Schneider Electric Softwarelösung für einen effizienten Schaltschrankbau

Optimierte Bedarfs- und Elektroplanung durch Softwarelösung von Schneider Electric-Partner ALPI

Über alle Industrie-Branchen hinweg sind Prozesse von Elektrifizierung und Digitalisierung geprägt. Ein steigender Energiebedarf und die Notwendigkeit, klimaschädliche CO2-Emissionen einzusparen, erfordern ein immer nachhaltigeres Wirtschaften. Durch intelligente Planung lässt sich die Energieverteilung für Gebäude oder Produktionen ressourcenschonend gestalten und zugleich der Stromverbrauch senken. Lösungen der Impact Company Schneider Electric unterstützen beispielsweise bei der optimalen Gestaltung für Verteilsysteme und ermöglichen ein effizientes Energiemanagement. Doch von der neu ergänzten Software-Gesamtlösung von Schneider Electric-Partner ALPI profitieren vor allem Schaltanlagenbauer.

Caneco One+ – Elektroplanung leicht gemacht

Mit Caneco One+ präsentiert ALPI eine effiziente Gesamtlösung zur modellbasierten Planung und Auslegung der Energieverteilung in Gebäuden. Indem das benutzerfreundliche Tool fünf verschiedene Caneco-Softwarelösungen (BT, HT, BIM, TCC und IMPLAN) vereint, ermöglicht es eine raum- und zeitübergreifende Vernetzung der verschiedenen Akteure eines Projekts. Entsprechend bietet Caneco One+ alle Anwendungen der einzelnen Softwarelösungen: So lassen sich sowohl normkonforme Niederspannungsanlagen (Caneco BT), als auch Mittel- bis Hochspannungsanlagen (Caneco HT) automatisiert planen und berechnen. Darüber hinaus ist das All-In-One Paket uneingeschränkt open-BIM-fähig, es ermöglicht Selektivitätsprüfungen (Caneco TCC) und dank Caneco IMPLAN lässt sich die Elektroplanung über AutoCAD oder Revit erledigen. Nun wurde die Software Suite von Schneider Electric-Partner ALPI zudem um ein „Plus“ ergänzt: Es steht für die Anbindung an andere Tools sowie den nahtlosen Informationsaustausch mit diesen. Ein Beispiel dafür sind die Lösungen von IGE-XAO zur Erstellung allpoliger Stromlaufpläne. Durch Zusammenführen dieser Softwarelösungen erleichtern Schneider Electric und Partner ALPI die Planung sowie Installation von Schaltanlagen, und tragen auf diesem Wege zu mehr Energieeffizienz bei.

Schneider Electric ist führend in den Bereichen Energiemanagement, Automatisierung, Digitalisierung und Industrie 4.0. Mit speziellen Angeboten für Installateure, Schaltanlagenbauer oder Architekten ermöglichen die Lösungen für Digitalisierung und Industrie 4.0 der Impact Company Schneider Electric eine ausfallsichere Energieversorgung und hohe elektrische Sicherheit für Unternehmen, Datacenters oder das Stromnetz. Wo immer vernetzte Geräte von Schneider Electric installiert sind, bilden sie die Basis für energieeffiziente Gebäude und intelligente Automatisierung.

Über Schneider Electric

Wir von Schneider Electric möchten die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit ebnen. Wir nennen das Life Is

On.

Wir sind Ihr digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz.

Wir fördern die digitale Transformation durch die Integration weltweit führender Prozess- und Energietechnologien, durch die Vernetzung von Produkten mit der Cloud, durch Steuerungskomponenten sowie mit Software und Services über den gesamten Lebenszyklus hinweg. So ermöglichen wir ein integriertes Management für private Wohnhäuser, Gewerbegebäude, Rechenzentren, Infrastruktur und Industrien.

Die tiefe Verankerung in den weltweiten lokalen Märkten macht uns zu einem nachhaltigen globalen Unternehmen. Wir setzen uns für offene Standards und für offene partnerschaftliche Eco-Systeme ein, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten Inklusion und Empowerment identifizieren.

www.se.com/de

Entdecken Sie die neuesten Ansätze und Erkenntnisse zum Thema Nachhaltigkeit

Hashtags: #SchneiderElectric #LifeIsOn #InnovationAtEveryLevel #EcoStruxure

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

