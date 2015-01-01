  • Rekordtief bei Gründungen ab 50: Warum Erfahrung der Startvorteil ist

    Gründungen ab 50 sind 2026 auf einem Rekordtief – nur 12 Prozent. Die Hamburger Beraterin Katharina Brökelmann setzt genau hier an und begleitet Fach- und Führungskräfte 50+ in die Selbstständigkeit.

    BildDer Anteil der über 50-Jährigen an allen Existenzgründungen in Deutschland ist 2024 auf ein Rekordtief gefallen – nur noch 12 Prozent, der bislang geringste Wert der „Silver Entrepreneurs“ laut KfW-Gründungsmonitor. Genau hier setzt die Hamburger Gründungsberaterin Katharina Brökelmann an: Sie begleitet Fach- und Führungskräfte ab 50 gezielt in die Selbstständigkeit – digital, deutschlandweit und auf Wunsch staatlich gefördert.

    Während das Durchschnittsalter der Gründerinnen und Gründer so niedrig ist wie nie, gilt der Schritt in die Selbstständigkeit mit Mitte 50 vielerorts noch als Ausnahme. Dabei bringt gerade diese Generation mit, woran es vielen jüngeren Gründungen fehlt: jahrzehntelange Berufserfahrung, ein belastbares Netzwerk und ein realistisches Gespür für Risiken. „Mit 50+ gründet man nicht trotz der eigenen Vergangenheit, sondern genau wegen ihr“, sagt Katharina Brökelmann, Wirtschaftspsychologin (M.Sc.) und Senior-Gründungsberaterin aus Hamburg. „Die Erfahrung ist kein Auslaufmodell, sondern das stärkste Fundament für ein tragfähiges Geschäft.“

    Brökelmann hat sich mit ihrem Programm „Executive Start 50+“ auf diese Zielgruppe spezialisiert – als eines der wenigen Angebote, das Fach- und Führungskräfte ausschließlich in der 1:1-Begleitung betreut. Seit über sechs Jahren begleitet sie rund 50 Gründungen pro Jahr, von der ersten Idee über Positionierung und Businessplan bis zur Finanz- und Markteintrittsstrategie.

    Gründen ist auch Kopfsache

    Als Wirtschaftspsychologin setzt Brökelmann einen Schwerpunkt, der in der klassischen Gründungsberatung oft fehlt: die mentale Seite des Neustarts. „In der Lebensmitte steht meist nicht die fachliche Kompetenz infrage, sondern der Mut, sie noch einmal neu einzusetzen“, so Brökelmann. „Selbstzweifel, Sicherheitsdenken und die Angst, Aufgebautes zu verlieren, bremsen mehr Menschen aus als jede Marktlücke.“ Deshalb verbindet sie Gründungswissen mit Stressmanagement und Burnout-Prävention und bindet bei Bedarf ein Expertennetzwerk ein.

    Förderung als Brücke in die Selbstständigkeit

    Ein zentraler Baustein ist die Frage der Finanzierung. Über zertifizierte Kooperationspartner ist die Beratung als AVGS-Maßnahme förderfähig; zusätzlich begleitet Brökelmann ihre Klientinnen und Klienten bei der Beantragung des Gründungszuschusses der Agentur für Arbeit. „Viele wissen gar nicht, dass ihr Neustart finanziell deutlich leichter zu stemmen ist, als sie denken“, sagt die Beraterin. „Genau an diesem Punkt setzen wir früh an.“

    Ihr Angebot ist vollständig digital aufgebaut und über Videoberatung deutschlandweit – und über die Grenzen hinaus – verfügbar. Wer prüfen möchte, ob die eigene Idee tragfähig ist, kann ein kostenloses Orientierungsgespräch buchen.

    Über Katharina Brökelmann

    Katharina Brökelmann (M.Sc.) ist Wirtschaftspsychologin und Senior-Gründungsberaterin mit Sitz in Hamburg (Süderelbe). Mit ihrem Unternehmen KB Consulting & Coaching begleitet sie seit über sechs Jahren Fach- und Führungskräfte ab 50 in die Selbstständigkeit. Ihr Ansatz verbindet 1:1-Begleitung, fundiertes Gründungswissen, Stressmanagement und – wo möglich – staatliche Förderung. Mehr unter: https://www.katharinabroekelmann.de

    Pressekontakt

    Katharina Brökelmann – KB Consulting & Coaching

    21075 Hamburg

    E-Mail: info@katharinabroekelmann.de

    Web: https://www.katharinabroekelmann.de

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    KB Consulting & Coaching, geführt von Katharina Brökelmann (M.Sc.), ist auf die Gründungsberatung von Fach- und Führungskräften ab 50 spezialisiert. Als Wirtschaftspsychologin und Senior-Gründungsberaterin mit Sitz in Hamburg (Süderelbe) begleitet sie seit über sechs Jahren erfahrene Berufstätige in die Selbstständigkeit – von der ersten Idee über Positionierung und Businessplan bis zur Finanz- und Markteintrittsstrategie.
    Ihr Ansatz „Executive Start 50+“ verbindet fundiertes Gründungswissen mit ausschließlicher 1:1-Begleitung und der mentalen Seite des Neustarts, einschließlich Stressmanagement und Burnout-Prävention. Über zertifizierte Kooperationspartner ist die Beratung als AVGS-Maßnahme förderfähig; zusätzlich unterstützt Brökelmann bei der Beantragung des Gründungszuschusses der Agentur für Arbeit. Das Angebot ist vollständig digital aufgebaut und deutschlandweit über Videoberatung verfügbar.
    Mehr unter: https://www.katharinabroekelmann.de

    Pressekontakt:

    Katharina Brökelmann KB Consulting & Coaching, Seelendesign
    Frau Katharina Brökelmann
    Kiefernberg 69
    21075 Hamburg

    fon ..: 0172 77 69 189
    email : info@katharinabroekelmann.de


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