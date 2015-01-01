Schneckenalarm im Hochsommer: 9 Tipps

Der Sommer ist die schönste Zeit im Garten. Doch während sich Hobbygärtner über ihre Pflanzen freuen, haben auch andere Gartenbewohner Hochsaison: Schnecken.

Warum Bierfallen oft nicht funktionieren und welche natürlichen Methoden selbst erfahrene Hobbygärtner oft nicht kennen

Bodnegg – Der Sommer ist die schönste Zeit im Garten. Tomaten reifen, Kräuter wachsen üppig und die ersten Salate sind erntereif. Doch während sich Hobbygärtner über ihre Pflanzen freuen, haben auch andere Gartenbewohner Hochsaison: Schnecken. Besonders nach warmen Regentagen können die gefräßigen Weichtiere innerhalb weniger Nächte erhebliche Schäden anrichten.

Wer morgens voller Vorfreude ins Gemüsebeet geht und nur noch löchrige Salatblätter oder abgefressene Jungpflanzen vorfindet, kennt das Problem nur zu gut. Viele Gartenbesitzer greifen dann zu Bierfallen, Eierschalen oder Kaffeesatz. Die Ergebnisse sind allerdings häufig ernüchternd. Bierfallen locken oft zusätzliche Schnecken an, Eierschalen verlieren nach Regen ihre Wirkung und Kaffeesatz muss regelmäßig erneuert werden. Aber deswegen zu härteren Geschützen greifen und Giftköder einsetzen?

Bloß nicht!, lautet der Expertenrat.

„Nachhaltiger Schneckenschutz ist wirksam möglich, basiert aber selten auf einer einzelnen Maßnahme. Erfolgreich ist meist die Kombination verschiedener natürlicher Schutzmethoden“, erklärt Belinda Garber, Expertin für naturnahes Gärtnern bei bellissa. Folgende Tipps hat sie parat:

1. Schafwolle als natürliche Barriere

Ein Geheimtipp aus der Permakultur: Schafwolle rund um empfindliche Pflanzen auslegen. Die lockeren Wollfasern sind für Schnecken unangenehm zu überqueren. Gleichzeitig speichert Schafwolle Feuchtigkeit und gibt beim Zersetzen wertvolle Nährstoffe an den Boden ab.

2. Schnecken bewusst umlenken

Klingt zunächst widersprüchlich, funktioniert aber erstaunlich gut. Viele erfahrene Gärtner setzen auf sogenannte Opferpflanzen wie Tagetes, Ringelblumen oder Löwenzahn. Diese locken Schnecken an und können dazu beitragen, dass empfindliche Gemüsekulturen verschont bleiben.

3. Kupfer nutzt den natürlichen Schneckenschleim

Schnecken reagieren empfindlich auf Kupferoberflächen. Kommt ihr Schleim mit Kupfer in Kontakt, entsteht eine natürliche Reaktion, die viele Tiere davon abhält, weiterzukriechen.

Für Pflanzkübel, Kräuterkästen oder kleinere Hochbeete eignen sich deshalb Kupferbarrieren besonders gut.

bellissa-Tipp: Das selbstklebende Schneckenband aus Kupfer wird direkt unter dem Rand von Pflanzgefäßen oder Hochbeeten angebracht und bildet eine giftfreie Schutzbarriere. Besonders praktisch: Das Band lässt sich sowohl auf glatten als auch auf rauen Oberflächen befestigen.

4. Minze statt Schneckenkorn

Während Schnecken viele Gemüsepflanzen lieben, mögen sie intensive Minzdüfte nicht. Getrocknete Pfefferminzblätter oder Minzmulch rund um gefährdete Pflanzen können helfen, die Tiere fernzuhalten. Besonders geeignet ist diese Methode im Kräuterbeet oder zwischen Salatreihen.

5. Der wichtigste Schutz beginnt beim Gießen

Viele Hobbygärtner gießen ihre Beete am Abend. Für Schnecken sind feuchte Nächte jedoch ideale Bedingungen. Wer stattdessen morgens gießt, sorgt dafür, dass die Beete nachts deutlich trockener bleiben. Ein einfacher Trick mit oft erstaunlich großer Wirkung.

6. Nützlinge fördern statt Schnecken bekämpfen

Nicht jede Schnecke ist ein Schädling. Besonders der Tigerschnegel gilt als wertvoller Helfer im Garten. Er frisst Schneckeneier und sogar junge Spanische Wegschnecken. Auch Igel, Kröten, Blindschleichen und Laufkäfer tragen dazu bei, Schneckenpopulationen auf natürliche Weise zu regulieren.

Reisighaufen, Natursteinmauern, Totholzecken oder kleine Wasserstellen schaffen wichtige Lebensräume für diese tierischen Gartenhelfer.

7. Schutzkragen aus alten PET-Flaschen

Eine einfache Upcycling-Idee: Der Boden einer PET-Flasche wird abgeschnitten und die Flasche über junge Pflanzen gestülpt. Der Kunststoffkragen erschwert Schnecken den Zugang und schützt gleichzeitig vor Wind und Kälte. Besonders geeignet ist diese Methode für Salat, Kürbis, Zucchini oder Kohlrabi.

8. Hochbeete gezielt absichern

Viele Gartenbesitzer gehen davon aus, dass Hochbeete vor Schnecken sicher sind. Tatsächlich erklimmen die Tiere jedoch problemlos Holz-, Metall- oder Steinwände. Ist das Hochbeet erst einmal erreicht, finden sie dort oft ideale Bedingungen vor.

bellissa-Tipp: Spezielle Schneckenbleche für Hochbeete nutzen einen nach außen gerichteten Doppelknick. Dadurch müssen die Schnecken kopfüber hängen und können die Barriere in der Regel nicht überwinden. Die verzinkten Bleche lassen sich auch nachträglich an vielen Hochbeeten montieren.

9. Dauerhafter Schutz mit einem Schneckenzaun

Wer besonders empfindliche Kulturen wie Salat, Kohl, Erdbeeren oder Kräuter schützen möchte, setzt häufig auf einen Schneckenzaun. Mechanische Barrieren gelten als eine der zuverlässigsten Methoden gegen Schneckenfraß – ganz ohne Chemie, Strom oder Lockstoffe.

bellissa-Tipp: Verzinkte Schneckenbleche mit speziell gekantetem Rand schaffen dauerhaft geschützte Beetbereiche. Mit passenden Eckelementen lässt sich ein vollständig geschlossener Schutzbereich für Gemüse- und Kräuterbeete errichten.

Die beste Strategie gegen Schnecken

Erfahrene Hobbygärtner setzen selten auf nur eine einzige Maßnahme. Besonders erfolgreich ist die Kombination aus mechanischen Barrieren, der Förderung natürlicher Feinde, angepassten Gießzeiten und regelmäßiger Kontrolle der Beete.

Wer frühzeitig vorsorgt, kann sich auch im Hochsommer über gesunde Kräuter, knackige Salate und eine reiche Ernte freuen – und den Schnecken das Leben deutlich schwerer machen.

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