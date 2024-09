Schaub und Sohn – Ihr Partner für hochwertige Klickfliesen und Bodenbeläge

Die Website Schaub und Sohn revolutioniert den Markt für Bodenbeläge mit einer breiten Auswahl an hochwertigen Klickfliesen, die sich perfekt für Garagen, Werkstätten und Outdoor-Bereiche eignen.

Schaub und Sohn, ein Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung im Bereich Bodenbeläge, erweitert sein digitales Angebot mit einem modernen Online-Shop. Unter https://shop.schaubundsohn.de finden Kunden eine breite Auswahl an innovativen Klickfliesen und Bodenlösungen für diverse Anwendungen. Das Sortiment reicht von Fliesen für Garagen und Werkstätten bis hin zu Bodenbelägen für Wohnräume und Outdoor-Bereiche. Mit dem Fokus auf Qualität und Nutzerfreundlichkeit positioniert sich Schaub und Sohn als einer der führenden Anbieter von Vinyl-, PP- und Feinsteinfliesen für private und gewerbliche Kunden.

Schnelle und einfache Verlegung dank Klicksystem

Das Besondere an den Klickfliesen von Schaub und Sohn ist das durchdachte und einfache Verlegesystem. Die Fliesen können mühelos ohne Verklebung auf nahezu jedem festen Untergrund verlegt werden. Besonders in Garagen, Werkstätten und anderen stark beanspruchten Bereichen überzeugen die Fliesen durch ihre Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Auch für Wohnräume oder den Außenbereich bieten sie nicht nur praktische, sondern auch ästhetische Lösungen.

Kunden schätzen das innovative Klicksystem, das sowohl zeitsparend als auch besonders benutzerfreundlich ist. Es eignet sich für Heimwerker und professionelle Anwender gleichermaßen, da es keine speziellen Werkzeuge oder Fachkenntnisse benötigt. Die Verlegung erfolgt ohne komplizierte Vorbereitungen und kann bei Bedarf auch wieder rückstandslos entfernt werden.

Bodenbeläge für Industrie und Ladenbau

Neben den klassischen Anwendungen in Wohn- und Garagenbereichen bietet Schaub und Sohn auch spezialisierte Böden für die Industrie und den Ladenbau an. Diese Böden zeichnen sich durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und werden in vielen gewerblichen Anwendungen eingesetzt.

Ob in Produktionsstätten, Lagern oder Verkaufsräumen – die Bodenbeläge von Schaub und Sohn erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Design.

Die Klick-Fliesen können außerdem in Abschnitten verlegt werden, sodass der Supermarkt, während der Renovierungsarbeiten weiterhin geöffnet bleiben kann. Dadurch wird ein Betriebsausfall verhindert.

Die Vielfalt des Angebots ermöglicht es, für jede Anwendung den passenden Bodenbelag zu finden. Auch individuelle Lösungen für spezifische Anforderungen gehören zum Leistungsspektrum des Unternehmens. Dank der langjährigen Erfahrung und Fachberatung erhalten Kunden stets die optimale Lösung für ihre Projekte.

Online-Konfigurator für individuelle Bodenlösungen

Ein besonderes Highlight des Online-Shops von Schaub und Sohn ist der integrierte Konfigurator. Damit können Kunden ihr gewünschtes Design und den passenden Bodenbelag ganz einfach online auswählen und anpassen. Der Konfigurator bietet die Möglichkeit, verschiedene Farben, Muster und Materialien zu kombinieren, sodass jeder Kunde seine ganz persönliche Lösung für sein Bodenprojekt gestalten kann.

Für gewerbliche Kunden gibt es zudem die Möglichkeit, spezielle Anforderungen für Industrie- oder Ladenbauprojekte zu berücksichtigen. Der Konfigurator stellt sicher, dass jeder Bodenbelag nicht nur funktional, sondern auch optisch optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Nachhaltigkeit und Qualität im Fokus

Schaub und Sohn legt großen Wert auf nachhaltige und umweltfreundliche Produkte. Die angebotenen Bodenbeläge zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit aus. Die Klickfliesen können mehrfach verwendet und leicht ausgetauscht werden, ohne dass der Untergrund beschädigt wird. Dies macht sie besonders nachhaltig und umweltfreundlich, da keine zusätzlichen Materialien oder Kleber verwendet werden müssen.

Auch in der Produktion der Böden achtet Schaub und Sohn auf höchste Standards in Bezug auf Qualität und Umweltverträglichkeit. Kunden können sich darauf verlassen, dass die Produkte strengen Prüfungen unterzogen wurden und den höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Hervorragender Kundenservice und Beratung

Neben der breiten Produktauswahl und der innovativen Technologie steht bei Schaub und Sohn der Kundenservice im Mittelpunkt. Das Unternehmen bietet eine umfassende Beratung für alle Kunden – egal ob privat oder gewerblich. Mit einem erfahrenen Team von Experten, die bei der Planung und Umsetzung von Bodenprojekten unterstützen, hebt sich Schaub und Sohn deutlich von der Konkurrenz ab.

Egal ob es sich um ein kleines Heimwerkerprojekt oder eine groß angelegte gewerbliche Installation handelt – Schaub und Sohn stellt sicher, dass jeder Kunde genau die Unterstützung erhält, die er benötigt. Auch Sonderanfertigungen oder spezielle Anforderungen werden gerne berücksichtigt.

Fazit: Schaub und Sohn – Qualität und Innovation für Bodenlösungen

Schaub und Sohn ist der ideale Partner für all jene, die nach hochwertigen und benutzerfreundlichen Bodenlösungen suchen. Mit einer breiten Auswahl an Klickfliesen und Bodenbelägen bietet der Online-Shop https://shop.schaubundsohn.de eine komfortable Möglichkeit, die passenden Produkte für jedes Projekt zu finden. Dank des innovativen Klicksystems und des integrierten Konfigurators können Kunden ihre Böden schnell und unkompliziert selbst verlegen und individuell gestalten.

Das Unternehmen überzeugt durch seine langjährige Erfahrung, seinen hervorragenden Kundenservice und die hohe Qualität seiner Produkte. Ob für den privaten Wohnbereich, Garagen oder industrielle Anwendungen – bei Schaub und Sohn finden Kunden stets die passende Lösung für ihr Bodenprojekt.

Kontakt:

Schaub und Sohn

Website: shop.schaubundsohn.de

E-Mail: info@schaubundsohn.de

Telefon: +49 (0) 821 444 1550

Kostenlose Hotline: 0800 444 1550

Schaub und Sohn, ein Unternehmen mit jahrelanger Erfahrung im Bereich Bodenbeläge, erweitert sein digitales Angebot mit einem modernen Online-Shop. Unter https://shop.schaubundsohn.de finden Kunden eine breite Auswahl an innovativen Klickfliesen und Bodenlösungen für diverse Anwendungen.

