Unser Alltag wird immer hektischer und stressiger. Es bleibt kaum Zeit, sich morgens und abends einem umfangreichen Beauty-Ritual zu widmen. Das Münchner Institut Qualityline bietet schönheitsbewussten Menschen darum mit Permanent Make-up und Microblading die Möglichkeit, auch ohne großen Aufwand Tag für Tag strahlend schön auszusehen. In den hochmodernen Räumen in der Verdistraße werden Kundinnen und Kunden in einer angenehmen Wohlfühl-Atmosphäre von einem fachkundigen Team behandelt und verwöhnt.

Permanent Make-up: perfekter Look ohne Styling-Marathon

Normalerweise ist das morgendliche Styling vor dem Spiegel sehr zeitintensiv. Dank Permanent Make-up von Qualityline kann man den Wecker ruhig noch einmal die Schlummertaste drücken, denn man sieht direkt nach dem Aufstehen attraktiv und schön aus. Auch das abendliche Abschminken ist viel schneller erledigt, was vor allem dann ein Vorteil ist, wenn ein langer Tag hinter einem liegt und man sich nach dem Bett sehnt. Qualityline setzt bei Permanent Make-up auf eine natürlich schöne Ausstrahlung. Vermeintliche „Schönheitsmakel“, die am Selbstbewusstsein nagen, können ausgeglichen, verändert oder optimiert werden. Beautyaffine Menschen müssen sich vor spontanen und kurzfristigen Terminen nie wieder Gedanken über ihr Erscheinungsbild machen, denn dank der professionellen Behandlung sitzt das Make-up jederzeit perfekt. Qualityline in München bietet diesbezüglich kostenlose und unverbindliche Beratungstermine an.

Microblading: Weil perfekte Augenbrauen Ihre Schönheit unterstreichen

Microblading ist eine sanfte und semi-permanente Möglichkeit, die Form der Augenbrauen zu perfektionieren. Die Zeichnung der Härchen wirkt anschließend sehr akkurat, aber dennoch natürlich und gänzlich ungeschminkt. Die Methode wird darum auch von Männern gerne in Anspruch genommen. Da Microblading nicht für jede Haut geeignet ist und eine ausführliche Beratung im Vorfeld unverzichtbar ist, sollte die Behandlung nur von erfahrenen Profis durchgeführt werden. Bei Qualityline in München finden Kundinnen und Kunden diese Profis. Interessierte können sich die gewünschte Augenbrauen-Form auf Wunsch unverbindlich vorzeichnen lassen. Das Team nimmt sich für jeden Einzelnen viel Zeit und geht individuell auf die persönlichen Vorstellungen und Bedürfnisse ein.

Über Qualityline

Qualityline vereint Kompetenz, Erfahrung und Fachwissen mit einen sicheren Gespür für Menschen und echter Leidenschaft für Schönheit. Der Mensch mit all seinen Wünschen, Sorgen und Befindlichkeiten steht in dem liebevoll eingerichteten Münchner Institut jederzeit im Mittelpunkt. Die gesamte Atmosphäre lädt zum Aus- und Entspannen ein. Einfach mal die Augen schließen und die Seele baumeln lassen, während sich die fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter professionell und freundlich um Ihre Schönheit kümmern: Gerade heutzutage tut eine solche Auszeit ungemein gut. Damit dafür auch ausreichend Zeit vorhanden ist, wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten. Qualityline in der Münchner Verdistraße ist telefonisch, per E-Mail und auch per WhatsApp erreichbar.

Natürliche Ausstrahlung und stets perfekte Gesichtskonturen. Erleben Sie, wie Permanent Make-up ihre Selbstwahrnehmung optimiert und Ihrer Außenwirkung Schwung verleiht. Verwischte Lippen, ausdruckslose Brauen, verwackelter Lidstrich? Mit professionellem Permanent Make-up oder Microblading aus dem Hause QUALITYLINE mit Sitz in München brauchen Sie daran keinen Gedanken mehr zu verschwenden. Verlassen Sie sich stattdessen zu jeder Zeit, in jeder Situation und zu jedem Anlass auf Ihre natürlich schöne, attraktive und gepflegte Ausstrahlung – im Sommer am Strand, beim Sport, im Beruf oder bei gesellschaftlichen Anlässen genauso, wie zu Hause.

