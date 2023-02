Quinta wird Distributor von Fittech Startup STRAFFR aus Deutschland

Der Spezialdistributor Quinta GmbH und STRAFFR vereinbaren ab sofort die Distribution in der DACH Region.

Jena/Kassel, 17. Februar 2023 – Die Quinta GmbH übernimmt die Distribution der Marke STRAFFR. Mit Quinta erweitert der junge Hersteller aus Deutschland seinen Direktvertrieb in Deutschland, der Schweiz und Österreich.

STRAFFR ist der Hersteller des weltweit ersten smarten Fitnessbandes. Das funktionale Training von STRAFFR integriert alle 5 sportmotorischen Grundfähigkeiten: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination. Über 100 effektive Workouts und Übungen für den ganzen Körper finden sich in der STRAFFR App wieder. Es kann z.B. nach verschiedenen Muskelgruppen oder unterschiedlichen STRAFFR Coaches ausgewählt werden. Ein individuelles Workout ist damit sichergestellt. Mit STRAFFR ist ein Training überall, egal ob Zuhause oder unterwegs, möglich.

„Es gibt viele Fitnessbänder im Markt. Aber keines ist so einzigartig wie das von STRAFFR. Die smarten Bänder überzeugen durch die neuartige Chiptechnologie und ihre professionellen Trainingseinheiten in der App. Besonders freut uns, dass der Hersteller aus Deutschland kommt und hier auch produziert. Fittech ist ein stark wachsendes Segment in Markt, mit STRAFFR können wir unseren Kunden ein dazu tolles Konzept anbieten“, sagt Matthias Pohl, Sales Director bei der Quinta GmbH.

„Wir sehen mit STRAFFR ein großes Potential. Der globale At-home-fitness Markt wird auf 11 Mrd USD in 2027 geschätzt. Zusammen mit Quinta wollen wir in unserer Heimatregion dieses Potential heben. Wir sind überzeugt, dass wir mit den zwei STRAFFR Bändern und der ausgereiften App den Bedarf an individueller Fitness zuhause sehr gut bedienen“, sagt Hanno Storz, COO und Co-Founder bei der Straffr GmbH.

Das Portfolio umfasst die beiden STRAFFR Bänder medium und strong. Dazu gibt es erste Abo-Modelle für erweiterte Nutzungsmöglichkeiten in der App.

Das Portfolio ist ab sofort zuerst in ausgesuchten E-Commerce-Kanälen und Sportkanälen zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Quinta GmbH

Herr Matthias Pohl

Steinweg 10

07743 Jena

Deutschland

fon ..: +49 3641 502693

web ..: http://www.quinta.biz

email : marketing@quinta.biz

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das zum großen Teil exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Smart Home und Zubehör. #derspezialdistributor

Pressekontakt:

Quinta GmbH

Herr Matthias Pohl

Steinweg 10

07743 Jena

fon ..: +49 3641 502693

web ..: http://www.quinta.biz

email : marketing@quinta.biz

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen unseren Dienst für IT Entsorgung in Jena vorstellen zu dürfen