Sozialrecht in Aschaffenburg: Rechtsanwältin Karin Körzinger

Das Sozialrecht ist für Außenstehende häufig schwer zu durchblicken. Karin Körzinger hilft Ihnen, Ihre Rechte geltend zu machen.

Rechtsanwältin Karin Körzinger: Expertin für Sozialrecht in Aschaffenburg

Laut dem Sozialrecht hat jeder Mensch in Deutschland ein Recht auf soziale Sicherheit. Das sogenannte Sozialrecht dient unter anderem der sozialen Förderung und Absicherung von Kindern, Eltern und Familien. Doch Laien wissen in vielen Fällen nicht was, ihnen zusteht. Gut beraten im Sozialrecht ist man in Aschaffenburg und Umgebung mit Rechtsanwältin Karin Körzinger. Die Expertin für das Sozialrecht berät ihre Mandanten unter anderem zu allen Fragen rund um Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Sozialhilfe.

Überblick im Sozialrecht: Rechtsanwältin Karin Körzinger

Karin Körzinger hat sich im Raum Aschaffenburg niedergelassen und ist seit 1984 als Rechtsanwältin zugelassen. Mit ihrer kompetenten juristischen Beratung klärt die Rechtsanwältin ihre Mandanten umfassend zu den jeweiligen Rechten und Verpflichtungen auf. Persönlich engagiert sich Karin Körzinger für ihre Mandanten aus dem Kreis Aschaffenburg im Sozialrecht und sorgt für eine wirtschaftlich sinnvolle und schnelle Bearbeitung der Rechtsfälle. Mit viel Empathie behandelt Rechtsanwältin Karin Körzinger heikle Fälle, die für ihre Mandanten von existentieller Bedeutung sind. Langjährige Berufserfahrung und fachliches Knowhow im Sozialrecht zeichnen die Rechtsanwältin aus Aschaffenburg aus. Karin Körzinger verliert die Interessen ihrer Mandanten nicht aus dem Blick und vertritt diese optimal. Weitere Bereiche in denen Rechtsanwältin Karin Körzinger ihre Mandanten rund um Aschaffenburg berät sind:

Familienrecht

Sozialrecht

Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht

Verkehrsrecht

Strafrecht

