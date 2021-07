Quantum Battery Metals sucht nach Erweiterungen von Anomaliezonen bei Albanel, nachdem Feldarbeiten mehrere Anomalien identifizierten

Vancouver, British Columbia – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FRA: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) hat vor kurzem die erste Phase ihres Probenentnahmeprogramms auf dem Projekt Albanel abgeschlossen. Die Stichproben weisen darauf hin, dass die Liegenschaft vorläufige sichtbare Anomalien aufweist, die die Vererzungszone der Liegenschaft erweitern könnten. Die Stichproben werden derzeit zur Analyse eingereicht.

Aufgrund der Lage einiger dieser Anomalien war das Unternehmen in dem Gebiet in letzter Zeit mit einer Mannschaft vor Ort aktiv, um die Grundfläche des Landpakets strategisch zu erweitern. Es hat sich gezeigt, dass das Gebiet, in dem die Stichproben entnommen wurden, einen guten Zugang zum Camp, zu Versorgungsmaterialien sowie zu Straßen und Infrastruktur hat. Das Unternehmen prüft die Idee einer Erweiterung in der Nähe des Projekts sowie die Möglichkeit der Hinzufügung weiterer Zonen, um sie in einer zusammenhängenden Liegenschaft zusammenzufassen.

Wir freuen uns sehr, dass unser Feldteam so schnell und effizient zur Liegenschaft gelangen konnte. Da wir uns in der für Bergbau bekannten Gegend der James Bay befinden, können wir uns bei Arbeiten auf unseren Liegenschaften schnell und effizient bewegen. Wir warten gespannt auf das Ergebnis dieser Proben und sind aufgrund der Beobachtungen des Feldteams hinsichtlich der Probenergebnisse optimistisch, sagt Andrew Solstad – CEO und Director.

Über die Liegenschaft Albanel

Das Liegenschaft Albanel ist ein Lithium-Projekt mit einer ungefähren Fläche von 2.751 Hektar in einer bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeit in Quebec. Die Liegenschaft ist von einem nahe gelegenen Netz gut ausgebauter Schwerverkehrsstraßen über Straßen und Quad-Fahrwege direkt zugänglich.

Projekt-Highlights:

– Erreichbar über Straßen;

– 10 Kilometer nördlich der Lithium-Tantal-Mine Rose;

– Drei Pegmatitvorkommen, die von staatlichen Geologen kartiert wurden;

– Zentral gelegen in einer lithiumreichen geologischen Subprovinz.

Qualifizierter Sachverständiger

Martin Ethier, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101, der den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Andrew Sostad

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 – 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Quantum Battery Metals Corp.

Von Torres

400 – 837 Hastings Street

V6C 3N6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@quantumbatterymetals.com

Pressekontakt:

Quantum Battery Metals Corp.

Von Torres

400 – 837 Hastings Street

V6C 3N6 Vancouver, BC

email : info@quantumbatterymetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Der Goldpreis richtet sich nach verschiedenen Faktoren Komo Plant Based Foods zählt nun auch Dean’s Dairy & Specialty Foods zu seinen Vertriebspartnern