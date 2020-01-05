  • Yogalehrerausbildung und ganzheitliche Yoga- und Ayurveda-Angebote für mehr Wohlbefinden.

    Das Ananda Yoga Zentrum GbR startet am 17.01.26 eine zweijährige Yogalehrerausbildung mit 800 UE. Kleine Gruppen, ganzheitliche Ausrichtung und individuelle Betreuung. Infos telefonisch oder vor Ort.

    Start der neuen Yogalehrer/innen-Ausbildung im Ananda Yoga Zentrum ab 17. Januar 2026

    Das Ananda Yoga Zentrum in Haßloch kündigt den Beginn seiner neuen zweijährigen Yogalehrer/innen-Ausbildung am 17. Januar 2026 an. Die umfassende Ausbildung umfasst 800 Unterrichtseinheiten und orientiert sich an den Kriterien des Leitfadens Prävention der Krankenkassen. Damit erfüllt sie alle Voraussetzungen, um später eine Krankenkassenanerkennung zu ermöglichen – ein entscheidender Qualitätsnachweis für angehende Yogalehrende.

    Das Ananda Yoga Zentrum steht seit vielen Jahren für ein ganzheitliches Angebot rund um Yoga, Yogatherapie, ayurvedische Anwendungen und entspannungsorientierte Gesundheitsprogramme. Ziel ist es, Körper und Psyche in Einklang zu bringen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Wege zu mehr Ruhe, Kraft und Wohlbefinden zu eröffnen. Die Ausbildung ermöglicht einen tiefen Einblick in das traditionelle Yoga-Wissen, einschließlich des achtgliedrigen Pfades, der körperliche, mentale und spirituelle Aspekte miteinander verbindet.

    Besonderen Wert legt das Zentrum auf eine persönliche Lernatmosphäre: Mit maximal 14 Teilnehmern pro Ausbildungsgruppe bleibt der Unterricht familiär, intensiv und individuell gestaltet. Jede angehende Yogalehrerin und jeder angehende Yogalehrer erhält Raum, sich zu entwickeln, Fragen zu stellen und das Gelernte in geschütztem Rahmen zu üben. Die Mischung aus Theorie, Praxis, Selbsterfahrung und didaktischer Kompetenz vermittelt fundiertes Fachwissen und bereitet optimal auf spätere Unterrichtstätigkeiten vor.

    Neben der Ausbildung bietet das Ananda Yoga Zentrum ein breites Spektrum unterstützender Angebote, darunter Yogatherapie, ayurvedische Massagen, Entspannungskurse und ganzheitliche Gesundheitsangebote. Diese ergänzenden Leistungen schaffen für die Teilnehmenden eine ideale Umgebung, um sich intensiver mit Körperarbeit, Atmung, Achtsamkeit und innerer Balance auseinanderzusetzen.

    Ein Einstieg in die Ausbildung ist bis März 2026 möglich. Interessierte erhalten alle Informationen in einem persönlichen Gespräch, telefonisch oder nach Terminvereinbarung auch direkt vor Ort im Zentrum. Die Verantwortlichen empfehlen frühzeitige Kontaktaufnahme, da die Plätze aufgrund der begrenzten Gruppengröße erfahrungsgemäß schnell vergeben sind.

    Mit der neuen Ausbildung setzt das Ananda Yoga Zentrum weiterhin auf hochwertige, menschennahe Yoga-Education und lädt alle ein, die den Weg des Yoga vertiefen und professionell weitergeben möchten.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Ananda Yoga Zentrum GbR
    Frau Sita Boodram-Horn
    Werkstraße 4
    67454 Haßloch
    Deutschland

    fon ..: 06324 9823992
    web ..: https://www.anandayoga.biz/
    email : anandayoga@email.de

