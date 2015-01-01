  • Schneller, tiefgreifender, nachhaltiger: Wie der Yager-Code Therapie und Coaching revolutioniert

    ChatGPT:Die Preetz-Hypnose GmbH betreibt ein Ausbildungsinstitut für medizinische und therapeutische Fachkräfte und vermittelt effektive Therapie- und Veränderungsmethoden.

    BildIm Jahr 2025 wäre Dr. Edwin K. Yager, der Begründer einer der effizientesten modernen Therapiemethoden, 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass rückt die von ihm entwickelte Methode – der Yager-Code (auch Yager-Therapie) – erneut in den Fokus der Öffentlichkeit.

    Dr. Yager arbeitete bis zu seinem 93. Lebensjahr aktiv mit Patienten und hinterließ eine Methode, die in den Bereichen Psychotherapie, psychosomatische Arbeit und Coaching weltweit immer mehr Beachtung findet.

    Eine Methode, die neue Wege in der therapeutischen Arbeit eröffnet

    Der Yager-Code ermöglicht es Patienten, mit ihrer höheren inneren Intelligenz in Kontakt zu treten – einem besonderen geistigen Anteil, der laut Yager über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügt, emotionale Ursachen von Problemen zu erkennen und aufzulösen.

    Die Methode wird erfolgreich eingesetzt bei:

    * Stress, Ängsten und innerer Anspannung
    * psychosomatischen Beschwerden
    * chronischen Schmerzen
    * Hauterkrankungen
    * Blockaden im Coaching
    * der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

    Behandlungen erfordern häufig nur wenige Sitzungen, da die Methode tief an den emotionalen Wurzeln ansetzt.

    Das Institut mit den meisten Absolventen weltweit

    Die Preetz-Hypnose GmbH, gegründet 2010, bildet seit 2014 Therapeuten und Coaches im Yager-Code aus – mit inzwischen rund 2.500 Seminarteilnehmern, mehr als in allen anderen Ländern zusammen.

    Dr. Yager selbst benannte Dr. Norbert Preetz zu Lebzeiten als Nachfolger seines Instituts; dieser Status wurde nach seinem Tod durch seine Witwe notariell bestätigt. Dadurch besteht bis heute eine besonders enge inhaltliche Verbindung zur ursprünglichen Arbeit von Dr. Yager.

    Studien, Fallbeispiele und praktische Erfahrungen

    Dr. Yager dokumentierte die Wirksamkeit seiner Methode in einer eigenen Studie, veröffentlicht in seinem Buch _“Yagerian Therapie“_.
    Im umfassenden _“Yager-Code Compendium“_ beschreibt Dr. Norbert Preetz über 100 Fallbeispiele aus Psychotherapie, Coaching, Neurologie, Orthopädie und vielen weiteren Bereichen.

    Die stetig wachsende Nachfrage zeigt, dass der Yager-Code längst kein Geheimtipp mehr ist, sondern eine ernstzunehmende Ergänzung moderner therapeutischer Verfahren.

    Kostenloses Webinar: „Der Yager-Code – Das Geheimnis für schnelle und dauerhafte Heilung?“

    Um die Methode einem breiten Publikum zugänglich zu machen, bietet die Preetz-Hypnose GmbH ein kostenloses, etwa einstündiges Webinar an.

    Es richtet sich sowohl an

    * Patienten und Hilfesuchende, die eine neue Form der Unterstützung kennenlernen möchten
    als auch an
    * Therapeuten und Coaches, die nach einer schnellen, effizienten und wissenschaftlich fundierten Methode suchen.

    Interessenten erhalten dort einen umfassenden Einblick in Wirkmechanismen, Anwendungsgebiete und praktische Beispiele.

    Anmeldung zum Webinar:
    https://www.preetz-hypnose.de/lp-yager-code/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Preetz-Hypnose GmbH
    Herr Dr. Norbert Preetz
    Hamburger Str. 11
    39124 Magdeburg
    Deutschland

    fon ..: 017634609278
    web ..: https://www.preetz-hypnose.de
    email : ausbildung@preetz-hypnose.de

    Die Preetz-Hypnose GmbH führt ein Ausbildungsinstitut, für Ärzte, Psychologen, Heilpraktiker, Coaches und Therapeuten. Im Institut werden hoch wirksamen Therapie- und Veränderungsmethoden gelehrt. Es wurden bereits mehrere Tausend Therapeuten und Coaches ausgebildet.

    Pressekontakt:

    Preetz-Hypnose GmbH
    Herr Dr. Norbert Preetz
    Hamburger Str. 11
    39124 Magdeburg

    fon ..: 017634609278
    email : ausbildung@preetz-hypnose.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Yager Methode – Yager Code – Effektive Selbsthilfe zur Lösung unbewusster Konflikte.
      Arne Bothor hilft Lesern in "Yager Methode - Yager Code" wie sie scheinbar unlösbare Probleme lösen können, um befreiter und gesünder zu leben....

    2. Innovatives Finanz Coaching: Smart Investor Coaching revolutioniert die Altersvorsorge und Vermögensbildung
      Smart Investor Coaching bietet einen einzigartigen Ansatz für Altersvorsorge und Vermögensaufbau...

    3. Wie Max Weiß mit innovativen Strategien die Coaching-Branche revolutioniert
      Erfahren Sie, wie Max Weiß mit seinem visionären Coaching-Ansatz neue Maßstäbe setzt und die Branche nachhaltig verändert....

    4. Stress verhindern, bevor er entsteht: „Subtle Body Balance-Coaching“ revolutioniert die Prävention
      Durch das Coaching- Konzept "Subtle Body Balance" lässt sich Stress anders verstehen- und auch lösen bevor krankmachende körperliche Reaktionen folgen...

    5. Online Galerie feiert neue Druck Edition- Genre übergreifend mit Gästen aus Therapie, Coaching und Kultur
      Die Online Galerie "Art & Spirit - Excellent Life" feiert Eröffnung und Launch der neuen Druck-Edition. Ende Januar 2021 trafen sich Gäste aus verschiedene Genres wie Therapie, Wellness und Kultur....

    6. Vor 12 Jahren haben sie das Coaching revolutioniert – jetzt gibt es wieder etwas neues.
      Schwetzingen. Im Jahr 2007 haben Julia und Alexander Nastasi zum ersten Mal ihren bahnbrechenden, neuen Kurs vorgestellt: Mentalcoaching online. Damals mit einem auf mehreren Säulen basierenden...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.