Quinta stellt Briiv vor, den nachhaltigsten Luftfilter der Welt

Briiv hat sich zum Ziel gesetzt, Haushaltsgeräte mit wiederverwertbaren, biologisch abbaubaren Materialien umzugestalten, um den Verbrauchern eine umweltfreundliche Alternative zu bieten.

Jena/Leeds, 30. März 2023: Der Markt für Luftfilter wurde im Jahr 2021 in den USA auf 12,26 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2022 bis 2030 eine jährliche Wachstumsrate von 8,1 % übertreffen.

Der Markt begründet dieses Wachstum mit dem Anstieg der durch die Luft übertragenen Krankheiten und der unverständlichen Zunahme der Luftverschmutzung in den Städten und Ländern. Das plötzliche Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise in Verbindung mit der Verbesserung des Lebensstandards ist der Grund für dieses Marktwachstum und die Nachfrage. COVID-19 war ein Katalysator für die Sensibilisierung der Menschen für potenziell schädliche Stoffe in der Luft, wodurch die Nachfrage nach Luftfiltern rasch anstieg.

In Anbetracht der aktuellen Nachfrage nach Luftfiltern auf dem Markt erweist sich Briiv als die ultimative umweltfreundliche Lösung für frische, saubere und keimfreie Luft, ohne die Erde zu schädigen. Briiv glaubt daran, die mächtigen Fähigkeiten natürlicher Materialien zu nutzen, um die Luft zu reinigen und sichere, gesunde und saubere Wohnungen und Büros zu schaffen.

Briiv zielt darauf ab, Schadstoffe wie Pollen, Allergene, Bakterien, Schimmelsporen, schädliche und feine Partikel und Gase mit diesem einen Luftfilter zu beseitigen. Sie sind der Meinung, dass wir ständig von schädlichen Partikeln umgeben sind, die jedes Mal zunehmen, wenn wir kochen, Reinigungsmittel verwenden, mit Haustieren spielen oder so ziemlich jede Aktivität in unserem sicheren Zufluchtsort durchführen. Die biologisch abbaubaren Filter entfernen diese Luftschadstoffe, damit die Menschen ein langes und gesundes Leben führen können.

Dank der organischen Strukturen der natürlichen Filter entspricht ein Briiv Luftfilter der Reinigungskraft von 3.043 mittelgroßen Zimmerpflanzen. Der Luftfilter ist klein und leicht zu transportieren und nimmt im Gegensatz zu herkömmlichen Verbrauchermodellen keinen großen Raum ein. Der Hauptbestandteil dieses außergewöhnlichen Luftfilters, der vollständig biologisch abbaubar ist, ist der schwarze Biokunststoffkörper, der aus Elefantengras gewonnen wird. Natürliche Mikrostrukturen aus Moos, Seide und Kokosnuss sind weitere wichtige Materialien, die sich ideal für die häusliche Kompostierung eignen.

Dank seiner intelligenten und umweltfreundlichen Technik erfüllt Briiv seine Aufgabe mit nur einem 5-V-USB-Anschluss und kostet bei täglichem Gebrauch nur etwas mehr als 3 Euro pro Jahr. Mit den branchenweit niedrigsten 5-Jahres-Betriebskosten (niedrige Energie- und Filteraustauschkosten) verändert Briiv die Luftreinigungsbranche, indem es die teuren traditionellen Geräte mit Standardsteckern und hohem Stromverbrauch hinter sich lässt, deren Betrieb mehr als das Zehnfache kosten kann.

Briiv konzentriert sich nicht nur auf grüne und nachhaltige Aspekte, sondern ist die kommende Gesundheitslösung in der grünen Branche.

Schädliche HEPA-Filtertechnologie aus Kunststoff, die aus Glasfaser oder Polypropylen hergestellt wird und unsere Erde jährlich mit 6000 Tonnen verbrauchter Filter verschmutzt, wird hier nicht verwendet. Briiv revolutioniert die HLK-Branche und bietet Nutzern und Unternehmen die Möglichkeit, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.

Briiv verfügt auch über eine eigene App, mit der die Benutzer die Geräte in ihr Smart-Home-Netzwerk integrieren und den Luftfilter über ihr Mobiltelefon steuern können.

James Whitfield, der Erfinder von Briiv, erklärte: „Für uns ist die nachhaltige ökologische Produktion eine lebenslange Aufgabe. Wir investieren fast alles, was wir an Profitabilität erwirtschaften, wieder in Forschung und Entwicklung, um andere dringende Probleme anzugehen und neue Innovationen zu schaffen, die Plastik und Abfall in der traditionellen Produktion minimieren oder ganz abschaffen.“

„Briiv ist wirklich ein Unikat in der Luftreiniger Branche. Wir freuen uns, diesen rundum grünen Hersteller in unser Portfolio aufnehmen zu können. Die Nachfrage für diese nachhaltigen Produkte steigt stetig weiter. Briiv trifft diesen Zeitgeist komplett“ sagt Matthias Pohl, Sales Director bei Quinta GmbH

Der Briiv Luftreiniger und die passenden Ersatzfilter sind in Kürze in Deutschland, Österreich und der Schweiz über den Distributor Quinta in den entsprechenden Kanälen verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Quinta GmbH

Herr Matthias Pohl

Steinweg 10

07743 Jena

Deutschland

fon ..: +49 3641 502693

web ..: http://www.quinta.biz

email : marketing@quinta.biz

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das zum großen Teil exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Smart Home und Zubehör. #derspezialdistributor

