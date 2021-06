Schauspiel: ein Grundriss – Ein Schauspiel-System-Fachbuch

Mykola Bogdanov versucht mit „Schauspiel: ein Grundriss“ das Schauspiel als ein klares System zu umfassen.

Im Laufe der Zeit erlernte und entdeckte der Autor dieses neuen Buchs rund um das Schauspiel, Mykola Bogdanov, unterschiedliche Methoden, vor allem von Konstantin Stanislawski, Eugenio Barba und Michael Chekhov und integrierte sie in sein praktisches Tun als Schauspieler und Regisseur. Als er begann, selbst Schauspiel zu unterrichten, stieß er zu seiner Überraschung auf die Tatsache, dass viele dieser Methoden bei einigen Schülern nicht griffen, oder von Kollegen nicht- oder missverstanden wurden. Irgendwann kam er zu dem Punkt, an dem er all das Gelernte auf seine tatsächliche Anwendbarkeit überprüfen musste. Dafür hat der Autor sich zunächst von der Unantastbarkeit der großen Namen verabschiedet und jede Methode mit seiner eigenen subjektiven Erfahrung beurteilt. Dabei kam ihm sehr gelegen, dass er als Regisseur oft mit unerfahrenen Schauspielern oder mit Laien arbeitet.

So konnte Mykola Bogdanov seine Beurteilungen in „Schauspiel: ein Grundriss“ einigermaßen objektivieren und sehen, ob eine konkrete Methode tatsächlich funktioniert und eine schwierige Szene nicht bloß vom schauspielerischen Können gerettet wurde. Manche Methode wurden von dem Autor aussortiert, manches neu rangiert und zugeordnet, wieder einiges musste er durch seine eigenen Ideen ergänzen. So eröffneten sich ihm Zusammenhänge unterschiedlicher Techniken und Herangehensweisen, was ihn mehr und mehr davon überzeugte, dass sie zu einem übergreifenden System zusammengefasst gehören. „Schauspiel: ein Grundriss“ ist das Resultat dieser Erkenntnisse.

„Schauspiel: ein Grundriss" von Mykola Bogdanov ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29810-1 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

