Schneller, tiefgreifender, nachhaltiger: Wie der Yager-Code Therapie und Coaching revolutioniert
ChatGPT:Die Preetz-Hypnose GmbH betreibt ein Ausbildungsinstitut für medizinische und therapeutische Fachkräfte und vermittelt effektive Therapie- und Veränderungsmethoden.
Im Jahr 2025 wäre Dr. Edwin K. Yager, der Begründer einer der effizientesten modernen Therapiemethoden, 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass rückt die von ihm entwickelte Methode – der Yager-Code (auch Yager-Therapie) – erneut in den Fokus der Öffentlichkeit.
Dr. Yager arbeitete bis zu seinem 93. Lebensjahr aktiv mit Patienten und hinterließ eine Methode, die in den Bereichen Psychotherapie, psychosomatische Arbeit und Coaching weltweit immer mehr Beachtung findet.
Eine Methode, die neue Wege in der therapeutischen Arbeit eröffnet
Der Yager-Code ermöglicht es Patienten, mit ihrer höheren inneren Intelligenz in Kontakt zu treten – einem besonderen geistigen Anteil, der laut Yager über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, emotionale Ursachen von Problemen zu erkennen und aufzulösen.
Die Methode wird erfolgreich eingesetzt bei:
* Stress, Ängsten und innerer Anspannung
* psychosomatischen Beschwerden
* chronischen Schmerzen
* Hauterkrankungen
* Blockaden im Coaching
* der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
Behandlungen erfordern häufig nur wenige Sitzungen, da die Methode tief an den emotionalen Wurzeln ansetzt.
Das Institut mit den meisten Absolventen weltweit
Die Preetz-Hypnose GmbH, gegründet 2010, bildet seit 2014 Therapeuten und Coaches im Yager-Code aus – mit inzwischen rund 2.500 Seminarteilnehmern, mehr als in allen anderen Ländern zusammen.
Dr. Yager selbst benannte Dr. Norbert Preetz zu Lebzeiten als Nachfolger seines Instituts; dieser Status wurde nach seinem Tod durch seine Witwe notariell bestätigt. Dadurch besteht bis heute eine besonders enge inhaltliche Verbindung zur ursprünglichen Arbeit von Dr. Yager.
Studien, Fallbeispiele und praktische Erfahrungen
Dr. Yager dokumentierte die Wirksamkeit seiner Methode in einer eigenen Studie, veröffentlicht in seinem Buch _“Yagerian Therapie“_.
Im umfassenden _“Yager-Code Compendium“_ beschreibt Dr. Norbert Preetz über 100 Fallbeispiele aus Psychotherapie, Coaching, Neurologie, Orthopädie und vielen weiteren Bereichen.
Die stetig wachsende Nachfrage zeigt, dass der Yager-Code längst kein Geheimtipp mehr ist, sondern eine ernstzunehmende Ergänzung moderner therapeutischer Verfahren.
Kostenloses Webinar: „Der Yager-Code – Das Geheimnis für schnelle und dauerhafte Heilung?“
Um die Methode einem breiten Publikum zugänglich zu machen, bietet die Preetz-Hypnose GmbH ein kostenloses, etwa einstündiges Webinar an.
Es richtet sich sowohl an
* Patienten und Hilfesuchende, die eine neue Form der Unterstützung kennenlernen möchten
als auch an
* Therapeuten und Coaches, die nach einer schnellen, effizienten und wissenschaftlich fundierten Methode suchen.
Interessenten erhalten dort einen umfassenden Einblick in Wirkmechanismen, Anwendungsgebiete und praktische Beispiele.
Anmeldung zum Webinar:
https://www.preetz-hypnose.de/lp-yager-code/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Preetz-Hypnose GmbH
Herr Dr. Norbert Preetz
Hamburger Str. 11
39124 Magdeburg
Deutschland
fon ..: 017634609278
web ..: https://www.preetz-hypnose.de
email : ausbildung@preetz-hypnose.de
Die Preetz-Hypnose GmbH führt ein Ausbildungsinstitut, für Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker, Coaches und Therapeuten. Im Institut werden hoch wirksamen Therapie- und Veränderungsmethoden gelehrt. Es wurden bereits mehrere Tausend Therapeuten und Coaches ausgebildet.
Schneller, tiefgreifender, nachhaltiger: Wie der Yager-Code Therapie und Coaching revolutioniert
