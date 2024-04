RankensteinSEO – SEO Agentur für Stuttgart

RankensteinSEO ist eine erfahrene SEO Agentur für Stuttgart und Umgebung.

Was ist eigentlich SEO?

SEO ist die Abkürzung von Suchmaschinenoptimierung. Aufgabe ist es, möglichst hoch in Suchmaschinen zu Keywords zu ranken. Keywords werden meistens auf Basis der Dienstleistung des Unternehmens oder deren Produkte ausgewählt. So würde eine Online-Marketing aus Stuttgart auf Begriffe wie „Online-Marketing Agentur Stuttgart“ oder „Suchmaschinenoptimierung“ optimieren. Dafür sind individuelle Texte notwendig, die es gilt mit Bildern und Videos so zu ergänzen, dass sie einen Mehrwert bieten.

Die Vorteile von SEO zusammengefasst

– Sichtbar in Suchmaschinen werden zu relevanten Suchbegriffen.

– Möglichst viele Besucher auf die eigene Website zu erhalten.

– Neue Kunden gewinnen und Umsatz nachhaltig mit SEO steigern.

Häufige Fragen beim SEO:

Was kostet Suchmaschinenoptimierung?

Die Kosten für Suchmaschinenoptimierung beginnen ab ca. 500 EUR monatlich für kleine Firmen aus Stuttgart. Bei größeren Onlineshops ist man schnell bei 2000-3000 EUR monatlich.

Wie lange dauert es?

Einen Zeitraum gibt es nicht. SEO ist ein fortlaufender Prozess. Es ist notwendig auf dem Laufenden zu sein, was sich ändern bei Google und den notwendigen Optimierungsmaßnahmen.

Welche Maßnahmen muss ich ergreifen?

Die Maßnahmen sind vielfältig. Es gibt technische Optimierungsmaßnahmen auf der Homepage oder im Onlineshop. Zudem liegt viel Fokus auf einer textlichen Optimierung, sowie das schaffen von hochwertigem Content, angereichert mit Infografiken oder Videos.

Jetzt RankensteinSEO kontaktieren und unverbindliche Beratung erhalten!

