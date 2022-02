Relaunch der Erlebe-Accoya-Webseite

Neue Struktur, modernes Design und tiefgreifendes Wissen – das beschreibt den neuen Webauftritt von erlebe-accoya am besten. Der Verkauf von Accoya-Holz erfordert Wissen und Aufklärung.

Bremen, 09.02.2022 Seit dem 15. Januar ist der neue Internetauftritt zu „Erlebe-Accoya“ online. Kunden finden eine überarbeitete Navigationsleiste zu den Accoya-Produkten. Zudem lässt die Integration eines Händlerportals eine schnelle Suche von Anbietern zu. Ein Informationsleitfaden gibt tiefgründiges Wissen zum Beispiel zur Verarbeitung, Transport und Beschichtung.

Die Website stellt für den Holz Großhändler Enno Roggemann einen zentralen Bestandteil zur Kommunikation seiner Accoya-Produkte dar. „Vorher war unsere Webseite unübersichtlich und man hat nicht verstanden, was Accoya ist und kann. Accoya ist ein so vielfältiges Produkt und das versteht man jetzt auch.“, so Holger Martens, Accoya-Experte aus Bremen.

Die Webseite bietet neben den Anwendungsbeispielen eine Vielzahl an Bildern und Pflegehinweisen. Der Download-Bereich wurde ausgebaut mit Online-Blätterkatalogen zu speziellen Themen wie Pflege, Zertifikate und Zulassungen. Das überarbeitete Design präsentiert sich durch dezente Farben, Videoeffekte und zeitlose Schriften. Näheres zur Webseite unter: www.erlebe-accoya.de.

Zum Unternehmen:

Die Roggemann-Gruppe gehört bundesweit zu den führenden Holzhändlern und Importeuren von Holzwaren im B2B-Bereich. Das Unternehmen besteht seit 1948 und hat neun Standorte deutschlandweit. Die Kunden aus Handwerk, Handel und Industrie können aus mehr als 13.000 Produkten auswählen. Mit einer gesamten Lagerfläche von mehr als 360.000 m² kann das Unternehmen eine hohe Verfügbarkeitsrate und eine kurze Lieferzeit anbieten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Enno Roggemann GmbH & Co. KG

Frau Alina Wiedenmann

Ahrensstraße 4

28197 Bremen

Deutschland

fon ..: 042151850

web ..: https://www.roggemann.de/

email : email@enno-roggemann-bremen.de

Pressekontakt:

Enno Roggemann GmbH & Co. KG

Frau Alina Wiedenmann

Ahrensstraße 4

28197 Bremen

fon ..: 042151850

web ..: https://www.roggemann.de/

email : email@enno-roggemann-bremen.de

