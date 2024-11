Rohstoffe für die Welt – Gold und Kali

Weihnachten naht, Goldgeschenke sind immer schön. Menschen, die es nicht so gut haben und hungern, gibt es noch viele.

Beim Goldpreis sind jüngst Preisrücksetzer zu verzeichnen. Doch die allgemeine Lage auf der Welt ist nach wie vor von Unsicherheiten und Krisen betroffen. Die Entscheidung Raketen mit größerer Reichweite gegen Russland möglich zu machen, beinhaltet das Risiko, dass das Kriegsgeschehen eskaliert. Dies würde den Goldpreis antreiben. Natürlich will niemand eine Ausweitung des Krieges, aber ganz ausgeschlossen ist dies nun mal nicht. Experten sind weiterhin der Meinung, dass die Faktoren, die dieses Jahr den Goldpreis angeheizt haben, auch im neuen Jahr wirken werden. 3.000 US-Dollar je Unze ist jedenfalls ein oft genannter Preis des Edelmetalls, der bald kommen könnte. Manche gehen auch weiter und meinen, dass 3.000 US-Dollar je Unze in nicht allzu weit entfernter Zeit günstig erscheinen werden. Engagements in Gold dürften jetzt immer noch eine hervorragende Idee sein. Rücksetzer sind Kaufgelegenheiten und langfristig war man mit Gold auf der Gewinnerseite.

Auch Goldgesellschaften, die so wie Chesapeake Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/chesapeake-gold-corp/ – ausgezeichnete Projekte in guten Bergbaugebieten besitzen, sollten beachtet werden. In Durango, Mexiko verfügt das Unternehmen über das Gold- und Silberprojekt Metates. Es gehört zu den größten unerschlossenen Gold-Silber-Liegenschaften in Nord- und Südamerika.

Nicht Edelmetalle, sondern Nahrung steht bei vielen Hungernden im Vordergrund. In 2023 waren dies weltweit zirka 733 Millionen Menschen. Um Hunger und Mangelernährung zu verringern, sind Düngemittel ein wesentlicher Baustein für die Ernährungssicherheit. Ackerland nimmt ab, muss bestens genutzt werden und Dünger wie Kali sind unverzichtbar. Laut Schätzungen (Stratistics MRC) betrug der globale Kalimarkt in 2023 knapp 22 Milliarden US-Dollar. Bis 2030 soll er auf fast 34 Milliarden US-Dollar anwachsen. Das ist im Durchschnitt ein Wachstum pro Jahr von 6,5 Prozent.

Da rücken Kaligesellschaften wie etwa Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – in den Fokus. Im politisch stabilen und bergbaufreundlichen Gabun, Afrika gefällt das Banio-Kaliprojekt des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt 2024 erfolgreich gestartet „Die Herr´n von der Tankstelle“ singen beim Winter-Film-Fest Schlager aus UFA-Filmen