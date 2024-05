Schon jetzt das meistgespielte Lied weltweit – und die Spotify-Veröffentlichung steht noch bevor

8 Milliarden Wiedergaben in 3 Monaten auf YouTube – Was bedeutet das?

Es ist bereits das meistgespielte Lied des Jahres weltweit, mit 8 Milliarden Wiedergaben auf YouTube. Jetzt ist die Veröffentlichung auf Spotify für den 24. Mai geplant.

Der Erfolg ist ebenso überwältigend wie der Titel skurril: Gegagedigedagedago. Zu diesem Mega-Event gehört auch das Phänomen eines singenden Chicken Nuggets – als ob das den Erfolg erklären könnte.

Im Jahr 2024 wurde dieses einzelne Lied von 570 Millionen einzigartigen Zuschauern gehört, im Vergleich zu den 615 Millionen Nutzern auf Spotify.

Das Lied basiert auf Rednex` „Cotton Eye Joe“ und wurde erstmals durch den dänischen Sänger Razi Irawani auf TikTok viral. Der eigentliche Durchbruch erfolgte jedoch auf YouTube. Dort brauchte das bisher erfolgreichste Lied der Internetära, „Despacito“ von Luis Fonsi, 78 Monate, um 8,2 Milliarden Aufrufe zu erreichen. Gegagedigedagedago schaffte das in nur 3 Monaten – 26-mal schneller.

„Die Zahlen sind überwältigend und kaum zu fassen“, so Pat Reiniz, Mitbegründer von Rednex und Produzent von Cotton Eye Joe. „Die Unterhaltungsbranche muss wach werden. Dies geht weit über gewöhnliche Begriffe wie ,viral‘ oder ,Meme‘ hinaus. Es handelt sich um eine massive digitale Bewegung, die tausende Videokünstler mit unterschiedlichsten Themen einbezieht. Es ist das erste von vielen kommenden milliardenschweren Mega-Events.“

Aktuell generiert das Lied monatlich 3 Milliarden Aufrufe. Sollte sich dieser Trend weitere vier Monate fortsetzen, könnte es zum meistkonsumierten Unterhaltungsprodukt in der Geschichte der Menschheit avancieren.

Es wurde bereits von 16% aller YouTube-Nutzer und 7% der weltweiten Bevölkerung gesehen. 8,2 Milliarden Aufrufe übersteigen auch die Zahl der Menschen auf der Erde und verdoppeln die Wiedergaben des bisherigen Spitzenreiters auf Spotify, „Blinding Lights“ von The Weeknd.

Dies geschah ohne jegliche Marketingbemühungen oder Medienexposition, ganz im Gegensatz zu den 90er Jahren, als ein Hit ohne diese Unterstützung undenkbar war. Dieses Phänomen ist so neuartig, dass es dafür noch keine eigene Chartkategorie gibt.

„Jeder Aufruf steht für einen echten Menschen irgendwo auf der Welt, der sich bewusst dafür entscheidet, das Lied zu erleben“, erklärt Pat Reiniz. „Man sollte die unglaublichen Zahlen, die kurze Videos erzielen können, im Vergleich zu vollständigen Liedern, nicht vorschnell abtun. Es lohnt sich zu fragen, ob das Konzept des vollständigen Liedes bedroht ist. Was auch immer passiert, es signalisiert einen großen Wandel. Es werden Anpassungen erforderlich sein.“

Wird die Spotify-Veröffentlichung von Gegagedigedagedago zu einem großen Erfolg führen, enttäuschen oder nur ein mittelmäßiges Ergebnis erzielen? Jedes Szenario wird wahrscheinlich mehr Fragen aufwerfen als Antworten bieten.

Ab 24. Mai – Spotify-Link Gegagedigedagedago: https://open.spotify.com/album/7ppANxRYsiauednEVILNlz

Statistik-Video: https://youtube.com/shorts/LRV3MPkTw4c

Presseinformation RednexMusic: https://rednexmusic.com/press-release-gegagedigedagedago/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rednex Limited

Frau Media Team

Austin Road 49

10000 Hong Kong

Hongkong

fon ..: +821230564893

web ..: https://rednexmusic.com/

email : head@rednexmusic.com

Rednex hatte drei Nummer-1-Hits in den deutschen Single-Charts: Cotton Eye Joe, Wish You Were Here and Spirit of the Hawk. Rednex ist eine Musikgruppe, die amerikanische Volksmusik mit Eurodance verbindet.

Pressekontakt:

Rednex Limited

Frau Media Team

Austin Road 49

10000 Hong Kong

fon ..: +821230564893

web ..: https://rednexmusic.com/

email : head@rednexmusic.com

