Sascha Risse übernimmt Leitung des Vermittlervertriebs bei der Uelzener

Sascha Risse, neuer Leiter Makler- und Kooperationsvertrieb bei der Uelzener.

Uelzen, 15. Oktober 2024 | Wechsel im Makler- und Kooperationsvertrieb bei den Uelzener Versicherungen: Seit Anfang Oktober ist Sascha Risse für den Auf- und Ausbau des Vermittlervertriebs bei Deutschlands größtem Tierversicherungsspezialisten zuständig. Die Personalie markiert einen weiteren wichtigen Schritt in der strategischen Neustrukturierung des Unternehmens.

In seiner Position als Leiter Makler- und Kooperationsvertrieb löst Sascha Risse seinen Vorgänger Sker Friedhoff ab, der die Abteilung über einen langen Zeitraum hinweg leitete und ein starkes Partnernetzwerk für die Uelzener aufgebaut hat. Künftig wird er sich wieder auf seine Aufgabe als Geschäftsführer der RISK-Management GmbH, einer Tochtergesellschaft der Uelzener, fokussieren.

Sascha Risse bringt viel Erfahrung und umfassende Expertise im Versicherungsvertrieb mit. Nach seinem Abschluss als Diplom-Betriebswirt im Bereich Versicherungswesen war er viele Jahre bei den Basler Versicherungen (heute Baloise) tätig, unter anderem in der Verkaufsförderung und im Produktmanagement. Vor sieben Jahren wechselte er zur INTER Versicherungsgruppe, wo er zuletzt das Key-Account-Management des Maklervertriebs leitete.

Als Leiter Makler- und Kooperationsvertrieb arbeitet Sascha Risse gemeinsam mit Dr. Sebastian Tiedemann, der den übergeordneten Bereich Markt & Kunde verantwortet, daran, die neue Vertriebsstrategie der Uelzener umzusetzen. Zu seinen Kernaufgaben gehört es, das bestehende Partnernetzwerk zu stärken und neue Kooperationen aufzubauen.

„Der Tierversicherungsmarkt bietet enormes Wachstumspotenzial und ich freue mich darauf, die Uelzener auf ihrem Weg der Transformation zu begleiten“, sagt Sascha Risse. „Mein Ziel ist es, einen neuen vertrieblichen Fokus zu schaffen, bei dem die Bedürfnisse der Vertriebspartner im Mittelpunkt stehen.“ Bereichsleiter Tiedemann ergänzt: „Sascha Risse an Bord zu haben, ist ein echter Gewinn für unser Vertriebsteam. Gemeinsam werden wir die geplante Vertriebsstrategie umsetzen und starke Partnerschaften aufbauen, um die Uelzener noch sichtbarer und erfolgreicher am Markt zu positionieren.“

Die Uelzener befindet sich in einer Phase der strategischen Umstrukturierung. Die Übernahme der Vermittlervertriebsleitung durch Sascha Risse stellt eine weitere wichtige Personalie in einer Reihe von Neueinstellungen dar, die dieses Jahr bereits stattgefunden haben.

Details zur Neuausrichtung des Unternehmens stellt die Uelzener in Kürze auf der DKM in Dortmund vor, an der auch Sascha Risse in seiner neuen Funktion als Leiter Makler- und Kooperationsvertrieb teilnehmen wird. Weitere Informationen zum Messeauftritt der Uelzener finden Sie hier.

______

Die Uelzener Versicherungen

Die Gruppe der Uelzener Versicherungen zählt zu den führenden Spezialversicherern für Tiere in

Deutschland. Sie wurde 1873 gegründet und blickt nunmehr auf 150 Jahre Tradition und

Partnerschaft zurück. Als erstes deutsches Versicherungsunternehmen entwickelte die Uelzener

schon 1984 die Tierkrankenversicherung. Seitdem vertrauen Hunde-, Katzen- und Pferdehalter

sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden wie Hundeschulen oder Pferdebetriebe auf deren

Expertise. Das Unternehmen hat mit seinen rund 340 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den

Stammsitz im niedersächsischen Uelzen. Darüber hinaus ist es u.a. mit Büros in Berlin und

Hamburg sowie mit den Tochtergesellschaften Uelzener Service GmbH in Wegberg, Deine Tierwelt GmbH in Hannover und Cleo & You GmbH in Hamburg vertreten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Visibility Agency

Frau Carolin Freitag

Wichertstr. 16/17

10439 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 4373-4488

web ..: http://www.visi.bi

email : uelzener@visibilitycommunications.com

