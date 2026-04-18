Sommertrip zum SUMMER FOODROCK® Festival in die Pfalz

Campingerlebnis und Musik-Festival

Feuer und Flamme fürs SUMMER FOODROCK®

Mitten im Pfälzerwald, eingerahmt von Felswänden und Sternenhimmel, wird der Natursteinbruch im August zur Bühne für Classic Rock, Feuer und Spitzenküche – ein Sommertrip, der Campingerlebnis und Kulinarik-Festival zugleich ist.

Kaiserslautern. Deutschlands Kulinarik- und Rock-Open-Air-Festival Nr. 1 wird 2026 erneut zum außergewöhnlichen Sommertrip – und wer jetzt noch bucht, sichert sich einen der raren Plätze im Natursteinbruch. Vom 7. bis 9. August verwandelt sich der 18 Millionen Jahre alte Steinbruch im Pfälzerwald in ein kleines Paralleluniversum aus Classic Rock, Lagerfeuerstimmung und Kulinarik. Nur maximal 350 Gäste sind dabei, moderiert wird das Wochenende von TV-Moderator Martin Seidler. Angereist wird mit Auto, Camper oder Motorrad, übernachtet wird unter freiem Himmel – oder bequem mit „Rundum-Sorglos-Paket“ inklusive Hotel und Shuttle.

Initiator und TV-Koch Peter Scharff, gelernter Konditor, ehemaliger Sternekoch und Leiter eines gastronomischen Bildungszentrums in Kaiserslautern, holt für das SUMMER FOODROCK® erneut die Koch- und Grillelite in den Steinbruch: Am offenen Feuer stehen unter anderem der zweifache Grillweltmeister Heiner Haseidl, BBQ-Smoker-Experte Giuseppe Messina, TV-Koch Ralf Zacherl und Fleischsommelier Christoph Grabowski. Dass sich rund 70 Prozent Stammgäste jedes Jahr wieder auf den Weg machen, zeigt, wie einzigartig diese Mischung aus Festival, Genussreise und Kurzurlaub ist – inklusive „Special Forces Team“ für vegane und vegetarische Gäste.

Musikalisch wird das Wochenende zur Rock-Reise: Die Heidelberger AC/DC-Tribute-Band „Dirty Deeds“ eröffnet am Freitag, am Samstag sorgt die „Foodrock Band“ mit Classic-Rock-Hits für Gänsehaut, unterstützt von der Dudelsackformation „Moguntia Pipes and Drums“. Statt eines ruhigen Abschieds setzt der Sonntag 2026 noch einmal ein Ausrufezeichen: „Krüger rockt!“ bringt Rock ’n‘ Roll auf die Bühne, bevor „The Blues Blasters Band“ mit elf Musikern und Bläsersektion die größten Blues-Brothers-Songs abfeuert – perfekter Soundtrack für ein Sommerwochenende, das sich wie ein kleiner Roadtrip anfühlt.

Das SUMMER FOODROCK® ist ein All-inclusive-Event: Alle Konzerte, das üppige Rahmenprogramm und die ganztägige kulinarische Versorgung auf hohem Niveau sind im Ticketpreis enthalten. Tagsüber wird der Steinbruch zur Genussakademie mit Koch- und Küchenworkshops, Kulinarik-Talks, Wasser- und Fleischsommeliers, einer 28 Tonnen schweren Steinbar für Whisky, Gin und Brandy, Dart-Turnier, Outdoor-Yoga und Bogenschießen. Der Aufwand ist enorm – von Infrastruktur über Technik bis zu Sicherheit und Beleuchtung -, doch genau das macht den besonderen Reiz dieser einmaligen Location mitten im Wald aus.

Wer in diesem Sommer noch einen außergewöhnlichen Kurztrip sucht, sollte nicht zu lange zögern. Es gibt auch Tagestickets für alle, die sich einen „Festival-Tag Urlaub“ gönnen möchten. Alle Infos und Buchungen unter www.foodrock-festival.de.

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Über Organisator & Koch Peter Scharff

Seit 2014 betreibt Peter Scharff in Kaiserslautern sein „Kulinarisches Kompetenzzentrum“, das Kochschule, Eventlocation und gastronomisches Bildungszentrum zugleich ist. Von hier bietet der ehemalige Sternekoch Event- und Messecatering im großen und kleinen Stil. Mit seiner mobilen Küche ist er zudem regelmäßig Showkoch bei Live Cooking Events. Der gebürtige Dinkelsbühler machte seine Kochausbildung im Hotel Hohenlohe in Schwäbisch Hall sowie eine Konditor-Ausbildung im Hotel Traube Tonbach in Baiersbronn. Seine Wanderjahre führten ihn in die 2- und 3- Sterne-Gastronomien, u. a. von Dieter Müller, David Burke (NY) und in die Schweiz nach Gstaad. Mit nur 31 Jahren, begann er seine Karriere als TV-Koch/Patissier in der Sendung „Kaffee oder Tee“ des SWR. Insgesamt nahm er an rund 500 Sendungen teil. Als Küchenchef im Land ART Hotel „Wartenberger Mühle“ an der Seite seines Bruders, erkochte er über sechs Jahre einen Michelin-Stern. Spezialisiert hat sich Peter Scharff die letzten 20 Jahre aber auf die Kräuter- und Gewürzküche. Mit dem Kräutergärtner Bernd Simon entwickelte er über sechzehn Jahre eine eigene Küchenphilosophie unter dem Namen „Cuisine Herba Barona“. Außerdem hat er seine eigene hochwertige Gewürzlinie unter dem Namen „Pure Flavour Taste“ auf den Markt gebracht. (www.pure-flavour-taste.com / www.peter-scharff.de)



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