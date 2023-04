Regionaler Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Attraktives Angebot in der Wolfsburger Innenstadt

Wolfsburg, 18.04.2023 – Frühlingsatmosphäre in der Wolfsburger Innenstadt: Am Sonntag, 30. April 2023, lädt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) zu einem regionalen Frühlingsmarkt in der mittleren Porschestraße ein. Zusätzlich öffnen von 13:00 bis 18:00 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt einschließlich der City-Galerie Wolfsburg und der Designer Outlets Wolfsburg zum verkaufsoffenen Sonntag.

Die Besucherinnen und Besucher können sich neben den attraktiven Angeboten und Frühjahrskollektionen in den Geschäften von 12:00 bis 18:00 Uhr auf ein buntes Angebot auf dem Frühlingsmarkt freuen. An verschiedenen Ständen können besondere lokale und regionale Produkte und Erzeugnisse erworben werden. So wird unter anderem das Amselkaffee sowie die Fallersleber Backwaren Manufaktur frische Backwaren und Kaffee anbieten und Lindners Hofladen sowie der Bio Markt Sonnenschein verkaufen Marmeladen und Aufstriche. Hinzu kommen drei Imkereien mit verschiedenen Honig-Erzeugnissen, ein Blumenhändler sowie die Sülfelder Gutsbrennerei mit lokal hergestellten Getränken. Für Unterhaltung der jungen Gäste wird die WMG eine Hüpfburg sowie ein Leiter-Golf Modul kostenlos als Mitmach-Aktionen bereitstellen.

„Der regionale Frühlingsmarkt lädt in Verbindung mit den geöffneten Geschäften zu einem erlebnisreichen Sonntagsausflug in die Wolfsburger Innenstadt ein“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Das Veranstaltungsformat ist neu in unserem Programm und bietet eine tolle Möglichkeit, die Vielfalt der lokalen sowie regionalen Erzeugnisse an einem Ort zu präsentieren.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 53 61.899 94-56

fax ..: +49 53 61.899 94-19

web ..: http://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

Pressekontakt:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Lea Kehring

Porschestraße 2

38440 Wolfsburg

fon ..: +49 53 61.899 94-56

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ANCIENT + BRAVE Kakao + Kollagen – Schokolade für die Seele mit 200mg für Kollagen für schönere Haut ROVER E-Bikes neu in Deutschland, Österreich und der Schweiz