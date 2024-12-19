  • Revolution im Hörbuchmarkt: KI-Stimmen setzen neue Qualitätsstandards

    Ein neuer Hörbuchverlag zeigt, wie KI-Stimmen heute nicht nur Kosten senken, sondern auch eine Qualität liefern können, die viele menschliche Sprecherinnen und Sprecher übertrifft.

    BildDer innovative Hörbuchverlag Stufenwerk Verlag kündigt seinen offiziellen Start an und setzt dabei auf eine klare Mission: Hochwertige Hörbücher weltweit verfügbar machen – produziert ausschließlich mit modernster KI-Sprachtechnologie.

    Während der Markt traditionell auf menschliche Sprecher setzt, zeigt die technologische Entwicklung der letzten Jahre einen deutlichen Trend: Eine gute KI-Stimme kann heute oft besser sein als eine mittelmäßige menschliche Stimme. Sie ist konsistent, klar, emotional präzise steuerbar und in nahezu jeder Sprache verfügbar. Genau hier setzt der Stufenwerk Verlag an.

    „Wir erleben gerade eine Zeitenwende“, erklärt die Verlagsleitung. „Unsere KI-Produktion ermöglicht es, Hörbücher schneller, günstiger und in beeindruckender Qualität zu veröffentlichen. Das öffnet Türen für Autorinnen und Autoren weltweit – unabhängig von Budget, Standort oder Sprecherverfügbarkeit.“

    Vorteile der KI-basierten Hörbuchproduktion
    Globale Verfügbarkeit “ Veröffentlichung in über 40 Sprachen und Dialekten.

    Kosteneffizienz “ Produktion zu einem Bruchteil der üblichen Sprecherkosten.

    Hohe Konsistenz “ Keine Stimmbrüche, keine Ausfälle, keine Qualitätsunterschiede.

    Schnelle Umsetzung “ Vom Manuskript zum fertigen Hörbuch in wenigen Tagen.

    Der Stufenwerk Verlag sieht sich nicht als Ersatz für menschliche Sprecher, sondern als Erweiterung des kreativen Marktes. Besonders Self-Publisher, kleine Verlage und internationale Autorinnen und Autoren profitieren von der neuen Technologie.

    „Wir wollen Geschichten hörbar machen, die sonst nie produziert worden wären“, so der Verlag. „KI ist kein Kompromiss – sie ist eine Chance.“

    Wir freuen uns auf Ihre unverbindliche Anfrage unter https://www.Stufenwerk.com

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Stufenwerk Verlag
    Herr Ben Schwandt
    Kesselgrundstraße 76 A
    Werder a.d 14542
    Deutschland

    fon ..: 03327 7262221
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