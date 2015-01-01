RENGHA RODEWILL: Chronik einer Verdrängung / Roman

Verdrängte Wahrheiten

Eine Frau. Drei Jahrzehnte Schweigen. Eine Wahrheit, die nicht wartet.

Der artesinex verlag Berlin freut sich, die Taschenbuchausgabe von Rengha Rodewills Roman „Chronik einer Verdrängung“ bekanntzugeben.

Tonja Berger ist zwanzig Jahre alt, als sie erfährt, dass sie mit nur einer Niere geboren wurde. Sie wirft die Diagnose weg. Sie will leben “ ohne Mitleid, ohne Einschränkungen, ohne die besorgten Blicke. Dreißig Jahre lang funktioniert das. Dreißig Jahre Bücher, Preise, ein Leben, das von außen betrachtet vollständig wirkt.

Doch Verdrängung ist keine Lösung. Sie ist ein Erbe.

Tonja verdrängt ihre Krankheit so, wie ihre Mutter Alenja den Gulag verdrängte, wie ihr Vater Ernst seine Herkunft verdrängte. Was sie nicht weiß: Die Familiengeheimnisse, die sie zu lüften beginnt “ ein jüdischer Großvater, der die sowjetischen Lager überlebte und auf eine Tochter wartete, die nie zurückkam; ein anderer Großvater, über den niemand spricht “ reichen tiefer, als sie ahnt. Und die Zeit, die ihr noch bleibt, ist kürzer, als sie wahrhaben will.

„Chronik einer Verdrängung“ ist ein Roman über das Schweigen, das Generationen verbindet. Über die Kraft der Selbsttäuschung und den Preis, den sie fordert. Über eine Frau, die zu spät lernt, dass Wahrheit keine Wahl ist “ sie ist eine Notwendigkeit.

Rengha Rodewill erzählt diese Geschichte mit kühler Präzision und tiefer Empathie. Ihr Blick auf die deutschen und russischen Verwerfungen des 20. Jahrhunderts “ Gulag und Vernichtungslager, DDR und Emigration “ macht _Chronik einer Verdrängung_ zu einem Familienroman, der weit über das Private hinausweist.

Taschenbuch: ISBN 978-3-910471-65-8 / 191 Seiten · 14,00 EUR

ePUB3: ISBN 978-3-910471-66-5 / 10,99 EUR

artesinex verlag, Mai 2026

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