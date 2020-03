Rockstone Research: Tod eines kranken Bullenmarktes und Geburt einer sauberen Energie-Infrastruktur des Widerstandes

Mit dem Crash der Aktienmärkte, als gäbe es kein Morgen, wird die Angst vor einer globalen Rezession zunehmend zur Realität. In solchen Zeiten schauen smarte institutionelle und private Investoren nicht von der Seitenlinie zu, sondern setzen ihr Kapital in rezessionssichere Sektoren ein, die essentielle Leistungen erbringen. Da derzeit alle Arten von Aktien liquidiert werden, sind Investoren und Portfoliomanager im Grunde auch nur beschäftigt, Geldmittel umzuschichten, um ihre Portfolios neu auszurichten und sich an die neue Realität anzupassen. Bestenfalls werden rezessionssichere Aktien in die Portfolios aufgenommen, um vor Zeiten der Unsicherheit und des wirtschaftlichen Niedergangs zu schützen – während gleichzeitig auf die nächste grosse Industrie gewettet wird, die sich als lupenreiner Gewinner aus diesem schmutzigen Schlamassel herauskristallisiert.

Geschätzter John Persinos erklärt in seinem Artikel The Recession-Resistant Power of Utilities wieso eine bestimmte Art von Versorgungsunternehmen immun gegen Rezessionen ist:

Der wachsende Bedarf an Energieversorgungsunternehmen wird nie nachlassen… Ob wir uns in einer Expansion oder Kontraktion, in einem Bullen- oder Bärenmarkt befinden, die Menschen werden immer gewisse Güter des täglichen Bedarfs nachfragen… Stromversorger bringen Wachstum, Sicherheit und Einkommen, in guten wie in schlechten Zeiten. In diesen nervenaufreibenden Marktbedingungen, in denen die täglichen Nachrichten zuweilen wie ein Alptraum erscheinen, sind Versorgungsunternehmen ein Sektor, in dem man gut schlafen kann.

Da Zinc8 Energy Solutions Inc. auf genau diese Art von Versorger abzielt, hat sich das Unternehmen auf die mitunter stabilsten Partner und Kunden im gesamten Markt fokussiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen verlangsamen sich die Geschäftsaktivitäten bei staatlichen Energieversorgern in einer Rezession normalerweise nicht. Die Entscheidungsträger neigen sogar dazu, gemäss den Vorgaben der Regierung, die Kapitalinvestitionen zu erhöhen, um zu expandieren (v.a. mit Effizienzprojekte), damit die Energieversorgung für ihre Kunden erschwinglicher gemacht wird.

Da das patentierte Langzeit-Energiespeichersystem von Zinc8 darauf abzielt, ein effizienteres intelligentes Netz (smart grid) der nächsten Generation zu erschaffen, bietet das Unternehmen den Versorgungsunternehmen eine dringend benötigte Lösung, und zwar unabhängig vom wirtschaftlichen Auf- oder Abschwung. Der oben genannte Artikel rät dazu, sich auf langfristige Investitionstrends zu konzentrieren, die nicht aufzuhalten sind. Zink8 ist eine einzigartige Wette auf genau das.

Letzte Woche veröffentlichte der Forbes-Redakteur David Vetter den Artikel How Coronavirus Makes The Case For Renewable Energy, der wie folgt beginnt: Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen hat dazu geführt, dass die Länder dem wirtschaftlichen Schock globaler Krisen wie Coronavirus stärker ausgesetzt sind, und die Regierungen sollten auf erneuerbare Energien setzen, um solche Risiken zu verringern, sagte ein führender Finanzökonom.

