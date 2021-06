Rechtsanwältin in Glattbach bei Aschaffenburg: Karin Körzinger

Hier bekommen Sie Recht: Rechtsanwältin Karin Körzinger führt Sie durch den Paragraphendschungel.

Rechtsanwältin Karin Körzinger: Juristische Beratung im Raum Aschaffenburg

In seinen Rechtsanwalt legt man das Vertrauen, im Rechtsfall bestens vertreten zu werden. Das verlangt das Überblicken der Rechtslage sowie Chancen und Risiken des Mandanten. Karin Körzinger bietet ihren Mandanten in Aschaffenburg und Umgebung eine optimale juristische Beratung und Vertretung. Analytische, sprachliche und soziale Fähigkeiten zeichnen die Rechtsanwältin aus dem Kreis Aschaffenburg aus.

Umfassende Rechtsberatung: Rechtsanwältin Karin Körzinger

Rund um Aschaffenburg steht Rechtsanwältin Karin Körzinger ihren Mandanten seit 1984 mit viel Fachwissen und einem kühlen Kopf zur Verfügung. In Rechtsfällen, die beispielsweise das Familienrecht betreffen, beweist die Rechtsanwältin aus dem Raum Aschaffenburg Einfühlungsvermögen. Sie engagiert sich persönlich für eine außergerichtliche Einigung. So werden Kosten minimiert und die Nerven der Betroffenen geschont. Das Interesse ihrer Mandanten steht für Karin Körzinger stets im Mittelpunkt. Die Rechtsanwältin verliert nie die Erfolgschancen ihrer Mandanten aus dem Blick und klärt ausgiebig über Rechtslage und Risiken auf. Dank langjähriger Berufserfahrung und ausgezeichneter Fachkompetenz versteht es Rechtsanwältin Karin Körzinger, sich durchzusetzen und methodisch sinnvoll zu handeln. Spezialisiert hat sich Rechtsanwältin Karin Körzinger aus Aschaffenburg auf die Beratung und Vertretung in folgenden Bereichen:

Familienrecht

Sozialrecht

Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht

Verkehrsrecht

Strafrecht

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rechtsanwältin Karin Körzinger

Frau Karin Körzinger

Johann-Schüßler-Str. 6

63864 Glattbach / Aschaffenburg

Deutschland

fon ..: 06021 – 5829442

web ..: http://www.aschaffenburg-rechtsanwälte.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

