und dem Aufbau seiner eigenen Spedition kennt Tobias Stancke die Herausforderungen nur zu gut. Er weiß aus erster Hand, welche Probleme auf Unternehmen zukommen und wie wichtig es ist, qualifizierte LKW-Fahrer zu finden. Gemeinsam mit dem Pesbe-Team hat er eine Lösung entwickelt, um Transportunternehmen bei der Fahrersuche zu unterstützen. Mit den fokussierten und branchenorientierten Systemen findet das Pesbe-Team den passenden Fahrer für Sie, qualifiziert ihn und stellt ihn Ihnen vor. Mit dem eigenen erfolgreichen Recruiting-Konzept F.A.I.R. bietet die Pesbe GmbH Transportunternehmen die Möglichkeit, die besten Mitarbeiter zu finden, ohne sich mit lästigen HR-Aufgaben herumschlagen zu müssen.

In der Branche gestaltet es sich generell schwierig, Fahrer zu finden, da ein Mangel an verfügbaren Fahrern besteht und der Job für viele einfach uninteressant geworden ist. Daher muss man neue Wege bei der Personalbeschaffung gehen. Jeder sucht einen interessanten Job, jeder möchte ein gutes Gehalt. Für Unternehmen wird es immer schwieriger, qualifiziertes Fachpersonal zu finden. In Zusammenarbeit mit der Pesbe GmbH kann dieses Problem im Bereich gewerblicher Kraftfahrer erfolgreich lösen. Das Pesbe-Team übernimmt Aufgaben und spart Zeit. Profitieren auch Sie jetzt vom erfolgreichen Konzept und erhalten Sie Bewerbungen von qualifizierten LKW-Fahrern. Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Termin und lassen Sie sich überzeugen! Mehr über die aktuellen Angebote von Pesbe GmbH finden Sie ab sofort im Internet: https://lkw-fahrer-finden.de

Die Pesbe GmbH ist ein Unternehmen, spezialisiert auf die Personalbeschaffung für Transportunternehmen. Mithilfe ihres erfolgreichen Recruiting-Konzepts F.A.I.R. unterstützt die Pesbe GmbH Unternehmen dabei, qualifiziertes Personal zu finden, ohne selbst den aufwändigen Bewerbungsprozess durchlaufen zu müssen. Mit intelligenter Herangehensweise geht die Pesbe GmbH diesen drängenden Problemen auf den Grund und sorgt für eine angenehme und erfolgreiche Personalbeschaffung. Begeisterte Kunden berichten: „Mit LKW-Fahrer-finden.de keine offenen Stellen mehr – Lassen Sie Ihre LKW wieder rollen!“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PESBE GMBH

Frau Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 35 67 49 16

fax ..: 040 33 46 34 220

web ..: https://lkw-fahrer-finden.de

email : kontakt@pesbe.de

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

