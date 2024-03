Schulhund Emil hat sein IHK Zertifikat erhalten

Erfolgreicher Abschluss: Erster Schulhund erhält Zertifikat nach praktischer Ausbildung durch die Hundeschule Schnüffelnase

In der Hundeschule Schnüffelnase hat der erste Schulhund seine praktische Ausbildung absolviert und konnte nun sein Zertifikat entgegennehmen. Tanja Knaupp und ihr Hund Emil haben den Zertifikatslehrgang „Schulhund im Einsatz“ der IHK Potsdam in Zusammenarbeit mit dem BHV (Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater) erfolgreich abgeschlossen.

Emil und sein Frauchen Tanja Knaupp haben gemeinsam über 60 Praxiseinheiten in der Hundeschule absolviert, um auf diesen Moment vorbereitet zu sein.

In den Einheiten hat Emil alles gelernt, was er für seinen Einsatz als Schulhund benötigt. Neben den klassischen Kommandos wie Sitz und Platz wurde auch an seiner Gelassenheit gearbeitet. Emil hat außerdem viele Tricks gelernt, mit denen er die Kinder in der Kernzeitbetreuung der Grundschule Aichwald begeistert. Würfeln, Ziehen, Schubladen öffnen und schließen und sogar das Glücksraddrehen beherrscht der schwarze Labrador aus dem FF.

Seinen Eignungstest hat Emil mit Bravour gemeistert und auch die anschließende praktische Prüfung direkt im Einsatz an seiner Wirkungsstätte war ein Kinderspiel. Emil ist somit der erste in der Hundeschule Schnüffelnase ausgebildete Schulhund, der erfolgreich seine Prüfung bestanden hat.

Wir gratulieren Emil und Frauchen Tanja Knaupp herzlich zu diesem großartigen Erfolg und sind stolz darauf, einen so talentierten und engagierten Schulhund wie Emil in unserer Hundeschule zu haben.

Aktuell befinden sich drei weitere Schulhunde und ein Therapiehund in der praktischen Ausbildung.

Über die Hundeschule Schnüffelnase:

Die Hundeschule Schnüffelnase wurde 2004 gegründet und bietet eine Vielzahl von Kursen und Trainingsmöglichkeiten für Hunde jeden Alters und jeder Rasse an. Von der Welpenschule über Einzeltraining bis hin zur Ausbildung zum Schul- und Therapiehund – hier ist für jeden Vierbeiner etwas dabei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hundeschule Schnüffelnase

Frau Claudia Rieker

Industriestr. 14

71364 Winnenden

Deutschland

fon ..: 0176 72730328

web ..: https://hundeschule-schnueffelnase.net/

email : info@hundeschule-schnueffelnase.de

Pressekontakt:

Hundeschule Schnüffelnase

Frau Claudia Rieker

Industriestr. 14

71364 Winnenden

fon ..: 0176 72730328

web ..: https://hundeschule-schnueffelnase.net/

email : info@hundeschule-schnueffelnase.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ginuhts – Ihr neuer Maßstab für Naturkosmetik Eilt: Riesendeal mit Lithium-Riese startet – Massives Kaufsignal. Neuer 412% Lithium Hot Stock nach 4.860% mit Albemarle ($ALB), 6.257% mit SQM ($SQM) und 147.900% mit International Battery Metals ($IBAT)