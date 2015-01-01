Saubere Ergebnisse, klare Preise: Rami Glas- und Gebäudereinigung setzt neue Maßstäbe in Bamberg

Ein junges Reinigungsunternehmen aus Bamberg wächst still und stetig, mit 5-Sterne-Bewertungen, Festpreisangeboten und einem Team, das Verlässlichkeit ernst nimmt. Was Rami Glas- und Gebäudereinigung

Bamberg, März 2026. Saubere Räume entstehen nicht durch Zufall, sondern durch sorgfältige Planung, geschultes Personal und eine klare Kommunikation zwischen Reinigungsfirma und Auftraggeber. Genau das hat sich Rami Glas- und Gebäudereinigung seit dem ersten Tag zum Grundsatz gemacht.

Das Unternehmen mit Sitz in Bamberg bietet ein breites Leistungsspektrum für Privat- und Gewerbekunden: Unterhaltsreinigung, Treppenhausreinigung, Fenster- und Glasreinigung, Bau- und Endreinigung sowie Praxisreinigung gehören zum festen Angebot. Dabei beginnt jeder Auftrag nicht mit einem Standardvertrag, sondern mit einem persönlichen Gespräch und einer kostenlosen Besichtigung vor Ort.

Wer in Bamberg nach einer professionellen Gebäudereinigung sucht, stellt schnell fest, dass die Preistransparenz vieler Anbieter zu wünschen übrig lässt. Rami Glas- und Gebäudereinigung geht hier einen anderen Weg: Nach der Besichtigung erhalten Kunden ein verbindliches Festpreisangebot, ohne Nachberechnung, ohne versteckte Posten. Auch Besichtigung, Anfahrt und Angebotserstellung sind kostenfrei.

Die Resonanz der Kunden spricht für sich. Auf Google bewertet das Unternehmen mit der vollen Punktzahl von 5,0 Sternen. Stammkunden berichten von kurzen Reaktionszeiten, termintreuer Ausführung und einem Umgang, der auf Augenhöhe stattfindet.

Mehr Informationen sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Angebotsanfrage gibt es direkt auf der Website des Unternehmens: https://rami-gr.de

Kontakt:

Rami Glas- und Gebäudereinigung

Coburger Str. 31, 96052 Bamberg

Tel.: +49 157 34353282

E-Mail: info@rami-gr.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rami Glas-und Gebäudereinigung

Herr Rami Alahmar

Buchenweg 8

96138 Burgebrach

Deutschland

fon ..: 015734353282

web ..: https://rami-gr.de

email : info@rami-gr.de

Gebäudereinigung in Bamberg

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Rami Glas-und Gebäudereinigung

Herr Rami Alahmar

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96138 Burgebrach

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