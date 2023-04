REKAR Immobilien: Ihr kompetenter Immobilienmakler in Passau

REKAR Immobilien – Ihr zuverlässiger Immobilienmakler in Passau und Umgebung. Mit langjähriger Erfahrung und individueller Beratung unterstützen wir Sie beim Kauf oder Verkauf Ihrer Immobilie.

Passau, eine Stadt mit 50.000 Einwohnern, gelegen an der Grenze zwischen Bayern und Österreich, ist bekannt für seine charmante Altstadt, das barocke Stadtbild und die malerische Lage am Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz. In dieser attraktiven Region betreut REKAR Immobilien als etablierter Immobilienmakler seit vielen Jahren erfolgreich die Vermittlung von Immobilien und steht Mietern und Vermietern sowie Käufern und Verkäufern mit seiner Expertise und Erfahrung zur Seite.

REKAR Immobilien ist in Passau und Umgebung tätig und bietet seine Dienstleistungen in verschiedenen Stadtteilen an, wie Innstadt, Haidenhof-Nord, Haidenhof-Süd, Grubweg, Altstadt, Neustift, Heining, Kohlbruck, Schalding links der Donau und Schalding rechts der Donau. Dabei legt das Team von REKAR Immobilien stets großen Wert auf eine individuelle Beratung und eine professionelle Betreuung seiner Kunden.

Immobilienbewertung für Passau

Als erfahrener Immobilienmakler in Passau bietet REKAR Immobilien umfassende Leistungen rund um die Immobilienvermittlung an. Dazu gehört beispielsweise die Wertermittlung von Immobilien, die eine wichtige Grundlage für den Verkauf oder die Vermietung darstellt. Eine realistische Bewertung ermöglicht es, den bestmöglichen Preis für eine Immobilie zu erzielen und damit eine erfolgreiche Vermittlung zu gewährleisten.

Haus kaufen in Passau

Doch nicht nur in der Wertermittlung, sondern auch in der Vermittlung selbst ist REKAR Immobilien ein verlässlicher Partner. Sowohl für Miet- als auch für Kaufinteressenten stehen zahlreiche Immobilien zur Auswahl. Das Angebot reicht dabei von Wohnungen über Häuser und Grundstücke bis hin zu Gewerbeimmobilien. Durch eine intensive Beratung werden die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Kunden ermittelt, um so das passende Objekt zu finden.

Auch Vermieter können von den umfangreichen Dienstleistungen von REKAR Immobilien profitieren. So übernimmt der Immobilienmakler die Vermietung von Wohnungen und Häusern und steht den Vermietern dabei als kompetenter Ansprechpartner zur Seite. Angefangen bei der Erstellung eines Exposés über die Durchführung von Besichtigungsterminen bis hin zur Vertragsunterzeichnung werden alle Schritte der Vermietung von REKAR Immobilien professionell betreut.

Wohnung mieten in Passau

Neben der Vermittlung von Immobilien bietet REKAR Immobilien auch eine umfassende Immobilienbewertung an. Hierbei werden nicht nur der Zustand und die Lage der Immobilie berücksichtigt, sondern auch die wirtschaftliche Situation und die Entwicklung des Marktes. So erhalten Kunden eine fundierte Bewertung ihrer Immobilie und eine solide Grundlage für weitere Entscheidungen.

Als Immobilienmakler in Passau und Niederbayern verfügt REKAR Immobilien über eine ausgezeichnete Marktkenntnis und eine langjährige Erfahrung in der Branche. Das Team von REKAR Immobilien legt großen Wert auf eine transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden und setzt dabei auf eine offene Kommunikation und einen persönlichen Ansatz. Die Zufriedenheit der Kunden steht dabei stets im Fokus.

Immobilie verkaufen in Passau mit REKAR Immobilien

Neben der Vermittlung von Immobilien und der Immobilienbewertung bietet REKAR Immobilien auch zahlreiche weitere Dienstleistungen an. Dazu gehören beispielsweise die Unterstützung bei der Finanzierung von Immobilien sowie die Vermittlung von Handwerkern und Dienstleistern rund um die Immobilie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass REKAR Immobilien in Passau und Umgebung ein zuverlässiger und kompetenter Partner für die Vermittlung von Immobilien ist. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine individuelle und professionelle Beratung sowie umfassende Leistungen rund um die Immobilie. Durch seine langjährige Erfahrung und seine ausgezeichnete Marktkenntnis ist REKAR Immobilien der ideale Ansprechpartner für alle Fragen rund um die Immobilie.

REKAR IMMOBILIEN GmbH

Patriching 25

94034 Passau

+49 851/379 385-0

https://rekar-immobilien.de/

REKAR Immobilien ist ein erfahrener Immobilienmakler in Passau und Umgebung. Das Unternehmen bietet umfangreiche Dienstleistungen rund um die Vermittlung von Immobilien an, einschließlich der Wertermittlung, der Vermittlung von Miet- und Kaufobjekten sowie der Vermietung und Verwaltung von Immobilien. REKAR Immobilien zeichnet sich durch eine transparente und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seinen Kunden aus und legt großen Wert auf eine individuelle Beratung und eine professionelle Betreuung. Mit seiner ausgezeichneten Marktkenntnis und langjährigen Erfahrung ist REKAR Immobilien der ideale Partner für alle Fragen rund um die Immobilie in Passau und Umgebung.

